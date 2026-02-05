Přeskočit na obsah
Na tyto stránky pozor. Falešný web ministerstva okrádá nepozorné, varuje policie

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran,ČTK,ČTK

Policie varovala před falešnými webovými stránkami ministerstva spravedlnosti. Na sociální síti X uvedla, že nepravý web slibuje vrácení peněz z online podvodů. Připomněla, že jediný oficiální web ministerstva spravedlnosti je na adrese msp.gov.cz.

Policie varuje před podvodnými stránkami, které se tváří jako web ministerstva spravedlnosti.
Policie varuje před podvodnými stránkami, které se tváří jako web ministerstva spravedlnosti.Foto: Policie ČR
Falešný web, jehož náhled policie zveřejnila, napodobuje záhlaví skutečného webu ministerstva s bílým českým lvem a modrým pozadím. Stránka je ale zjednodušená a její adresa vůbec neodpovídá oficiálnímu formátu.

Web nepravdivě uvádí, že „tisíce Čechů se staly oběťmi online podvodníků a nyní mají šanci získat finanční kompenzaci od úřadů“ a že vláda financuje program náhrady peněz ve výši 60 procent částky odcizené zahraničními podvodníky.

Následuje dotazník, který požaduje vyplnění osobních údajů k údajné registraci včetně jména, e-mailu a telefonního čísla. „Dotazník nevyplňujte, jde o další formu podvodu,“ zdůraznila policie.

Internet se hemží podvody

Policisté loni zaznamenali 21 137 trestných činů páchaných v kyberprostoru. Kyberkriminalita tvořila 12,4 procenta z celkové trestné činnosti, přičemž nad desetiprocentním podílem se drží od roku 2022. Největší část této trestné činnosti tvoří nadále podvody spojené s prodejem a nákupem zboží.

Další podstatnou částí je sériově páchaná trestná činnost za využití sociálního inženýrství, zejména podvodné investice a různé druhy phishingu. Pachatelé využívají stále sofistikovanější metody, kyberkriminalita se podle kriminalistů celkově profesionalizuje.

Zvýšení bezpečnosti v online prostředí označila policie i za jednu ze svých priorit pro letošní rok.

