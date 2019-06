Protesty na Letné budou i v listopadu. Některé projevy byly neuvěřitelné, říká Babiš

Organizátoři protestů proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice v Česku oznámili další velkou demonstraci na pražské Letné na 16. listopadu. Předseda pořadatelského spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář to řekl v závěru nedělní manifestace, na které se sešlo přes 250 tisíc lidí. Premiér Andrej Babiš s protesty nesouhlasí a tvrdí, že nezasahuje do justice.

Minář řekl, že v případě mimořádných událostí mohou být protesty i dříve. Do listopadu mají sympatizanti demonstrací každodenní prací pokračovat v tom, co setkání nastartovala, dodal předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.

O prázdninách není podle Mináře reálné, aby se každý týden scházely větší a větší počty lidí, jako tomu bylo v posledních týdnech. Protože ale považuje za pravděpodobné, že do podzimu se Babišovy problémy prohloubí, připravuje spolek Milion chvilek demonstraci den před připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. Pokud budou porušena pravidla demokratické hry, mají být další protesty dřív, například i o prázdninách, řekl Minář.

Předseda spolku vyzval přítomné na zaplněné letenské pláni k tomu, aby pokračovali v červenci a v srpnu v tom, co protesty nastartovaly. "Tomáš Garrigue Masaryk tomu říkal každodenní drobná práce. Udělejme přes léto vše pro to, aby byla nadále vnitřně proměňována situace v naší zemi," uvedl.

Na 28. září chystá spolek akci nazvanou Kroky pro demokracii, které by se měly na různých místech republiky zúčastnit nejrůznějšími pochody, výšlapy do kopců a "běhy pro demokracii", uvedl Minář. Řada obcí podle něj deklaruje, že v menších místních manifestacích či alespoň setkáních a diskusích plánuje pokračovat i přes léto.

Babiš si myslí o některých proslovech své

Premiér Andrej Babiš nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Napsal to v textové zprávě, kterou ČTK poskytl úřad vlády. Babiš ocenil, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory. O některých si však podle něj může normální člověk myslet své.

Babiš označil některé projevy demonstrantů za neuvěřitelné. "Byl to prý dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali rovnou do kriminálu, našeho pana prezidenta (Miloše Zemana) do rakve, a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které můžou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich tedy může myslet své," napsal premiér.

Protesty začaly v dubnu kvůli obavám ze zásahů do nezávislosti justice. Babiš to odmítá. "Absolutně nesouhlasím s tvrzením, že bych já osobně nebo naše vláda zasahovala do nezávislosti justice. Nikdy jsme do ní nezasáhli, ani nezasáhneme. I předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že u nás nezávislost justice není ohrožena," uvedl.

Čtvrt milionu lidí na Letné

Nedělní protivládní protest na pražské Letné byl zřejmě největší demonstrací od roku 1989, jak avizovali jeho organizátoři ze spolku Milion chvilek. Jejich odhad počtu účastníků potvrdila telekomunikační společnost T-Mobile, která na základě dat ze své sítě uvedla, že na Letné se sešlo víc než 258 tisíc lidí. "Na základě anonymizovaných dat z naší sítě přepočtených na celou populaci se na pražské Letné dnes v době od 16:30 do 18:00 hodin sešlo více než 258 tisíc lidí," uvedl T-Mobile.

Jde podle něj o předběžný údaj, konečný odhad se však od něj nemá významně lišit. Přepočet na celou populaci vychází z podílu operátora na českém trhu.

Čísla odpovídají také údajům z internetové aplikace Mapchecking, která dokáže množství lidí na shromáždění stanovit na základě vymezení oblasti a hustoty davu.

