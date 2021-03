Nechci, aby ČSSD byla oranžová TOP 09, tvrdí Hamáček v narážce na svého soka Petříčka

Už za tři týdny bude jasné, jestli Jan Hamáček obhájí post předsedy ČSSD, nebo jej vystřídá někdo jiný. Nejvážnějšího soupeře má v ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi, podle kterého klesá ČSSD pod Hamáčkem ke dnu. Naopak podle Hamáčka by ČSSD v čele s Petříčkem ztratila i zbytek svých voličů. "Moje vize je udržet si tyto voliče a současně získat staronové," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nikam bych se necpal, přemýšlel bych, jak dál, odpověděl Jan Hamáček na dotaz Aktuálně.cz, co by dělal, kdyby za tři týdny nebyl zvolen předsedou ČSSD. V Tomáši Petříčkovi má největšího soupeře. | Foto: ČTK

Neřekl jste si v nějaké chvíli, že byste už nekandidoval na předsedu ČSSD? Nebo tato varianta vám vůbec hlavou neproletěla?

Každý člověk, pokud je soudný, uvažuje nad tím, jestli to, co dělá, má smysl, a jestli nevidí kolem sebe někoho lepšího.

A nemáte kolem sebe někoho lepšího? Třeba zrovna Tomáše Petříčka, který oznámil, že se vás pokusí ve volbách porazit?

Otevřeně říkám, že kdyby se objevil někdo, v koho mám stoprocentní důvěru, že bude vést ČSSD lépe než já, tak mu nebudu stát v cestě. Ale Tomáš Petříček to není.

Tak co třeba Jana Maláčová, k níž máte názorově blízko?

Mnohokrát jsem s ní mluvil mimo jiné na téma budoucnosti sociální demokracie a ona sama mi řekla, že nyní nemá ambice stranu vést.

Kdyby tyto ambice v sobě objevila, řekl byste, že k ní máte onu stoprocentní důvěru ve vedení ČSSD?

Odpovím vám tak, že pokud na sjezdu uspěji a pokud budu prezentovat svůj tým, s kterým bych šel do dalšího období, tak součástí tohoto týmu bude stoprocentně také ona.

Kdo další by určoval ve vašem týmu směřování ČSSD?

Určitě bych byl rád, kdyby se i věkově náš tým vyvážil, protože je nám občas vyčítáno, že jsme příliš mladí, byť někteří jsme v politice dlouho. Proto bych chtěl využít toho, že do ČSSD vstoupil Jirka Běhounek, dlouholetý hejtman Vysočiny a bývalý šéf Asociace krajů ČR, který se ukázal jako špičkový krizový manažer. Určitě bych ho rád ve svém týmu uvítal. Pokud vím, má už nominaci na místopředsedu strany ze svého kraje.

Jaká by to byla ČSSD, kdyby ji vedl Jan Hamáček s Janou Maláčovou a Jiřím Běhounkem?

Ode mě se rozhodně nedá čekat, že ze sociální demokracie udělám oranžovou TOP 09. To určitě nechci. Pokud to někdo dělat chce, tak podle mě míjí čas i prostor, protože zkrátka pro oranžovou TOP 09 na politické scéně prostor není.

Zjevně narážíte na Tomáše Petříčka a jeho příznivce. Jenže řekl on někdy, že chce z ČSSD vytvořit něco na způsob TOP 09? Možná se mýlím, ale takto jsem ho to říci neslyšel.

Samozřejmě oranžová TOP 09 je nadsázka, ale jde o to, že někteří chtějí ČSSD tlačit do politického středu, někam do pozic Milionu chvilek pro demokracii. Nemyslím si, že něco takového je rozumné.

Jen připomenu, že v nedávné minulosti bývalý předseda a premiér ČSSD Bohuslav Sobotka mluvil o tom, že by se sociální demokracie kromě jiného měla pokusit oslovit voliče Pirátů. A podobně mluví Tomáš Petříček, který ale zároveň dodává, že nechce, aby ČSSD rezignovala na své klasické levicové voliče. Koho chcete oslovit vy?

