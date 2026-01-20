Nehoda autobusu v Letňanech: řidič nejspíš zkolaboval, zraněné převezli do nemocnice

Policisté spolu se záchranáři zasahovali u dopravní nehody autobusu MHD v pražských Letňanech. Na místě bylo celkem sedm zraněných cestujících. Informovala o tom Policie ČR na síti X.
Podle prvotních informací řidič při jízdě zkolaboval. Na místě byl na čas omezen provoz. Při nehodě autobusu se zranilo celkem sedm lidí.
Nehoda se odehrála v Tupolevově ulici před 14:30. Autobus naboural do sloupu. Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs ČTK nejprve řekl, že na místě ošetřili pět cestujících a řidiče. Později záchranná služba na síti X upřesnila, že do nemocnice převezli sedm pacientů. "Všichni utrpěli převážně lehká poranění - pohmožděniny a úrazy hlavy. Aktuálně jsou pacienti transportováni k dalšímu vyšetření na traumatologické ambulance," uvedli záchranáři.
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, poloautonomní část Dánského království, a navrhl mu schůzku v Paříži.
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Svrhl venezuelského vůdce Madura, nařídil deportace, nechal zbořit východní křídlo Bílého domu, rozhádal spojence nebo navrhl znovuotevření Alcatrazu. Uplynul rok od druhé inaugurace Donalda Trumpa. Co americký prezident slíbil, co splnil a co se mu naopak nepovedlo? Připomeňte si to v našem výběru.
Pětičlenná skupina, jejíž členy kriminalisté z Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi a obvinili loni v prosinci a letos v lednu, pašovala podle policie ve velkém kokain. Drogy dovážela ukryté v kamionech do Británie, Česka a jednou i do Ruska. ČTK to v úterý sdělila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.