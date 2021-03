Slovenská koalice před rozpadem. Vládní strana SaS chce výměnu premiéra Matoviče

Vládní krize na Slovensku se prohlubuje. Menší koaliční strana Svoboda a solidarita (SaS) podmínila svou další podporu vládě výměnou premiéra Igora Matoviče. Pokud k rekonstrukci kabinetu nedojde, SaS bude příští týden rozhodovat o vystoupení ze čtyřčlenné koalice, nové volby ale nechce. Řekl to šéf SaS Richard Sulík, který vyjádřil ochotu vzdát se ministerského křesla, pokud Matovič rezignuje.

Matovič a Sulík jsou v dlouhodobém vzájemném sporu i v souvislosti s řešením koronavirové krize, SaS také nařkla Matoviče z konfrontačního stylu vládnutí. Matovič zatím požadavek SaS nekomentoval.

Bez SaS by zbylé tři vládní strany udržely jen těsnou většinu ve sněmovně, o kterou by ale mohly přijít. Nespokojenost s poměry v koalici totiž dříve vyjádřili i zástupci nejmenší koaliční strany Za lidi, kterou již na znamení nesouhlasu s Matovičovou politikou opustili dva poslanci. Šéfka Za lidi Veronika Remišová o víkendu řekla, že jedním z řešení krize by byl odchod Matoviče a Sulíka z vlády.

"Po prvním roce vlády je slovo chaos to, co nejlépe vystihuje vládnutí Igora Matoviče. On, kdo osobně řídil boj proti pandemii, nedělal nic, dokud druhá vlna pandemie neudeřila naplno," řekl Sulík. Dodal, že země potřebuje klidnou a rozvážnou vládu, což podle něj s Matovičem jako premiérem nejde.

Výměna premiéra by podle ústavy znamenala pád celé vlády. Nynější koalice, která má ve sněmovně až ústavní většinu, by se ale mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. Ten by pak následně požádal sněmovnu o důvěru.

Podobnou situaci zažilo Slovensko v roce 2018, kdy podal demisi premiér Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu Petera Pellegriniho, ve kterém pokračovala většina ministrů Ficovy vlády.

Matovič se v souvislosti s koronavirovou krizí dříve dostal do sporu nejen s částí koalice, ale i s prezidentkou, vědci či představiteli samosprávy, jež upozorňovali na pochybení vlády v souvislosti s pandemií. Premiér, jehož protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) přesvědčivě vyhrálo loňské volby a v nové vládě obsadilo polovinu křesel, opakovaně slovně útočil na Sulíka. Ten byl kromě jiného zastáncem rychlejšího uvolňování karanténních omezení a Matovič ho například obvinil ze zodpovědnosti za slovenské oběti covidu-19.

SaS a strana Za lidi po propuknutí vládní krize na začátku března požadovaly rezignaci ministra zdravotnictví Marka Krajčího na znamení vyvození politické zodpovědnosti za nepříznivý vývoj epidemie covidu-19. Po týdnu jednání se podle zástupců koalice podařilo spory urovnat. Minulý týden ale Matovič roztržku v koalici obnovil, když oznámení Krajčího o podání demise využil ke kritice menších vládních stran a odstupujícího ministra označil za oběť kritiků z řad koalice.

Podle průzkumu veřejného mínění je Sulík nejdůvěryhodnějším členem nynější vlády. Naopak největší nedůvěru má veřejnost vůči Matovičovi.

Matovič loni v březnu po získání pověření k sestavení kabinetu řekl, že chce, aby Slovensko mělo vládu, která bude nejlepší v historii země. Jeho hnutí OLaNO uspělo ve volbách díky tomu, že se vymezilo vůči kauzám Ficovy strany Směr-sociální demokracie, která po dlouholetém vládnutí skončila po volbách v opozici.