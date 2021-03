Rozdíl v podpoře ANO a koalice Pirátů a STAN je těsný i podle průzkumu Medianu

Volby do sněmovny by v únoru vyhrálo hnutí ANO, které by stejně jako o měsíc dříve získalo 26,5 procenta hlasů. Těsně za ním by podle volebního modelu agentury Median skončila koalice Pirátů a STAN, která si rovněž udržela lednovou podporu 25 procent lidí. Za nimi následuje koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), SPD a KSČM.

Koalici ODS, lidovců a TOP 09 by v únoru dalo podle průzkumu Medianu hlas 18,5 procenta voličů, což je stejně jako v lednu. Naopak u SPD a KSČM se podpora shodně zvýšila o procentní bod na deset, respektive osm procent. Podpora ČSSD klesla na 4,5 procenta, hranici nutnou pro vstup do sněmovny by tak nepřekročila. Sociální demokracie si pohoršila od lednového průzkumu o 2,5 procentního bodu. Statistická odchylka podle Medianu může u největších stran v modelu činit až 3,5 procentního bodu, u malých stran půl bodu. Z hlediska volebního potenciálu je na tom podle Medianu lépe koalice Pirátů a STAN než ANO. Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří jeho volbu zvažují a nevylučují účast ve volbách, mělo by 31 procent hlasů. Vedle toho potenciální zisk koalice Pirátů a STAN činí 32 procent, proti lednu je však o tři procentní body nižší. Právě nerozhodnutí voliči mohou výsledky voleb značně ovlivnit. Podle průzkumu 33,5 procenta dotázaných chce k volbám určitě jít, ale není pevně rozhodnuto o tom, kterou stranu si vybere. Svou účastí ve volbách i volenou stranou si je jisto 49 procent lidí. "Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny," uvedl Median.