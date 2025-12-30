Na okraji Brna se popralo několik cizinců, zraněné ošetřili v nemocnici

Na okraji moravské metropole se dnes po poledni popralo několik cizinců. Policisté je vypátrali v centru města, kam odjeli dvěma auty.
Zraněné ošetřili lékaři v nemocnici, nezranění vypovídají na služebně, uvedli policisté na síti X. Co se stalo, policisté zjišťují a poté stanoví právní kvalifikaci případu.
Jelikož policisté cizince zadrželi na rušné křižovatce, po dobu zásahu usměrňovali dopravu.
Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zveřejněném v pondělí pozdě večer.
Tak obří loupež Němci nepamatují. Nervózní klienti brali vykradenou spořitelnu útokem
Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu.
Příběh roku. Ten, který zbyl, se teď směje. A reprezentantům zavelí: Jdeme do toho
Sportovní příběh roku 2025? Story čtyřiasedmdesátiletého penzisty Miroslava Koubka. Nejprve postoupil do Evropské ligy, potom dostal padáka a před Vánoci zbyl pro roli hlavního reprezentačního trenéra. Kovaný pragmatik ví, že v životě, a zvláště v tom českém fotbalovém, je možné všechno. A kdo si počká, ten se dočká.
Výroky roku 2025: Babiš bájil o totalitě, Fiala o vítězství, Turek o telefonu
Letošní rok byl na pozoruhodné či jinak zajímavé výroky politiků hodně bohatý už proto, že ve volebním roce se navzájem nijak nešetřili. Často na své protivníky útočili, k čemuž stále více využívali sociální sítě. Navíc podle reakcí svých voličů poznávali, že voliči mají různé kontroverzní výroky v oblibě. „Kraloval“ Andrej Babiš, který útočil na mnoho lidí a stěžoval si na život v opozici.
Železniční trať pod kanálem stojí. Jet vlakem z Londýna do Paříže je teď složité
Železniční společnost Eurostar dnes kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. S odvoláním na sdělení podniku o tom informují tiskové agentury.