Trump zachází s deportacemi příliš daleko, myslí si většina Američanů

Většina Američanů si myslí, že prezident Donald Trump zachází příliš daleko ve snaze deportovat migranty žijící v USA nelegálně. Ukazuje to aktuální průzkum veřejného mínění pro zpravodajskou televizi CNN, podle něhož je tohoto názoru 55 procent dotázaných a jen 14 procent si myslí, že Trumpova administrativa nejde dostatečně daleko. Na 30 procent Američanů pak má za to, že postup je odpovídající.

Podíl dotázaných, kteří jsou přesvědčeni, že vláda zachází příliš daleko, se od února zvýšil o deset procentních bodů. Rozděleni jsou obyvatelé USA v názoru na to, jestli Trumpův postup činí jejich zemi bezpečnější. Myslí si to 46 procent dotázaných, 53 procent nikoliv.

Poměrně jasno mají naopak Američané v tom, jestli by se mělo skoncovat s automatickým udělováním občanství všem lidem narozeným na území Spojených států, jak stanoví ústava. Přeje si to jen 28 procent dotázaných, 59 procent je proti. Stejné procento Američanů se staví proti zatýkání a zadržování migrantů, kteří do USA přišli nelegálně, ale už roky zde žijí, aniž by se dopustili trestného činu. Takováto opatření pak podporuje 23 procent dotázaných.

Zásadní zpřísnění migrační politiky bylo jedním z hlavních předvolebních slibů Trumpa, který tvrdil, že nechá deportovat na 11 milionů migrantů, kteří jsou ve Spojených státech nelegálně. V posledních týdnech se ale na administrativu obrací například zástupci zemědělců, kteří mají obavu, že v případě tak masových deportací by to tvrdě dopadlo na jejich odvětví, v němž léta pracuje velké procento nelegálních přistěhovalců, kteří ale přesto platí daně a jsou do společnosti dobře integrovaní.