"Mamutí" podvod s mobily a notebooky za čtyři miliardy. Obětí je i operátor

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Podle kriminalistů vylákala organizovaná skupina pod smyšlenou záminkou přes 400 tisíc kusů telefonů, hodinek či notebooků zejména značky Apple. Poškozenými jsou tři významní dodavatelé včetně mobilního operátora, uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Podle dřívějších informací by kauza mohla souviset se zkrachovalým e-shopem Mamut.
Osoby v čele jimi ovládaných firem měly v letech 2018 až 2023 za použití klamavého jednání vylákat od třech poškozených významných dodavatelů na trhu (zahrnujících i jednoho mobilního operátora) více než 400 tisíc kusů spotřební elektroniky, zejména amerického výrobce Apple.
Především se mělo jednat o mobilní telefony, sluchátka, hodinky, tablety a notebooky. Obvinění měli tyto poškozené dodavatele uvést v omyl trikem, že odebraná elektronika bude jako benefit určena zaměstnancům „skupiny“ ovládané jinou obchodní korporací, uvedla policie na svých stránkách.
„Podle našich závěrů však předmětné zboží do skupiny této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům. Své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili,“ popsal Ibehej detaily podvodu.
Několikamiliardová škoda
Tímto jednáním měla organizovaná skupina obviněných osob způsobit třem poškozeným dodavatelům škodu velkého rozsahu přesahující 4,1 miliardy korun. V rámci trestního řízení došlo k zajištění majetku v hodnotě cca 82 milionů korun.
„Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uzavřel mluvčí NCOZ.
