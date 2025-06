Při střetu s opilým miliardářem zemřel člověk. Kdo je "král vinylu" Pelc?

Při autonehodě ve Středočeském kraji jeden člověk zahynul, druhý z nich skončil v umělém spánku. Muž, který přežil, je miliardář Zdeněk Pelc. Podle policie řídil pod vlivem. Poté, co před týdnem najel do protisměru a střetl se s druhým vozidlem, mu naměřili více než promile alkoholu. Pelc je přitom v Česku známý jako úspěšný podnikatel. Deník Aktuálně.cz přináší přehled kariéry "vinylového krále".

Nynější miliardář Zdeněk Pelc se narodil v roce 1951. Ve stejném roce před 74 lety ve firmě v Loděnici u Brna - nyní známé pod jménem GZ Media - vylisovali první gramofonovou desku. Muž, který je s výrobou vinylových deset v Česku spojený, nyní leží v nemocnici. V minulém týdnu měl totiž tragickou autonehodu.

Ke srážce dvou osobních aut došlo u Nového Strašecí na Rakovnicku. Lexus, který řídil Pelc, přejel do protisměru. V druhém autě při střetu zemřel člověk, miliardář skončil zraněný v umělém spánku. "Výsledky prokázaly u 74letého muže přítomnost alkoholu v krvi s hodnotou vyšší než jedno promile," uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Michaela Richterová. Alkohol tak kriminalisté potvrdili u Pelce, který nehodu přežil.

Policie nyní událost údajně prověřuje pro usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. "Trestní sazba za výše uvedené trestné činy je odnětí svobody na jeden rok až šest let," uvedla pro server Novinky mluvčí Richterová.

Muži, který v autě přejel opilý do protisměru, se přezdívá král vinylu. A to z dobrého důvodu. Určitou dobu platil za nejdéle působícího generálního ředitele v Česku. V čele firmy zabývající se výrobou gramofonových desek stál od roku 1983.

Dnes světoznámá firma se tehdy jmenovala Gramofonové závody Loděnice a jak název napovídá, zabývala se především výrobou gramofonových desek. Pelc do ní nastoupil krátce po absolvování VŠE. Syn učitelky a vedoucího v huti v čele firmy nakonec stál až do roku 2013, tedy celých 40 let. Nadále však zůstal klíčovým člověkem ve firmě, vedl i její představenstvo.

Jeho začátky ve společnosti byly spojené s velkým pracovním nasazením. Jak vzpomínal v rozhovoru pro server CzechCrunch, ve firmě denně trávil až dvojnásobek běžné pracovní doby. "Řadu let jsem přes týden přespával na ubytovně pro zedníky, domů jsem jezdil jenom na víkendy," líčil miliardář své začátky.

Rozhodně nebyly jednoduché. Jak sám letos řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, prodej vinylových desek se začal hroutit počátkem 90. let. "Dělali na konci osmdesátek asi 14 milionů vinylů ročně a v roce 1994 to bylo 350 tisíc. Řítilo se to k nule. My jsme nezavřeli," vzpomínal.

Ale trh se nakonec vzpamatoval a postupně opět začal růst. Firma v tu dobu stále používala takřka historické původní lisy. A díky rostoucímu globálnímu zájmu o vinyl a penězům, které tak do firmy tekly, si mohli nakonec dovolit vyrábět i vlastní výrobní linky.

V 90. letech podle Pelce firma taktéž přežila několik změn majitelů i "privatizačních nájezdů". Až se v roce 1997 se majoritním vlastníkem firmy stal ředitel velkých amerických investičních fondů Ken Brody. To byl také podle Pelce moment, kdy mohl začít řídit firmu podle svých představ.

S novým vlastníkem se také pojí Pelcovo studium na Harvardu. "Jednou došlo mezi námi k nějakému dohadování o podnikovém financování a Ken se zeptal, co mám za školu. Říkám, že VŠE. On nato, jestli bych nechtěl zkusit jeho školu Harvard - s tím, že mi to celé zaplatí," vzpomínal Pelc pro Hospodářské noviny. V roce 2002 pak studium skutečně úspěšně absolvoval. Od Američanů se přitom nechával vyplácet na akciích a nakonec celou firmu koupil.

A výroba se rozšiřovala. Až do roku 2017 pak podle Pelce měla fakticky monopol na výrobu lisů. "Každopádně my jsme se ve výrobě vinylových desek dostali na pozici číslo jedna ve světě. Nenechte se mýlit, konkurence je veliká - jen v USA bylo loni 53 lisoven. Na druhou stranu tři největší lisovny v Americe jsou ty naše," uváděl Pelc.

Výroba se tak rozšířila i do zahraničí. A mezi jejich klienty se objevují i světová hudební vydavatelství jako Universal Music nebo Sony Music. Dodnes tak GZ Media zajišťuje až třetinu světové výroby vinylu. A zabývá i výrobou obalů pro luxusní zboží.

Po přesunu do představenstva tak Pelc mohl v posledních letech zvolnit. Do práce chodil už jen čtyři dny v týdnu. V roce 2023 se stal 49. nejbohatším Čechem s majetkem kolem deseti miliard korun. Vedení představenstva firmy nyní po nehodě převezme jeho syn Zdeněk Pelc mladší.

"Přestože nás zpráva o tragické nehodě všechny bolestivě zasáhla, fungování společnosti nijak ohroženo není. Každodenní provoz firmy je zajišťován vedením společnosti, jako tomu bylo vždy," uvedl pro Seznam Zprávy nynější generální ředitel společnosti Michal Štěrba.