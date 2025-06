Nebinární český občan uspěl ve Štrasburku se stížností na mužské rodné číslo

Český občan Taylor H., který se identifikuje jako nebinární osoba, částečně uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku se stížností na Česko kvůli udělení rodného čísla odpovídajícího mužskému pohlaví. Podle zveřejněného verdiktu soud uznal, že Česko porušilo Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv, zároveň ale osobě nepřiznal požadované odškodnění.

Taylor H. v tiskovém prohlášení, ve kterém se označila za nebinární, v každém případě spíše za ženské než mužské pohlaví, verdikt nazvala velkým vítězstvím pro nebinární a trans osoby. "Právě nyní, kdy po celém světě narůstá napětí a snaha o omezování práv trans a nebinárních osob, je klíčové, aby se Evropa vydala jinou, jasnou cestou - cestou důstojnosti, rovnosti a lidských práv pro všechny," uvedla o rozsudku. Dodala, že nyní je na Evropské unii, aby zajistila trvalou ochranu těchto práv na celoevropské úrovni.

Taylor H., která žije v Praze, se narodila v roce 1977. Do rodného listu úřady po narození uvedly, že je mužského pohlaví, obdržela rodné číslo, jehož formát odpovídá mužskému, a dostlala také ryze mužské jméno. Od útlého věku si podle soudních dokumentů uvědomovala nesoulad s přiřazenou genderovou identitou. Následně podstoupila hormonální terapii a kosmetické úpravy, chirurgickou změnu pohlaví na ženské ale kvůli obavám ze zdravotních komplikací odmítla.

Na podzim roku 2012 si rovněž změnila křestí jméno a obdržela nový občanský průkaz, který nadále uváděl mužské pohlaví a mužský formát rodného čísla. Od května 2012 přitom usilovala o to, aby pohlaví a rodné číslo mělo nejlépe neutrální označení a pokud by to nebylo možné, tak ženské. Ministerstvo vnitra to ale odmítlo s tím, že bez chirurgické změny pohlaví nesplnila právní podmínky.

V dalších letech se Taylor H. neúspěšně obrátila na české soudy, případ se dostal až k Ústavnímu soudu a následně skončil ve Štrasburku. Tamní soud pro lidská práva nyní rozhodl, že Česko porušilo článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Tento článek uvádí, že každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života a že stát nemůže do výkonu tohoto práva až na konkrétní a zákonem stanovené případy zasahovat.

Česko nyní podle verdiktu musí Taylor H. jako náklady na řízení do tří měsíců zaplatit částku v korunách odpovídající 2000 eur (49 500 Kč). Taylor H. však podle soudu nemá nárok na odškodnění za nepeněžní újmu způsobenou psychickým vypětím, Taylor H. konkrétně požadovala 10 tisíc eur (248 tisíc Kč).

Organizace Trans*parent, která hájí práva transgender, nebinárních a intersex osob, zveřejněný verdikt označila za přelomový. Uvedla také, že soud odsoudil jako porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv postoj Česka a českých soudů, které až dosud vyžadovaly důkaz o chirurgické změně pohlaví.

Soud ve Štrasburku v této věci připomenul dřívější verdikty a nálezy, které se týkají povinnosti signatářských zemí umožnit rychlou, transparentní a dostupnou možnost změny pohlavního a genderového označení.Také připomenul, že vyžadování sterilizace či zákroků, kde by sterilizace hrozila, jako podmínky pro úřední změnu pohlaví je porušením zmíněného článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Soud rovněž konstatoval, že v Česku vzniká příslušná reforma.