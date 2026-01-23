Přeskočit na obsah
Neznámý útočník poškodil sekyrou Bartošovu kancelář v Kutné Hoře, nechal mu výhrůžný vzkaz

ČTK

Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i vzkaz, uvedl Bartoš na síti X. Policie případ vyšetřuje, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Poškozené vstupní dveře kanceláře Ivana Bartoše v Kutné Hoře.
Poškozené vstupní dveře kanceláře Ivana Bartoše v Kutné Hoře.Foto: Ivan Bartoš
„Neznámá osoba poškodila vstupní dveře a okna kanceláře na Kutnohorsku. Provádíme šetření a zajišťujeme potřebné důkazní prostředky ke ztotožnění osoby, která měla tento čin spáchat,“ uvedla mluvčí.

„Politický nesouhlas, frustrace ani hněv nejsou v demokratické společnosti důvod pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku,“ uvedl Bartoš. Podle něj je důležité veřejně říct, že podobné útoky nemají ve společnosti místo.

„Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti,“ zdůraznil Bartoš a připomněl, kam mohou nenávistné útoky na politiky zajít. Konkrétně zmínil vraždu britské poslankyně Jo Coxové a primátora polského Gdaňsku Pawla Adamowicze.

Pětačtyřicetiletý Bartoš je poslancem za Středočeský kraj, poslaneckou kancelář otevřel v Kutné Hoře loni 19. prosince. Ve sněmovních volbách loni v říjnu získal ve Středočeském kraji téměř 18 tisíc přednostních hlasů. Nejvíc preferenčních hlasů ve středních Čechách získal lídr Spolu Martin Kupka (ODS) s 34 tisíci hlasy, za ním volební jednička Motoristů sobě Filip Turek a předseda STAN Vít Rakušan.

