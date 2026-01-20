Přeskočit na obsah
Nehoda autobusu v Letňanech: řidič nejspíš zkolaboval, zraněné převezli do nemocnice

Aktuálně.cz

Policisté spolu se záchranáři zasahovali u dopravní nehody autobusu MHD v pražských Letňanech. Na místě bylo celkem sedm zraněných cestujících. Informovala o tom Policie ČR na síti X.

Při nehodě autobusu v pražských Letňanech se zranilo několik lidí, řidič pravděpodobně zkolaboval. Na místě je omezený provoz, uvedla policie.
Podle prvotních informací řidič při jízdě zkolaboval. Na místě byl na čas omezen provoz. Při nehodě autobusu se zranilo celkem sedm lidí.

Nehoda se odehrála v Tupolevově ulici před 14:30. Autobus naboural do sloupu. Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs ČTK nejprve řekl, že na místě ošetřili pět cestujících a řidiče. Později záchranná služba na síti X upřesnila, že do nemocnice převezli sedm pacientů. "Všichni utrpěli převážně lehká poranění - pohmožděniny a úrazy hlavy. Aktuálně jsou pacienti transportováni k dalšímu vyšetření na traumatologické ambulance," uvedli záchranáři.

