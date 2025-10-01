Záhadné lety pro Motol mají dohru: šéf VZP nařídil okamžitou revizi

"Okamžitě jsem nařídil kontrolu. Kolegové ji rozjeli, všechny lety prověří. O spolupráci jsme požádali i armádu. Pokud zjistíme nekalé jednání, budeme to řešit," řekl Aktuálně.cz Zdeněk Kabátek.
Ze zjištění redakce totiž vyplývá, že se některé lety soukromého přepravce vůbec uskutečnit nemusely. Nebo se odehrály z úplně jiných důvodů, než jaký nemocnice na účtenkách uvádí. Pro orgán totiž letěla armáda, a to zdarma. Redakci to potvrdila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.
Příklad: Armádní piloti se pro orgán vypravili například 25. října 2021. Vrtulník Mi-17 kvůli tomu vyrážel do Ostravy. Z pražského letiště ve Kbelích odstartoval přesně ve 20:43 hodin, do Prahy se vrátil po necelých pěti hodinách. Nemocnici to podle Dvořákové nestálo nic.
Přesto se v ten samý den objevila v registru smluv faktura číslo 4049503/21. Motolská nemocnice se v ní zavázala zaplatit 181 645 korun bez DPH letecké společnosti Aeropartner. Důvod: letecká přeprava orgánu k transplantaci. Cesta se měla uskutečnit 25. října roku 2021 a měla směřovat z Prahy do Ostravy a zpět. Stejně jako ta "armádní".
Mohla letět pro jeden orgán dvě letadla?
Podobně to vypadalo i letos, v pondělí 17. února. Pro orgán k transplantaci vyrazil armádní letoun L-410T, z kbelského letiště odstartoval v 16 hodin. Tentokrát měl namířeno do Bratislavy. Podle mluvčí Dvořákové orgán přivezl.
Přesto se dva dny nato objevuje v registru smluv faktura pro soukromou společnost Aeropartner. Firma si podle ní měla připsat na účet 157 140 korun. Důvod: transport transplantačního týmu Praha-Bratislava-Praha v termínu 17. února 2025. Částka měla být podle faktury uhrazena z provozních prostředků nemocnice, později si ji špitál nechal proplatit Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Podle ředitele Koordinačního střediska transplantací Miloše Adamce je přitom zcela vyloučeno, aby se v jeden den letělo pro orgán do stejného místa dvakrát. "Dvě letadla určitě neletěla. To bychom byli jako v blázinci," řekl minulý týden Adamec Aktuálně.cz.
Otazníky podle něj vyvolávají i některé další účtenky. Třeba jedna z března roku 2021, podle které se mělo letět pro orgán s přestupem - trasa měla vést nejprve z Prahy do Ostravy a poté ještě dál do města Sliač na Slovensku. Zpět už se letadlo nevracelo. "To je taky hodně zvláštní. Aby se jeden orgán vysadil v Ostravě a pak se pokračovalo někam dál, to se obyčejně neděje," komentuje Adamec fakturu za 120 tisíc korun.
I podle Adamce by se proto měla pojišťovna na fakturované lety zaměřit a udělat v nich revizi. "VZP by si měla takové věci hlídat," okomentoval zjištěné nesrovnalosti.
Jen okrajová záležitost
Aktuálně.cz požádalo o vyjádření i současného ředitele Motola Petra Poloučka - šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) ho totiž při jmenování do čela nemocnice pověřil, aby po vypuknutí korupční kauzy v Motole po svém předchůdci "uklidil". Tedy aby prověřil všechny smluvní vztahy nemocnice a pokusil se je napravit. Sám Polouček na dotazy, jestli narazil na jakékoliv nesrovnalosti ve fakturování letů, neodpověděl. Odkázal na mluvčí nemocnice.
Ta pak Aktuálně.cz napsala: "Lety společnosti Aeropartner jsme v rámci revize hospodaření cíleně neprověřovali. Jde o jednotky případů ročně, které jsou vzhledem k rozsahu činnosti FN Motol a závažnosti problémů, které nemocnice aktuálně řeší, okrajovou záležitostí."
Doplnila, že si Motol objednává soukromého přepravce výhradně z medicínských důvodů. Nic dalšího za tím není. Lety soukromými letadly jsou podle Dostálové extrémně výhodné, a to pro svoji rychlost a časovou pružnost. Toho prý Armáda ČR za všech okolností schopná není.
Armáda bez dostatečné kapacity
"Motol samozřejmě dlouhodobě spolupracuje i s armádou. Zajišťuje nám leteckou přepravu v rámci České republiky," napsala Dostálová a pokračovala: "V případě vzdálených odběrů v zahraničí je však pravděpodobnost, že budeme mít k dispozici jeden z jejich proudových letounů ve zcela konkrétním čase, bohužel minimální. Armáda dostupnou kapacitou v potřebném časovém rámci nedisponuje."
Nemocnici tak podle ní nezbývá nic jiného, než se obracet na soukromníka. Jediný přepravce, který může specifické potřeby Motola uspokojit, je přitom podle ní právě společnost Aeropartner. Nemocnice s ní spolupracuje už od roku 2019.
Jak špitál na firmu přišel, mluvčí Dostálová neupřesnila. Uvedla jen, že Motol vypsal tendr na soukromého leteckého přepravce až dodatečně - po roční spolupráci s touto firmou. Aeropartner se do soutěže přihlásil v roce 2020 jako jediný uchazeč. "Proto s ním následně byla uzavřena smlouva," doplnila Dostálová. Spolupráce podle ní pokračuje i dnes - po dalším výběrovém řízení, které se opakovalo letos na jaře.