Přes všechno, čím ČSSD prošla za tři roky, si udržela 4,5 až šest procent voličů, kteří souhlasí s tím, co děláme. Pokud by ČSSD po svém sjezdu zahájila kampaň tím, že se distancuje od toho, co dělala poslední tři roky ve vládě, což někteří kolegové navrhují, tak velmi brzy ztratí i zmiňovaná procenta voličů.

Kde chcete brát ale voliče vy?

Moje vize je udržet si tyto voliče a současně získat staronové voliče. Ať už ty, kteří odešli k hnutí ANO, ale teď se jim nelíbí, jakou politiku hnutí ANO dělá. Například hlasování o daňovém balíčku s ODS. Prostor pro získání hlasů vidím také u liberálnějších voličů KSČM, kterými myslím levicové voliče, sympatizující typově s lidmi, jako je poslanec KSČM Jiří Dolejš. A potom existuje velká skupina nevoličů, na které se musíme také zaměřit. Musíme jim dát jasný důvod, proč volit ČSSD.

A proč by vás měli volit?

My budeme v situaci, kdy nepochybuji, že zvládneme covid. Nicméně pandemie tady zanechá obrovský státní dluh, zanechá tady obrovské obavy ve společnosti, bude tady mimo jiné tlak na to, jestli zůstanou pracovní místa. Současně je jasné, že pravice bude nabízet jako obvykle škrtání, šetření, privatizaci.

A vy zvyšování daní?

Zvyšovat daně bude muset jakákoliv další vláda. Musí to být ale spravedlivě, ne, že to jako obvykle zaplatí zaměstnanci. Je třeba udělat to, co funguje na Západě, progresivní zdanění, sektorová daň, solidární musí být i banky, které vydělávají obrovské peníze. Musíme se také podívat na vyvádění zisků do zahraničí. Jde o program, který funguje, stačí se podívat na situaci u nás nebo ve vyspělých západních zemích.

Sám ale víte, že pravicoví politici a voliči by s vámi kategoricky nesouhlasili.

Pravicové recepty už nás dvakrát dovedly do krize a musela to zachraňovat ČSSD. A na rozdíl od pravice bychom bránili i veřejné služby, protože pravice by veřejné služby privatizovala, když jí dojdou peníze, tak má tendenci všechno prodávat. Drželi bychom také pracovní místa, což je vidět na celém boji Jany Maláčové za kurzarbeit. Musíme lidem jasně říci, že se za ně postavíme a nenecháme je padnout. Něco takového tady kromě ČSSD nikdo nenabízí.

A budete se snažit nadále získávat voliče prezidenta Miloše Zemana, takže jej nebudete téměř kritizovat?

Snažím se držet si s prezidentem korektní vztahy, což se podle mě daří.

Za což vás část veřejnosti tvrdě kritizuje. Nebylo by pro vás i tuto zemi dobré, kdybyste se občas hlasitě ozval proti některým jeho slovům nebo činům?

Ale já některé věci vidím jinak než on a také jsem mu to řekl.

Například?

Například kolem ruské vakcíny Sputnik V, kdy jsem řekl, jaká rizika by mělo použití vakcíny bez potřebných povolení. Určitě se ale nebudu připojovat k urážlivým útokům na hlavu státu.

Spory s Babišem si chci vyříkat na vládě, ne veřejně

Vy jste věřil, že úspěch ČSSD přijde, když půjdete do vlády s hnutím ANO a prosadíte co nejvíce věcí z programu, abyste získal pro stranu co nejvíce hlasů. Nemáte pocit, že vám tato snaha nevyšla?

Je iluzorní si myslet, že bychom byli více vidět v opozici. Pokud někdo říká, že naše věci málo prodáváme, tak já jenom upozorňuji, že máme pět ministrů a mediální zájem o ČSSD podstatně větší, než kdybychom byli v opozici. Je iluzorní si myslet, že bychom měli stejný mediální prostor a možnosti prezentovat vizi sociální demokracie z opozice.

Skutečně?

Pokud se podíváme na historii působení ve vládě, tak ČSSD držela v průzkumech lepší výsledky, než jsme měli ve volbách do sněmovny na podzim roku 2017. V průzkumech jsme měli i deset procent. Bohužel se to zhouplo až poslední rok, což je dáno covidem. A čím více roste nespokojenost s politickou situací, tak i s vládou. A po pravdě řečeno, ČSSD padá podstatně pomaleji než hnutí ANO. Což není výmluva. Když jsme byli ve vládě a prosazovali náš program, tak se čísla držela nad naším volebním výsledkem nebo kolem něho. Teď to spadlo ke 4,5 procenta, což neznamená, že se to nemůže vrátit zpátky. To je úkol, který je před námi.

Nejste až příliš velký optimista?

Jako sociální demokraté musíme nabídnout lidem vizi, jak to bude po covidu. Situace se nepochybně zlepší a lidé se budou ptát, jak potom bude republika vypadat, co budou priority vlády, co bude potřeba udělat. A to je prostor pro sociální demokracii. Jestli ČSSD něco umí, tak je vytáhnout zemi z krize, což jsme dokázali v devadesátých letech a potom po velké ekonomické krizi. Takže my řešení máme a budeme ho občanům nabízet.

Nechtějí ale mnozí voliči po vás osobně ze všeho nejvíce, abyste vystupoval proti premiérovi Andreji Babišovi ostřeji, odvážněji, vytrvaleji? Nepřineslo by to ČSSD více voličů?

Jestli se nám něco ukazuje ze všech našich průzkumů, tak je to poznání, že naši voliči chtějí, abychom prosazovali náš volební program, ale abychom se nehádali. A to platí pro vládu i partaj. Jakmile se začneme hádat ve vládě nebo ve straně, tak jdou čísla popularity dolů.

Ale přece jen i z vaší strany zní stále častěji, aby ČSSD dávala najevo, že v některých věcech s předsedou vlády nesouhlasí. Dokonce někteří straníci tvrdí, že v ČSSD sílí hlas, aby se strana zbavila pověsti "poskoka" hnutí ANO.

Většinou po tom volají ti, kteří mají podíl na pádu ČSSD v roce 2017, ale rozumím tomu, že část členské základny ČSSD by si přála tvrdší postup. Nicméně se ukazuje, že bouchání do stolu nefunguje. Lépe řečeno nefunguje na náš volební elektorát.

Takže nebudete chodit do viditelných střetů s premiérem Babišem a jeho hnutím ANO?

Jak známo, čas od času utečou nějaké informace o našich sporech s premiérem na vládě, kde to opravdu není procházka růžovou zahradou. Já ale zastávám názor vyříkat si věci natvrdo, ale na vládě, ne na veřejnosti. Takto to chtějí naši voliči.

Jenže jich zatím podle všeho nemáte moc. Nebyli by skutečně další, kdybyste více a viditelněji oponovali šéfovi vlády a hnutí ANO?

Sociální demokracii se vyčítá, že pořád odcházela z vlády…

Což je ale do určité míry pravda. Mohl bych jmenovat, kolikrát jste tímto hrozili, ale nikdy to neudělali.

Jenže to je ten problém. Když vyhrotíme nějaký spor s premiérem, tak hned padají otázky veřejnosti a novinářů, proč neodejdeme z vlády. A už jsme mnohokrát vysvětlovali, co by znamenalo, kdyby ČSSD nešla do vlády nebo z ní odešla. Vládu by začala podporovat SPD, což by této zemi nijak neprospělo. Navíc, já jsem se v životě věnoval zahraniční politice a diplomacii, kde bouchání do stolu a řev nikam nevedou. Naopak takový konfrontační styl vede ke konfliktům. Preferuji řešit věci tvrdým jednáním, ale pořád ještě jednáním. Bez nějakých teatrálních gest.

