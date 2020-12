Pražští zastupitelé souhlasí se vznikem paralelní dráhy na ruzyňském letišti

Praha souhlasí s výstavbou paralelní dráhy na ruzyňském letišti, kterou plánuje státem vlastněná firma Letiště Praha. Zastupitelé ve čtvrtek podpořili návrh náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09), kterým zrušili nedávno přijaté nesouhlasné stanovisko rady a deklarovali souhlas se záměrem.

Schválili také změnu územního plánu nutnou pro stavbu, kterou radní nedoporučili. Diskuse o těchto bodech trvala asi tři hodiny a vystoupili v ní odpůrci stavby včetně organizátorů petice.

Změnu stanoviska města při hlasování podpořili koaliční zastupitelé TOP 09 a opozičních ODS a ANO, proti byli koaliční Piráti, Praha Sobě a STAN. Stavbu paralelní ranveje namísto nynější příčné má podle letiště od roku 2027 umožnit posílení provozu ve špičkách, naopak mají být zrušeny noční lety.

Odpůrci stavby ve čtvrtek argumentovali zejména ekologickými dopady, přemrštěným turistickým ruchem v metropoli a zhoršením kvality života obyvatel města.

Součástí přijatého usnesení je soubor podmínek souhlasu. Patří mezi ně například urychlená stavba železnice na letiště, dodání dalších podkladů a zhodnocení dopadů stavby ze strany vlády a letiště nebo zrušení nočního provozu po dostavbě nové ranveje.

Dráha pomůže odbavit více letadel najednou

Předkladatel přijatého usnesení Hlaváček uvedl, že nová dráha nemá zvýšit celkovou kapacitu letiště, která je nyní omezena na 21 milionů cestujících ročně, ale má umožnit odbavení více letadel v nejžádanější ranní a večerní časy.

Dodal, že podle pražských zásad územního rozvoje má být po stavbě provoz celého letiště zastaven mezi půlnocí a 05:30 a nová ranvej má fungovat jen mezi 06:00 a 22:00. Stavbu na jednání za Prahu 6 podpořila také radní městské části Eva Smutná (bezp. za TOP 09).

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN), který je zároveň starostou Lysolají a v radě města ve čtvrtek prosadil zrušené nesouhlasné stanovisko, nevychází dokumentace ke stavbě z aktuálních údajů. Posudek vlivu na životní prostředí EIA podle něj pracuje s daty z roku 2005 a samotný plán stavby je starý 50 let. Stavba podle něj neodpovídá ekonomickým, sociálním a ekologickým potřebám dneška, navíc i s ohledem na koronavirovou krizi, která leteckou dopravu promění. Upozornil také na negativní důsledky turismu v metropoli.

Více hluku i emisí

Negativně se na jednání k plánu vyjádřili zástupci veřejnosti, starostové Nebušic a Suchdola, zástupci České zemědělské univerzity (ČZU) a Akademie věd, senátor Marek Hilšer reprezentující sdružení pražských senátorů, organizátoři petice proti stavbě se zhruba 1200 podpisy či ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Padly argumenty ohledně vyšších emisí, přiblížení dráhy k obytné zástavbě, zvýšení hluku nebo nedostatečného dopravního napojení letiště.

Podle ekologické organizace Arnika dnešním rozhodnutím Praha zcela zpochybnila vlastní klimatický závazek snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030. "Není možné snižovat uhlíkové emise a zároveň létat víc," uvedla Martina Valášková z Arniky. Záměr podle organizace přiblíží letiště o 1,6 kilometru k hustě obydleným částem a centru Prahy a negativně ovlivní život dalších 20 000 obyvatel.

Ředitel letiště Václav Řehoř v reakci na kritiku uvedl, že letiště tu není jen pro Prahu, ale pro celou republiku. Dodal, že negativní dopad nové dráhy se skutečně projeví v Lysolajích, ke kterým se dráha přiblíží, a v kampusu ČZU v Suchdole. Situace se tak podle něj zhorší pro několik tisíc lidí, zatímco zrušením nynější příčné ranveje přestanou letadla přelétávat nad městem, kde to nyní zasahuje až statisíce lidí. Potvrdil, že letiště je po stavbě připraveno zrušit noční lety, které jinak bude nutné naopak posílit.

Letiště Praha plánuje na příštích 30 let investice přibližně za 55 miliard korun. Vedle výstavby nové ranveje chce za 16 miliard korun rozšířit druhý terminál, který nyní slouží pro lety do zemí schengenského prostoru. Hotovo by mělo být do roku 2028.

Letiště již zažádalo o územní rozhodnutí ke stavbě druhé dráhy. To je však nyní přerušené kvůli tomu, že soud na návrh městských částí Nebušice a Suchdol zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž se vymezovala plocha pro stavbu. Letiště podalo spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, o které zatím nebylo rozhodnuto.