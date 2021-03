Průzkum Kantaru: Piráti a STAN by získali 34 procent, hnutí ANO spadlo na 22 procent

Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách zvítězila se ziskem 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO by dostalo hlasy 22 procent voličů, vyplývá z dnes zveřejněného volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Ve srovnání s předchozím průzkumem si koalice Pirátů a Starostů polepšila o 4,5 procentního bodu. Naopak podpora hnutí ANO klesla.

Třetím nejsilnějším subjektem ve volbách by byla koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09. Získala by 17,5 procenta. Pro hnutí SPD by hlasovalo 11 procent voličů a komunistům by dalo hlas 5,5 procenta voličů. Vládní sociální demokracie vyšla z modelu se ziskem 4,5 procenta, při zohlednění statistické chyby by se ale do sněmovny dostala.

Růst podpory koalice Pirátů a SPD je podle analytika Kantaru Ondřeje Ryboně způsobený příchodem voličů od hnutí ANO. Podpora nejsilnějšího vládního subjektu klesla od posledního průzkumu o 4,5 procentního bodu. Voliči Starostů navíc stále více akceptují předvolební spolupráci s Piráty, dodal Ryboň.

Volební model agentury Kantar zjišťoval i podporu jednotlivým politickým stranám a hnutím bez ohledu na vytvořené koalice. Největší podpoře se s 22 procenty těší Piráti, kteří v modelu poprvé předběhli hnutí ANO. To by skončilo druhé s podporou 20,5 procenta voličů. Starostům by odevzdalo hlas 13 procent voličů a čtvrté SPD 10,5 procenta. Pátí by ve volbách skončili občanští demokraté se ziskem 9,5 procenta. V blízkosti pětiprocentní hranice se podle modelu pohybuje ještě TOP 09, komunisté, ČSSD a lidovci.

Také v průzkumu podpory jednotlivých stran a hnutí si ANO oproti předchozímu průzkumu pohoršilo, a to o 5,5 procentního bodu. Hlavním důvodem je podle Ryboně nespokojenost veřejnosti se zvládáním koronavirové epidemie a celkové znechucení politikou.

Průzkum dělala agentura Kantar CZ v období od 15. února a 5. března. Na otázky týkající se podpory koalic odpovědělo 921 lidí, na dotazy po podpoře jednotlivých stran 957 respondentů.