Neznámý útočník poškodil sekyrou Bartošovu kancelář v Kutné Hoře, nechal mu výhrůžný vzkaz

Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i vzkaz, uvedl Bartoš na síti X. Policie případ vyšetřuje, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Neznámá osoba poškodila vstupní dveře a okna kanceláře na Kutnohorsku. Provádíme šetření a zajišťujeme potřebné důkazní prostředky ke ztotožnění osoby, která měla tento čin spáchat,“ uvedla mluvčí.
„Politický nesouhlas, frustrace ani hněv nejsou v demokratické společnosti důvod pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku,“ uvedl Bartoš. Podle něj je důležité veřejně říct, že podobné útoky nemají ve společnosti místo.
„Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti,“ zdůraznil Bartoš a připomněl, kam mohou nenávistné útoky na politiky zajít. Konkrétně zmínil vraždu britské poslankyně Jo Coxové a primátora polského Gdaňsku Pawla Adamowicze.
Pětačtyřicetiletý Bartoš je poslancem za Středočeský kraj, poslaneckou kancelář otevřel v Kutné Hoře loni 19. prosince. Ve sněmovních volbách loni v říjnu získal ve Středočeském kraji téměř 18 tisíc přednostních hlasů. Nejvíc preferenčních hlasů ve středních Čechách získal lídr Spolu Martin Kupka (ODS) s 34 tisíci hlasy, za ním volební jednička Motoristů sobě Filip Turek a předseda STAN Vít Rakušan.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Učitel v Praze ohlásil střelbu ve škole, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie v pátek prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o střelbě se ale nepotvrdila, oznámila brzy poté. Policisté na místě zadrželi muže podezřelého ze šíření poplašné zprávy. Policie napsala, že střelbu ohlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet její reakci.
Strach a obavy mezi státními úředníky. S Babišem přichází něco, co mnohé nepotěší
Vláda neztrácí čas a mnozí státní úředníci jsou v pozoru. Nebo přesněji řečeno ve velkých obavách z toho, co pro ně kabinet Andreje Babiše připravuje. Na změnách navíc pracuje velmi rychle, už na příští týden svolal Poslaneckou sněmovnu, kterou chce novelu zákona o služebním zákoně rychle „prohnat“.
"Zbavte se ho." Američané chtějí vyhodit novináře, který se ptá tenistů na Trumpa
Vzbudilo to pořádný poprask. Jeden z novinářů na probíhajícím Australian Open pokládá americkým tenistům otázku, jak jsou spokojeni s vládou aktuálního prezidenta USA Donalda Trumpa. Mezi některými Američany to zarezonovalo natolik, že žádají, aby pořadatelé odebrali žurnalistovi akreditaci.
ŽIVĚBabiš jmenoval nového protidrogového koordinátora, je to pražský exprimátor Bém
Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil to na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Označil Béma za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu.