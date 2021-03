Zeman chce odvolání Blatného a ředitelky SÚKL, vadí mu jejich postoj ke Sputniku

Prezident Miloš Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou. Oba trvají na tom, že Sputnik musí projít řádným schválením v EU jako ostatní vakcíny, podle Zemana to není nutné.

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Ministr Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny úřady v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce hlavní ústavní činitelé včetně Zemana.

Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru pro server Parlamentní listy dnes Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky vakcín. O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat.

Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce Blatného. Podle Zemana je Blatný nekompetentní, nemá manažerské zkušenosti a není epidemiolog. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke "zlepšení jejich přátelských vztahů".

Ministr zdravotnictví Jan Blatný odmítl, že by sám odstoupil z funkce. "Sám neodstoupím. Trvám na tom, že Sputnik V musí mít před možným využitím v Česku souhlas EMA (Evropské agentury pro léčivé přípravky)," řekl Blatný České televizi.

Prezident chce, aby ve funkci skončil také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Jsem trnem v oku proto, že upozorňuji na bezpečnostní rizika kolem dostavby Dukovan," reagoval Petříček. Dodal, že si stojí za svou prací a výměny ve vládě jsou podle něj dány jasně koaliční smlouvou.

Prezident Miloš Zeman by se měl setkat s premiérem Andrejem Babišem v Lánech 22. března. Návrh na odvolání ministrů předkládá premiér Zemanovi, šéf SÚKL podléhá ministru zdravotnictví.

