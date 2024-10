Češi vyklízejí pozice, Poláci expandují. ČSA zahubila neschopnost státu, říká novinář

České aerolinie (ČSA) jsou třetí nejstarší leteckou společností v Evropě po nizozemské KLM a ruském Aeroflotu. Přítomný čas ale platí jen do sobotního večera.

Ve 21:55 má přistát na Letišti Václava Havla poslední let ČSA z Paříže. Jako samostatná značka pak zanikne, letadla ČSA v neděli přejdou pod kód QS, který používají Smartwings.

"Pokud vím, poslední sobotní let je už dlouho vyprodaný a zaplnili ho hlavně letečtí nadšenci a fanoušci. Moc běžných cestujících tam asi nebude, protože se už několik měsíců vědělo, že to je poslední let. I my tam budeme mít našeho reportéra," řekl Aktuálně.cz šéfredaktor odborného serveru zdopravy.cz Jan Sůra.

ČSA je další tradiční značkou, která ve střední Evropě mizí. Maďarské aerolinky Malév skončily už v roce 2012. Podle Sůry je vývoj trhu v letecké dopravě takový, že se neuživí mnoho menších hráčů, jako byly ČSA nebo Malév. Mají šanci, jen když jsou součástí většiny skupiny - takovým příkladem je spolupráce Austrian Airlines a Swiss.

Úplně opačně než České aerolinie jsou na tom polská letecká společnost LOT, která plánuje expanzi. Tento dopravce má přímé lety i do velmi vzdálených destinací, jako jsou Los Angeles, Chicago nebo Tokio.

"Polsko je větší trh, má přes 40 milionů obyvatel. Poláci jsou rozeseti po světě, velká komunita žije ve Spojených státech i jinde, což nahrává jejich dálkové flotile. A polská vláda velmi pomohla firmě LOT během pandemie. Nicméně pro ČSA covid nebyl ta rozhodující rána, spíše jen taková tečka. Firmu zahubila neschopnost státu ji řídit," míní Jan Sůra.

Loni LOT přepravil 10,3 milionu cestujících, na rok 2028 plánuje růst na 16 milionů pasažérů. Letecký park se má rozšířit ze 75 strojů na 110. Novými destinacemi s přímými lety z Varšavy budou například Washington, Boston, San Francisco, Hanoj, Ósaka nebo Rijád.

LOT vznikl v roce 1928, pět let po Československých aeroliniích. Maďarský Malév existoval v letech 1946 až 2012. Poláci plánují také výstavbu nového letiště ve Varšavě, které by mělo kapacitu odbavovat více cestujících. Má být východoevropskou obdobou velkých světových letišť, jako jsou londýnský Heathrow nebo Dubaj.

Osud polského a českého leteckého dopravce je další položkou do debaty o tom, nakolik se Polsko hospodářsky a celkovým rozvojem dostává před Česko. Letos země otevřela celou dálnici S3 od české hranice k Baltu v délce 470 kilometrů. Z Česka je tak k tomuto moři možné dorazit autem za méně než pět hodin, ale navazující česká dálnice D11 do Trutnova není ještě ani zdaleka dokončená.

Video: Poslední let ČSA z Prahy do Ostravy