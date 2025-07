Sněmovní volby by ovládlo ANO. Spolu oslabilo, SPD a Stačilo! posilují

Volby do sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, které si v aktuálním volebním modelu agentury STEM oproti minulému týdnu polepšilo na 31,5 procenta z 30,9. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) mírně oslabila na 19,4 procenta. Na třetí místo se vrátilo hnutí SPD s 12,8 procenta hlasů, s těsným odstupem následuje STAN s 12,2 procenta.

Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s podporou 8,1 procenta voličů a hnutí Stačilo!, jehož obliba vzrostla na letošní maximum 7,4 procenta. Výsledky pravidelného průzkumu v neděli zveřejnila CNN Prima News.

Pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by skončilo uskupení Motoristé sobě, kterému model přisoudil 3,5 procenta. V průzkumu se ještě objevila Sociální demokracie (SOCDEM) s podporou 2,7 procenta voličů, lídři této strany se ale mají podle memoranda uzavřeného tento týden objevit na kandidátkách Stačilo!, na nichž figurují i komunisté. Přísaha by podle STEM získala dvě procenta.

Na prvním místě dlouhodobě zůstává se značným náskokem ANO. "Hnutí je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů, a to se široce rozkročenou voličskou základnou," uvedli analytici STEM. Druhé koalici Spolu, která oproti minulému týdnu ztratila tři desetiny procentního bodu, podle nich uškodila takzvaná bitcoinová aféra. Kauza vypukla před prázdninami a stála křeslo ve vládě ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

SPD se oproti minulému týdnu vrátilo na třetí místo. Opozičnímu hnutí podle autorů průzkumu prospěl společný postup se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou. Starostové naopak ztratili jeden procentní bod.

Piráti, stejně jako Stačilo!, posílili zatím na nejlepší výsledek v modelech STEM v tomto roce. Motoristé by se do sněmovny opět nedostali, dosáhli na stejný výsledek jako před týdnem, tedy 3,5 procenta.

Při přepočtu hlasů na poslanecká křesla by ANO ve dvousetčlenné sněmovně dosáhlo na 73 mandátů, koalice Spolu by obsadila 43 míst, SPD 27, Starostové by měli 25 křesel a Piráti se Stačilo! shodně 16 poslanců. Strany současné vládní koalice, tedy Spolu a STAN, by tedy dohromady získaly 68 mandátů. Nyní mají většinu 104 hlasů.

Analytici ze STEM prováděli průzkum ve třech vlnách od 28. června do 15. července mezi 1561 respondenty. Volby se uskuteční za necelé tři měsíce, začátkem října.

Místopředseda ANO Karel Havlíček i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Partie Plus poznamenali, že výsledky mohou v září ještě ovlivnit nerozhodnutí voliči. Zatímco Jurečka připustil možnost jednání o budoucí vládě i s Piráty, kteří loni současnou vládní koalici Spolu a STAN opustili, Havlíček jednoznačně odmítl vyjednávání se současnými vládními stranami. "To je absolutně nepřijatelné pro nás," uvedl. "Nevytváříme teď s nikým žádné koalice, hlavním cílem je zvítězit dominantním způsobem," dodal s poukazem na možnost menšinové vlády ANO.

Podobně Jurečka odmítl vládní spojenectví s hnutím Andreje Babiše, stejně jako s uskupením Stačilo! nebo SPD, mimo jiné kvůli jejich ambicím vystoupit z NATO a z EU. Havlíček tak striktní nebyl. "Pokud někdo bude chtít referendum o vystoupení z NATO a EU, s námi se nedohodne," podotkl.

Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):

20. července 13. července 6. července 29. června 22. června 15. června 8. června 1. června 25. května 18. května 11. května 4. května 27. dubna 19. dubna ANO 31,5 30,9 30,9 31,9 31,2 31,2 30,1 31,6 32,3 32,4 30,7 31,5 32,2 33,0 Spolu 19,4 19,9 20,5 20,8 20,4 21,6 22,3 21,8 20,7 20,9 20,2 19,8 19,5 19,8 SPD 12,8 12,4 13,9 13,0 13,3 13,1 13,1 12,8 12,6 12,7 12,6 12,6 11,6 11,1 STAN 12,2 13,2 12,3 10,6 9,4 10,6 10,8 11,4 11,2 10,0 10,0 9,7 10,1 10,8 Piráti 8,1 8,0 7,9 7,8 7,2 6,7 6,2 6,1 7,3 6,7 6,6 6,3 5,9 6,5 Stačilo! 7,4 6,3 5,0 4,6 5,4 5,0 5,5 5,4 6,7 6,6 6,5 6,3 5,8 5,2 Motoristé sobě 3,5 3,5 4,0 4,8 4,4 4,4 4,0 3,6 2,8 3,6 4,5 4,8 5,4 5,0 SOCDEM 2,7 3,2 - - 2,7 3,0 3,6 3,1 2,2 2,4 3,5 3,4 3,8 3,4 Přísaha 2,0 2,2 - - - 1,8 1,9 2,1 1,7 1,9 2,0 2,5 2,6 2,5

Zdroj: STEM