Česko se počty nakažených dostalo před několika měsíci na špici, neměl jste z důvodu zájmů této země a zdraví lidí více oponovat premiéru Babišovi v boji proti covidu? Neměl jste důrazněji poukazovat na to, že se všechny nitky tohoto boje sbíhají do jeho rukou? Působilo to tak, že jste občas naznačil nějaký nesouhlas, ale pak bylo většinou po jeho.

Po bitvě je každý generál. A proto říkám, že všechny tyto věci se dají zhodnotit až s odstupem času, až pomine epidemie, a pak si z ní můžeme vzít ponaučení. Já se snažím dělat od začátku epidemie maximum.

A co říkáte na názory, že panu premiérovi chybí schopnost vést úspěšně boj proti pandemii?

Dlouhodobě se netajím tím, že se s panem premiérem neshodnu na způsobu řízení boje proti epidemii. Myslím, že existují standardní metody krizového řízení, ale bohužel on preferuje nestandardní metody.

Co tím chcete konkrétně říci?

Andrej Babiš se prostě snaží řídit stát jako svou firmu, přes telefon a SMS, jenže to nefunguje.

Zejména váš hejtman Martin Netolický vás kritizuje za příliš měkký přístup k Andreji Babišovi a chce po vás razantnější vystupování.

Já bych preferoval, kdyby si to nechal na vnitrostranickou komunikaci. Pokud vím, já jsem kritizoval veřejně jediného člena ČSSD, a to už bývalého, Jardu Foldynu, ve chvíli, kdy jsem pochopil, že se naše cesty rozešly. Veřejné útoky na předsedu rozhodně nepřispívají k jednotě a důvěryhodnosti strany, ale bohužel to je specialita kolegy Netolického.

Faktem ale je, že část vašich spolustraníků by chtěla dát najevo distanc od Andreje Babiše a mají obavu, že s vámi v čele se to nikdy nepodaří a voliči jim to neuvěří.

Distanc od tří let v této vládě znamená distanc od těch voličů, kteří nám zbyli.

ČSSD nebude stranou pro osmnáctileté, ale vedení máme mladé

Vy nyní jednáte o vzniku kandidátky, na které by byli také Zelení, hnutí Budoucnost a někteří odboráři. Jak moc reálné je, že půjdete takto společně do voleb? Z některých krajů zaznívají hlasy, že něco takového nechtějí.

Neřekl bych, že nechtějí, spíš si myslím, že je potřeba ještě pár věcí vysvětlit. ČSSD není silná tak, jak bývala, a pokud chceme být silnější, je potřeba se s někým spojit. A pokud spoustu věcí vidíme stejně jako Strana zelených, tak je logické, že s ní spojíme síly. Stejně jako s hnutím Budoucnost a odboráři.

Takže je pravděpodobná společná kandidatura? A byli by Zelení a další na kandidátce ČSSD, nebo by vznikla koalice? Byť vím, že vše bude záležet na nyní probíraném volebním zákonu.

Pravidelně se Zelenými jednáme, ale podstatně jasněji bude až po sjezdu. Bude to muset být kandidátka ČSSD, na kterou budou přizváni členové Strany zelených po dohodě s jejich stranou, případně další kandidáti z řad odborářů a hnutí Budoucnost.

Nemáte ani trochu pochybnosti, že mnozí členové ČSSD třeba kandidaturu se Zelenými nepřijmou za svou? A že nebude lákavá ani pro voliče?

Pokud se soustředíme na rozpory, tak se nikam nedostaneme. Pokud se ale budeme držet vysvětlení, o kterém jsem tady před chvílí mluvil, tak věřím, že tato spolupráce bude mít smysl a užitek.

