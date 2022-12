Nerudová v průzkumu poprvé vede, s 28 procenty by přeskočila Babiše i Pavla

Danuše Nerudová se v aktuálním volebním modelu agentury Median poprvé dostala na první místo mezi prezidentskými kandidáty. V prvním kole by získala 28 procent hlasů. Za ní by se umístil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kterému model přisoudil 26,5 procenta hlasů. Třetí by podle průzkumu skončil Petr Pavel s 23,5 procenty.

