„Nežádoucí muž“ dostal před osmi lety naději na návrat do Česka. Rychle zhasla

Před osmi lety jihoafrický soud rozhodl, že podnikatel Radovan Krejčíř, který si v zemi odpykával 35 let za mřížemi, může být vydán do Česka. Nikdy k tomu ale nedošlo. Deník Aktuálně.cz popisuje, co se na jihu Afriky událo.
„Zločinecký boss Radovan Krejčíř může být vydán do České republiky,“ zněl titulek zprávy jihoafrického serveru IOL, když přesně před osmi lety informoval o možnosti mužova vydání. Krejčíř tehdy v roce 2018 na jihu Afriky žil jedenáctým rokem, pět z nich ale už za mřížemi.
Celý příběh ale začal v Česku. Krejčířovi zde začala hořet země pod nohama v roce 2005 kvůli policejnímu vyšetřování. V červnu toho roku jej v jeho domě v Černošicích zadržela jednotka URNA. Důvodem byla údajná příprava vraždy, což měla policie i na odposleších.
Ačkoliv měl zadržený muž nejdříve nasazená pouta, zásahová jednotka z domu později odešla a pouta vzala s sebou. A Krejčíř tak měl volné ruce. Jeden z policistů, kteří prováděli prohlídku, si nedlouho poté potřeboval odskočit, vyšetřovaný se nabídl, že mu ukáže kam. A poté stačilo jen počkat, až za sebou policista zavře dveře od záchodu.
Krejčíř pak z vily plné kriminalistů jednoduše odešel. Odemkl si zadní branku a zmizel. Cestou se dokonce stačil i přezout a vzít některé své osobní věci. Jeho útěk v Česku vzbudil pozdvižení a vedl až k pádu policejního prezidenta. Podnikatel se následně začal skrývat v zahraničí, například na Seychelách.
V Jihoafrické republice
Do Jihoafrické republiky pak dorazil o tři roky později. Po příjezdu ho sice krátce zadržela policie, ale brzy se opět ocitl na svobodě. Muž na jihu Afriky poté požádal o azyl, a proto nemohl být do Česka vydán. Azyl mu sice nebyl udělen, ale díky právním tahanicím mohl v zemi zůstávat dál. A velmi rychle se adaptoval na tamní kriminální prostředí.
V jeho okolí začali umírat či mizet lidé. Jedním z nich byl například obchodník s auty Uwe Gembally. Ten zmizel z letiště v únoru 2010. Jeho ostatky se našly v mělkém hrobě asi o osm měsíců později.
Vražda byla zřejmě vyústěním „byznysového“ sporu. Krejčířovi policie ale nic nedokázala. Sám podnikatel pakl přežil pokus o vraždu, když na něj před sídlem firmy začala střílet nastražená dálkově spuštěná zbraň.
Krejčíř nakonec v Africe skončil ve vězení za únos muže, jehož bratr údajně zmizel se zásilkou 25 kilo pervitinu. Krejčíř pak unesenému údajně polil hlavu vařící vodou. Rozsudek byl vynesen v únoru 2016: Krejčířovi soud uložil trest 35 let za mřížemi, které si na jihu Afriky odpykává dodnes.
Naděje na návrat domů
Před osmi lety dala jihoafrická justice Krejčířovi naději na návrat do Česka. Ač mezi JAR a tuzemskem neexistuje dohoda o vydávání vězňů, soud tehdy rozhodl, že může být vydán.
To se ale nestalo, jelikož samotné rozhodnutí soudu nestačilo. Vydání musel schválit tehdejší ministr spravedlnosti Michael Masutha, který to ale nikdy neudělal.
A jihoafrické orgány jeho vydání odmítají dodnes, ačkoliv o něj má Česko zažádáno. Naposledy tak uvedli v loňském roce, kdy mluvčí ministerstva spravedlnosti Terence Manasa potvrdil, že Krejčíř si musí před vydáním odpykat celý trest.
Sám Krejčíř se přitom o návrat snaží dlouhodobě. Díky tomu, že zde byl odsouzen jako uprchlý, by totiž mohl v Česku požádat o opakování soudu. „Samozřejmě bych uvítal, kdyby nejdříve pan Krejčíř vykonal trest, který má uložený v Jihoafrické republice,“ uvedl nedávno pro TN.cz k potenciálnímu Krejčířově návratu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).
