Návrat tramvají na Václavské náměstí začíná, s ním i odkládaná přestavba horní části

Pražský dopravní podnik, zástupci města či stavebníků slavnostně zahájili stavbu tramvajové tratě na Václavském náměstí. Povede od Národního muzea ke křižovatce s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí, dlouhá bude 550 metrů. Práce potrvají tři roky, vyjdou na 1,24 miliardy korun. Současně s tím podnik opraví koleje v navazujícím úseku, kde tramvaje nepojedou celé léto a vrátí se tam na konci září.

Změnou projde celá horní polovina náměstí, přibude stromořadí a zvětší se prostor pro pěší na úkor automobilů. V podzemí vznikne retenční nádrž na zachycení dešťové vody. Oprava se uskuteční na základě projektu od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects, který vznikl už v roce 2005.

"Tramvajová trať byla nedílnou součástí Václavského náměstí 96 let. K jejímu zrušení bez náhrady došlo v roce 1980. Prakticky ihned se ukázalo, že metro je sice skvělé pro cestování na delší vzdálenosti, ale místní veřejná doprava v centru města se zhoršila," řekl technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Výstavba začne tříměsíční výlukou ve Vodičkově a Jindřišské ulici. Dopravní podnik opraví nejprve trať ve Vodičkově mezi náměstím a Palackého ulicí. Zároveň dělníci opraví stropní desku stanice metra A Můstek, která se nachází pod kolejemi. Poté vybudují výhybky a odbočku z nynější trati směrem nahoru po náměstí. Po jejím dokončení se tramvaje na trať křižující náměstí vrátí.

Současně s tím začnou dělníci u stanice metra C Muzeum opravovat stropní desku stanice. Přitom zaberou část severojižní magistrály, když začnou odstraňovat vozovku, podkladové a izolační vrstvy. Řidiči tudy pojedou dvěma namísto nynějšími třemi jízdními pruhy.

"(Trať) umožní nové trasování linek, které poskytnou rychlá spojení," řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Po náměstí v budoucnu pojedou tři tramvajové linky. Jedna z linek přijede od Újezdu a Národní třídy, vyjede k soše svatého Václava a bude pokračovat do Vinohradské ulice. Druhá propojí Vršovice s horní částí Václavského náměstí, poté sjede do Jindřišské.

"Třetí je linka číslo 6, která bude mít kratší trasu a na I. P. Pavlova dojede přes Václavské náměstí," řekl Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Očekává, že tramvaje bude využívat 30 tisíc cestujících denně a postupně jich bude přibývat.

Tramvaje v horní části náměstí jezdily do roku 1980, o jejich návratu rozhodlo minulé vedení města v čele s tehdejším náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem (Praha sobě). "V šuplíku to leželo 13 let, získat povolení na území s mnoha vlastníky nebylo jednoduché," řekl. Oproti původnímu stavu budou tramvaje jezdit po stranách náměstí a uprostřed bude promenáda. Město také na náměstí počítá s utlumením provozu automobilů.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. V roce 2020 začala rekonstrukce spodní části náměstí, kterou město už dokončilo. Poté pokračovaly práce na dvou menších plochách u kolejí z Jindřišské do Vodičkovy ulice, které už byly přípravou pro stavbu tramvajové trati v horní části.

