Ředitel Nemocnice Na Františku Zelenák rezignoval kvůli obvinění z manipulací zakázek

Policie v Nemocnici Na Františku, Nemocnici Na Bulovce a na dalších místech zasahovala koncem minulého týdne.

Praha - Ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák rezignoval, radní Prahy 1 v úterý jeho rezignaci přijali. Důvodem je nedávné obvinění z manipulací s veřejnou zakázkou.

Po úterním jednání rady Prahy 1 to sdělil místostarosta městské části Daniel Hodek (ČSSD). Do dalšího jednání rady 17. července Zelenáka zastoupí právnička nemocnice Alena Hanilcová. Poté radnice, která nemocnici vlastní a provozuje, najde mezi zaměstnanci dočasného ředitele. Pověřená osoba z řad zaměstnanců bude nemocnici řídit do doby, než městská část ve výběrovém řízení najde nového ředitele.

Hodek uvedl, že si ředitele Zelenáka a jeho práce váží a doufá, že se očistí. Zakázky, na jejichž manipulaci se měl podle informací serveru iRozhlas.cz podílet, podle něj nemocnice neuzavřela. Je nicméně namístě, aby obviněný člověk v čele takovéto instituce dále nepůsobil, dodal Hodek.

Policie v Nemocnici na Františku, Nemocnici Na Bulovce a na dalších místech zasahovala koncem minulého týdne. Celkem podle informací médií obvinila několik lidí a jednu firmu. Jde mimo jiné o severočeského podnikatele Tomáše Horáčka, Zelenáka, bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a firmu Compass Group Czech Republic, dříve Eurest.

Hodek uvedl, že veškeré informace o případu má z médií. Podle nich jde v případu o dodávku služeb, o níž se nicméně pouze diskutovalo a kterou Praha 1 nikdy neschválila, dodal místostarosta.

Radnice loni plánovala nemocnici pronajmout soukromníkovi, ze záměru však nakonec ustoupila a domluvila se s magistrátem, že budou jednat o spolufinancování provozu nemocnice. Zmíněné zakázky na outsourcing služeb by podle místostarosty znamenaly navýšení nákladů na provoz zařízení, což je v této situaci nemyslitelné. "To je věc, kterou bych do rady nikdy nedonesl, a takový tisk nikdy nevznikl," uvedl.

Zelenák má podle něj výbornou profesní pověst. "Byl čtyřikrát v ředitelských pozicích, naprosto bezproblémově. Vždy byl uznáván jako výborný manažer a nikdy na sobě neměl jedinou skvrnku," uvedl Hodek. Nyní podle něj půjde o to, aby nemocnice fungovala dál, nezačali odcházet lékaři a podobně.

Nemocnice Na Františku je jedinou nemocnicí, kterou v Praze provozuje městská část. Vlastní nemocnici nemá ani magistrát.