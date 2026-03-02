Macinka se vztekal na novináře: Nemáte nárok na informace, kdy se vám zamane

Černínský palác zažívá mimořádné dusno. Kvůli napětí na Blízkém východě má česká diplomacie napilno, nyní schytává kritiku za nepovedenou krizovou tiskovou konferenci, na které ovšem chyběl šéf resortu Petr Macinka (Motoristé sobě). Veřejnost se proto začala zajímat o to, kde byl. Ten v pondělí nabídl odpověď – a sepsul přítomné novináře, že „nemají nárok na informace, kdykoliv se jim zamane“.
Na ostře sledované nedělní tiskové konferenci, která měla alespoň trochu uklidnit Čechy uvíznuté v zemích Blízkého východu, vystoupil zjevně nervózní mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
V odboru komunikace působil už za Jana Lipavského (ODS), agendu dočasně převzal poté, co z funkce odešel Daniel Drake. Že se tisková konference nepovedla, si všimli i lidé na sociálních sítích a nešetřili posléze kritikou.
Zároveň ovšem vyvstala otázka, proč na tak důležitém a živě vysílaném vystoupení před novináři nebyl přímo šéf české diplomacie Petr Macinka. Navíc v situaci, kdy tisíce lidí v zahraničí čekají na další pokyny či možnosti, jak se bezpečně dostat zpět domů do České republiky.
Spekulace, že Macinka dal přednost vysílání na kanálu XTV Luboše Xavera Veselého, se nepotvrdily. Jednak byl hostem až v pozdních večerních hodinách, navíc mu do času tiskové konference vlezla jiná důležitá věc – šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová totiž svolala zasedání ministrů zahraničí EU.
To zdůraznil i Macinka v pondělí na půdě Úřadu vlády s tím, že nedělní tiskové konferenci předcházel krizový štáb v Černínském paláci.
„Opravdu mě dojímá kritika opozice, která kritizuje i to, že jsou na obloze mraky. Krizový štáb sloužil k tomu, abychom byli lépe připraveni na dnešní bezpečnostní radu státu. To je fakt. My jsme neměli krizový štáb proto, abychom pak vykládali něco novinářům,“ prohlásil v pondělí zostra ministr zahraničí.
„To je váš problém“
Následně se ovšem pustil do reportérů, kteří se zajímali o to, proč v neděli chyběl na tiskové konferenci.
„Za prvé, novináři nemají nárok na informace, kdykoliv se jim zamane. Za druhé, já jsem se hned po krizovém štábu zúčastnil jednání ministrů zahraničních věcí. Proto jsem nešel na nějakou tiskovou konferenci – ani nevím, proč se konala. Respektive vím, protože vy jste ji chtěli,“ obořil se Macinka následně na přítomné reportéry a televizní štáby.
Za něj prý bylo vhodnější poslat tiskovou zprávu, že se krizový štáb připravoval na bezpečnostní radu státu a s ní související úkony. Podle svých slov Macinka nepovažuje za nutné chodit na tiskové konference, když „nemá a nechce nic sdělovat“.
„To, že vy chcete pořád každou půl hodinu nebo každého půl dne tiskovou konferenci, je váš problém,“ doplnil Macinka. Na závěr zopakoval, že okolo 22. hodiny pak byl hostem ve vysílání XTV, zatímco tisková konference byla okolo 17. hodiny odpoledne, když byl na jednání evropských šéfů diplomacie.
Klausovská arogance, vzkázal Lipavský
Nepříliš povedenou komunikaci hlasitě kritizuje Macinkův předchůdce na úřadě Jan Lipavský. Jeho pondělní reakci ve Strakově akademii označil na sociální síti X za „neuvěřitelný výstup plný klausovské arogance“.
„Víceméně všechny problémy svádí na lidi v problémech a ještě se diví, že veřejnost má zájem o výsledky jednání krizového štábu, který sám svolal a informoval o tom veřejnost. Zmínka, že tiskovou konferenci na MZV nechtěl, ale přesto byla svolána, je pak už jenom doznání vlastní neschopnosti, tedy, že nemá ministerstvo pod kontrolou,“ uvedl bývalý ministr zahraničí.
Poznamenal, že po nástupu nové vlády Andreje Babiše (ANO) došlo k likvidaci útvarů strategické komunikace. „Aktuální komunikační bordel v otázce pomoci Čechům v zahraničí je přímým důsledkem těchto ideologicky motivovaných kroků,“ vzkázal Lipavský.
„Nedivím se, jak to dopadlo“
To, že je pokulhávající komunikace výsledkem „popravy“ odboru strategické komunikace, na kterém se podíleli specialisté napříč resorty, potvrdilo několik zdrojů redakce Aktuálně.cz z prostředí diplomacie, ministerstva vnitra i Úřadu vlády.
„Vždy, když přišla situace podobná tomu, co se děje nyní na Blízkém východě, si všichni sedli k jednomu stolu a plánovali, co dál. Chystaly se příspěvky na sociálních sítích, rozdaly se úkoly, všichni věděli, kdo kdy vystoupí s jakým sdělením. Nevím, kolik lidí zůstalo v tiskovém odboru na zahrandu, ale myslím, že už tam na tohle skoro nikdo není. Nedivím se, jak to dopadlo,“ řekl redakci jeden z vysoce postavených úředníků z ministerstva vnitra, který byl seznámený s chodem již zaniklého „stratkomu“. Svou totožnost si pochopitelně přál utajit.
