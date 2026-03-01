Život jako z akčního filmu skončil za mřížemi. Krejčíř si v JAR odseděl už deset let

Tento týden uplynulo deset let od chvíle, kdy byl uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř v Jihoafrické republice odsouzen k 35 letům za mřížemi. Jeho život na jihu kontinentu připomínal akční film. Unikl zde i propracovanému pokusu o vraždu.
Česko o vydání Krejčíře dlouhodobě oficiálně usiluje. Rok před jeho odsouzením do vězení v JAR mu Městský soud v Praze za daňový únik uložil povinnosti zaplatit pokutu ve výši tří milionů korun. A taktéž jej potrestal skoro jedenáctiletým trestem vězení, který v sobě obsahuje i osm let vězení, které mu soud uložil o několik měsíců dříve.
Chvíli se zdálo, že jej Jihoafričané do Česka skutečně vydají. Soud v Johannesburgu před sedmi lety potvrdil, že stát může Krejčíře vyhostit do jeho rodné země. Nakonec k tomu ale nedošlo. Česko navíc nemá s JAR uzavřenou dohodu o vydávání zločinců. O vydání podnikatele má přitom Česko zažádáno dodnes.
„Samozřejmě bych uvítal, kdyby nejdříve pan Krejčíř vykonal trest, který má uložen v Jihoafrické republice,“ uvedl před pár dny pro TN.cz k potenciálnímu Krejčířově návratu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).
Krejčíř, který v roce 2019 získal zpět své české občanství, by se vrátit do rodné země chtěl také. Díky tomu, že byl odsouzen jako uprchlý, by totiž mohl v Česku požádat o opakování soudu.
Dodnes nepochopitelný útěk
Útěk Radovana Krejčíře z Česka začal v polovině června 2005 krátce před devátou ráno, kdy odešel zadní brankou své černošické vily nedaleko Prahy. V jeho přepychovém sídle od brzkého rána operovala policie.
Samotné domovní prohlídce předcházel příjezd zásahové jednotky URNA, která podnikatele na místě zadržela. Důvodem byla příprava vraždy, což měla policie i na odposleších. Krejčíř ale vyklouzl.
Ačkoliv měl nejdříve nasazená pouta, zásahová jednotka URNA, která zajistila podnikatelovo zadržení, z domu později odešla a pouta vzala s sebou. A Krejčíř tak měl volné ruce. Jeden z policistů, kteří prováděli prohlídku, si nedlouho poté potřeboval odskočit. Krejčíř se nabídl, že mu ukáže kam.
A poté stačilo jen počkat, až za sebou policista zavře dveře od záchodu. Krejčíř pak z vily plné kriminalistů jednoduše odešel. Odemkl si zadní branku a zmizel. Cestou se dokonce stačil i přezout a vzít některé své osobní věci. Jeho útěk v Česku vzbudil pozdvižení a vedl až k pádu policejního prezidenta.
Deset let od soudu v Africe
Spravedlnosti ale Krejčíř neunikl navždy. Tento týden uplynulo deset let od chvíle, kdy si český podnikatel vyslechl trest v Jihoafrické republice. Předcházelo tomu ale několik let jako vystřižených z akčního filmu.
V roce 2005 se po útěku z Česka Krejčíř objevil na Seychelách. Povedlo se mu tam zřejmě převézt i část svého majetku. A poskytl odtud dokonce několik rozhovorů českým médiím.
Následovalo přestěhování do jihoafrického státu, kde se objevil v roce 2007. Po příjezdu ho sice krátce zadržela policie, ale brzy se opět ocitl na svobodě. Muž na jihu Afriky poté požádal o azyl, a proto nemohl být do Česka vydán. Ten mu sice nebyl udělen, ale díky právním tahanicím mohl v zemi zůstávat.
„Život jako z Jamese Bonda“
A zde začaly další problémy se zákonem. „Můj život je teď jako z Jamese Bonda,“ řekl například Krejčíř v roce 2013 pro místní noviny krátce poté, co se jej v v luxusní čtvrti Bedfordview východně od Johannesburgu někdo pokusil zabít.
Vrazi měli téměř dokonalý plán. Poté, co Krejčíř zaparkoval před svou kanceláří, provrtalo jeho auto dvanáct kulek. Vystřelené byly z dalšího auta, které stálo na stejném parkovišti. V automobilu ale nikdo neseděl, vše bylo nastaveno s pomocí samospouště. A krátce po výstřelu mafiáni auto na dálku odpálili, aby zahladili stopy. Krejčíře ale kulky nezasáhly.
Nastražené auto, které zločinci předtím ukradli, bylo v areálu zaparkované dva dny. „Mysleli jsme si, že patří podniku, se kterým sdílíme dvůr. Oni řekli, že si myslí, že patří nám. Vůbec nám to nebylo podezřelé,“ uvedl pro novináře jeden z místních.
Mrtvých kolem Krejčíře přibývalo
Okolo Krejčíře tou dobou přibývalo podezřelých úmrtí, vražd či zmizení. Postupně šlo asi o deset lidí z jeho okolí. Jedním z případů byla například vražda obchodníka s auty Uwe Gembally. Ten zmizel z letiště v únoru 2010. Jeho ostatky se našly v mělkém hrobě asi o osm měsíců později.
Zavražděný muž chtěl v zemi otevřít franšízu obchodu a servisu s luxusními auty Porsche a Ferrari. Peníze na ambiciózní plán mu měli údajně poskytnout Krejčíř a majitel striptýzového klubu Lolly Jackson. Jackson byl ale o několik měsíců později zastřelen. Ačkoliv tehdy u soudu skončilo několik podezřelých, Krejčířovi policie nic nedokázala.
Krejčíř ale u soudu skončil kvůli jiné věci. Byl obviněn kvůli únosu muže, jehož bratr údajně zmizel se zásilkou 25 kilo pervitinu. Krejčíř pak unesenému údajně polil hlavu vařící vodou.
Rozsudek byl vynesen 23. února 2016 a Krejčířovi uložil 35 let za mřížemi, které si na jihu Afriky odpykává dodnes.