Související Rozdíl v podpoře ANO a koalice Pirátů a STAN je těsný i podle průzkumu Medianu

Vy říkáte, že se snažíte otevírat ČSSD třeba zrovna přes tuto spolupráci. Tomáš Petříček a další vaši oponenti namítají, že v tomto postupujete pomalu, případně že vám tuto snahu moc nevěří. A vaši kritici poukazují také na to, že jste měl více a lépe pracovat s mladými členy ČSSD.

V tomto bych vám oponoval. Vezměte si například, že nyní máme vůbec nejmladší vedení sociální demokracie v její historii. Nebo jsme před pár měsíci rozjeli interní diskusní fórum sociální demokracie a celý management tohoto fóra mají na starosti Mladí sociální demokraté. To je konkrétní příklad, že s naší mládežnickou organizací spolupracujeme velmi intenzivně.

Ale slyším, že moc mladých ve svých řadách nemáte. A ČSSD se nedaří oslovovat ani mladé voliče.

Tak ČSSD nikdy nebude primárně strana pro osmnáctileté. Zájem mladých o sociální demokracii přichází v době, kdy přicházejí první starosti, rodina, byt, hledání nějakých jistot. Tam začíná elektorát ČSSD. Do té doby má mladý člověk jiné starosti.

Vraťme se ještě k vašemu protikandidátovi Tomáši Petříčkovi. Bude ministrem zahraničí až do voleb? Nebudete se pokoušet dělat něco, aby ve vládě nebyl?

O tom, kdo bude odvolaný či nominovaný za ČSSD, rozhodne sociální demokracie.

Což jste do jisté míry vy, předseda strany, který může nejvíce mluvit do osudu ministra Petříčka ve vládě. Budete ho v ní držet?

Nemůžu dát žádnému ministrovi za ČSSD bianko šek s garancí, že zůstane ve vládě až do voleb.

Vypadá to, že své místo moc jisté nemá. Přišlo mi, že nedávno, když prezident Miloš Zeman požadoval po premiérovi, aby Petříčka odvolal, tak vy jste se vyjádřil spíše neutrálně, nevystoupil jste proti svému ministrovi, ale ani jste ho silněji nepodpořil.

Ale jasně jsem řekl, že o svých ministrech si bude rozhodovat ČSSD.

Řekl byste větu: Chci, aby Tomáš Petříček zůstal ministrem zahraničí v této vládě?

Jasně říkám, že nemám žádné výhrady k tomu, co dělá Tomáš Petříček ve vládě.

Jak moc těžký soupeř v boji o vedení ČSSD to bude? Zevnitř ČSSD jsou slyšet hlasy, že kandidaturu vzal vážně a snaží se spolustraníky hodně oslovovat.

Chcete po mně, abych hodnotil svého protikandidáta?

Zajímá mě, jestli z něj nemáte přece jen obavu, že by vás mohl případně porazit.

Rád bych upozornil, že s členskou základnou se snažím i já komunikovat, a to co nejvíce. Taková diskuse - jako nyní - nikdy ve straně nebyla. Sociální demokracie není rozhodně mrtvá strana. Členové strany mají chuť bojovat a mají chuť jít do voleb. To mě naplňuje optimismem. Rozhodně ČSSD neřekla své poslední slovo. Přes on-line spojení mluvím s mnoha členy, ať už se třeba propojím s předsedy místních organizací, nebo se účastním okresních konferencí.

A jak po těchto debatách vidíte své šance?

Pokud jde o šance na vedení strany, počkal bych na výsledky nominací z okresních a krajských konferencí. Když jsem se díval do přehledu nominací z okresních konferencí, tak zatím mám devět nominací a Tomáš Petříček jednu.

Uvidíme, jak volby předsedy ČSSD dopadnou. Co kdybyste ale prohrál? Znamená to, že byste už nekandidoval na podzim do Poslanecké sněmovny a z politiky byste odešel?

Chcete po mně odpověď, která závisí na mnoha proměnných. Každopádně pokud bych měl pocit, že o mě není zájem, nikam bych se necpal, přemýšlel bych, jak dál. Určitě bych si nějakou další životní náplň našel.