Ředitel na palubě? Pod naši rozlišovací schopnost
Jakýkoliv problém či pochybení nepřipouští ani zakladatel a ředitel společnosti Aeropartner Richard Santus. Spolupráce s Motolem je podle něj dlouhodobá, trvá odhadem sedm až osm let. "Za tu dobu firma uskutečnila několik desítek letů. Vždy se jedná výhradně o urgentní leteckou přepravu dárcovských orgánů a transplantačních týmů," uvedl Santus.
Okruh potenciálních dárců se podle něj díky jeho proudovým letounům rozšířil, a to na celou Evropu. "Tím se podařilo zachránit a uzdravit mnoho čekatelů - včetně kojenců a pacientů dětského kardiocentra," uvedl.
Možnost, že by se lety konaly z jakýchkoliv jiných důvodů než medicínských, šéf letecké taxislužby odmítl. "Jestli probíhala nějaká fiktivní fakturace mezi ministerstvem obrany a ministerstvem zdravotnictví, respektive Motolem, to nemám tušení a nedovolím si na to téma zavádět žádné spekulace," napsal Santus Aktuálně.cz
Připustil nicméně, že se mohl občas při cestách na palubě vyskytovat i někdo z vedení nemocnice. Pokud by se uvedl jako člen transplantačního týmu, nikdo z posádky by na to podle něj nepřišel. "Je to mimo naši rozlišovací schopnost," napsal.
Exředitel nemocnice Miloslav Ludvík, který je aktuálně stíhaný spolu s dalšími 17 lidmi v motolské kauze kvůli ovlivňování zakázek, i nadále zůstává ve vazbě. Redakce s ním proto nemohla mluvit. Jeho advokát Josef Monsport pak v esemesce napsal: "Nevím o tom absolutně nic."
Tlak na speciální výkon
Podle informací Aktuálně.cz z VZP byly hrazené lety spojované s bývalými šéfy nemocnice.
"Motolští hodně tlačili na pojišťovnu, aby jim kvůli tomu nasmlouvala speciální výkon. Vymykalo se to standardnímu hrazení," popsal například bývalý zaměstnanec VZP, který si nepřál zveřejnit jméno, ale redakce ho zná. Pojišťovna podle něj nejprve vzdorovala, ale pak smlouvu schválila.
Motol jí pak začal posílat statisícové faktury za cesty soukromých letadel k proplacení. A jak potvrdila mluvčí této instituce Viktorie Plívová, ta některé z nich skutečně uhradila. Zaplatila podle ní i zmíněný let z února tohoto roku. Za poslední dva roky podle Plívové VZP Motolu poslala 900 tisíc korun za pět letů s Aeropartnerem.
Zakladatel neziskové organizace Hlídač státu a člen správní rady VZP Michal Bláha (Piráti) k tomu říká: "Což je šílené. Pokud je pravda, že některé z nich používal exředitel i k soukromým účelům, je to čistý podvod. VZP je pak poškozená strana," upozorňuje Bláha.
Kabátek: Závažná informace, kterou kolegové nemají
Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek tvrdí, že neměl o možném zneužívání soukromých letadel tušení. Pojišťovna sice podle něj skutečně podepsala s Motolem nadstandardní smlouvu, podle níž si může nemocnice objednat i soukromé letadlo, tato služba je ale podle něj jasně ohraničená. Nemocnice jí může využít jedině tehdy, když pro orgán nemůže vyrazit armáda nebo policie - například kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Tuto skutečnost přitom musí Motol i doložit.
Vykazování se navíc podle Kabátka důsledně kontrolovalo - pojišťovna ověřovala nejenom termíny, ale i účel letu. Nyní Kabátek říká, že pokud revize podezření o zdvojených letech potvrdí, bude se muset obrátit na policii.
Další pojišťovny podobné smluvní ujednání s Motolem o soukromé letecké přepravě nemají. "Nic takového nevedeme," uvedl mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny Jan Mates. Všechny orgány k transplantaci se podle něj standardně dopravují vrtulníky či letouny armády, případně policie. Stejně se vyjádřil i jeho kolega z Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák: "Zdravotní pojišťovna OZP nemá a nikdy neměla s FN Motol žádnou takovou smlouvu," napsal Aktuálně.cz.
Únorový zásah policie
Ministerstvo zdravotnictví po únorové policejní razii v Motole avizovalo, že do nemocnice pošle kontrolory. Ministerský audit měl prověřit, jakým způsobem se v nemocnici zadávaly veřejné zakázky. "Jednotlivé hospodářské operace ale kontrolovány nebyly, a to vzhledem k aktuálně probíhajícímu šetření orgánů činných v trestním řízení," napsal Aktuálně.cz mluvčí Ondřej Jakob. Doplnil, že další "očistu" nemocnice by měl mít na starosti nový ředitel Petr Polouček.
Policie vtrhla do nemocnice v pražském Motole 24. února tohoto roku. Završila tím vyšetřování rozsáhlé korupce. Obvinění si vyslechlo 18 lidí včetně někdejšího šéfa Miloslava Ludvíka. Policie je stíhá kvůli úplatkářským trestným činům, dotačnímu podvodu, praní špinavých peněz nebo poškození finančních zájmů EU. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Kvůli tomu, že se případ zakázek pro motolskou nemocnici týká dotací z Evropské unie, ho dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce.