"Nejsilnější český policista" uvízl v korupční kauze, figuruje v ní i jeho manželka

Známý český policista se podle zjištění Aktuálně.cz zodpovídá ze zneužití pravomoci, jehož se podle státního zástupce dopustil kvůli dopravnímu přestupku kamaráda. V případu jsou obžalovány také dvě jeho kolegyně ze sboru, z nichž jedna je policistova manželka. Příslušník vinu odmítá. Veřejnost ho zná díky jeho výkonům v posilování a bojových sportech.

Sportovní výkony nadpraporčíka Petra Pastýříka propaguje i samotná policie. Sbor třeba informoval o tom, jak policista uspěl v silových závodech. Pastýřík soutěží v benchpressu, mrtvém tahu a má za sebou i úspěchy v kickboxu. Média o něm opakovaně psala jako o nejsilnějším českém policistovi.

Inspektorovi cizinecké policie na Letišti Václava Havla v Praze, jež spadá pod ředitelství této části sboru, však podle zjištění Aktuálně.cz hrozí v krajním případě pět let vězení. Je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle státního zástupce chtěl zajistit, aby se neprojednal dopravní přestupek jeho kamaráda.

Žalobce poslal k soudu také jeho manželku Renátu a podpraporčici Petru Fléglovou. Z obžaloby vyplývá, že ony zařídily zahlazení prohřešku Pastýříkova kamaráda. Pastýříková se zodpovídá z podplacení a zneužití pravomoci úřední osoby, Fléglovou státní zástupce obžaloval z přijetí úplatku a zneužití pravomoci.

Úplatek formou sportovních nápojů

Pastýříkovi zazvonil v sobotu dopoledne 17. září 2022 telefon. Volal mu kamarád, kterého krátce předtím zastavili policisté, protože za jízdy telefonoval. Jde o přestupek. Muž chtěl od Pastýříka pomoc, čemuž policista vyhověl. Alespoň tak popisuje základy kauzy obžaloba, již má Aktuálně.cz k dispozici.

"Osobně požádal manželku, obviněnou Renátu Pastýřík Severinovou, aby se své kolegy, příslušníky hlídky Policie ČR, kteří silniční kontrolu provedli, pokusila přesvědčit, aby zjištěný přestupek neoznamovali správnímu orgánu," stojí v obžalobě, kterou vypracoval státní zástupce Michal Muravský.

Pastýříková slouží u kriminální policie jednoho z pražských ředitelství, pod které spadají Praha 4 a 10. Podle obžaloby se obrátila na podpraporčici Fléglovou z pohotovostní motorizované jednotky. Státní zástupce píše, že právě ona si přestupek převzala, aniž ho pak zanesla do systému. Pastýříkův kamarád vyvázl bez úhony.

"Obviněná Fléglová za své jednání v průběhu září 2022 obdržela od obviněné Pastýřík Severinové potravinové doplňky," popisuje obžaloba, čím měla kolegyni odměnit. Podle státního zástupce šlo o deset sportovních nápojů užívaných při tréninku. Běžně se dají sehnat za stovky korun.

Policista obžalobu odmítá

"Mohu pouze uvést, obžalobu a skutečnosti kladené mi obžalobou za vinu odmítám," napsal Aktuálně.cz Pastýřík. Jeho manželce hrozí v případě uznání viny až šest let vězení, podpraporčici Fléglovou by pak mohl soud při odsuzujícím rozsudku poslat až na deset let za mříže.

S policistkami se redakci spojit nepodařilo, ale podle informací Aktuálně.cz také odmítají vinu. Na trojici podal státní zástupce Muravský obžalobu loni na podzim, Obvodní soud pro Prahu 8 se jí začal zabývat letos, hlavní líčení pokračuje v dubnu.

Vedení sboru obvykle policisty obviněné či obžalované v souvislosti s výkonem služby odstaví z práce. Minimálně v případě Pastýříkové a Fléglové se tak však nestalo. "Ani jedna z policistek nebyla v souvislosti s touto věcí postavena mimo službu," potvrdila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Pastýříkův útvar, cizinecká policie, spadá pod Policejní prezidium, to jeho možné provinění vyhodnotilo opačně. Nadpraporčík do práce nedochází. "Dotazovaný policista je postavený mimo službu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí prezidia Ondřej Moravčík.