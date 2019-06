Nechápu to, pumpujeme peníze do platů a lidé jsou stále nespokojenější, diví se Babiš

Čím více peněz dala vláda do platů, investic nebo vědy a výzkumu, tím více jsou lidé nespokojenější, uvedl v pondělí k nedělnímu protivládnímu protestu na pražské Letné premiér Andrej Babiš (ANO).

K demonstraci, která byla zřejmě největší od roku 1989, se Babiš vrátil na závěr svého projevu na Konferenci ekonomických diplomatů v Černínském paláci a vyjádřil v něm přesvědčení, že Česko se nikdy nemělo tak dobře jako nyní.

"Člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojeni. Je to zvláštní situace, nicméně, já si myslím, že jste všichni inteligentní, čtete noviny, a pokud máte nějaké pochybnosti nebo se chcete na něco zeptat, klidně mi napište mail nebo pošlete smsku, já vám poradím, jak komunikovat," řekl Babiš v komentáři k nedělní demonstraci za nezávislou justici a lepší vládu na Letné

Na základě anonymizovaných lokalizačních dat ze sítě mobilního operátora T-Mobile přepočtených na celou populaci se včera na Letné od půl páté do sedmé hodiny večerní sešlo více než 283 tisíc lidí.

Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek přišlo na úvod demonstrace zhruba 250 tisíc lidí, policie podle České televize účast odhadla na 200 tisíc. Na další ze série protestů, která začala na konci dubna, lidé přijeli z celé republiky i ze zahraničí. Další demonstraci na Letné organizátoři ohlásili na 16. listopadu.

Babiš už v neděli uvedl, že nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Některé projevy byly podle něj neuvěřitelné.

"Byl to prý dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali rovnou do kriminálu, našeho pana prezidenta (Miloše Zemana) do rakve, a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které můžou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich tedy může myslet své," napsal v neděli v sms zprávě premiér.

Ocenil, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory.