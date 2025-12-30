Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Na okraji Brna se popralo několik cizinců, zraněné ošetřili v nemocnici

ČTK

Na okraji moravské metropole se dnes po poledni popralo několik cizinců. Policisté je vypátrali v centru města, kam odjeli dvěma auty.

Policie. Ilustrační foto
Policie. Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
Reklama

Zraněné ošetřili lékaři v nemocnici, nezranění vypovídají na služebně, uvedli policisté na síti X. Co se stalo, policisté zjišťují a poté stanoví právní kvalifikaci případu.

Jelikož policisté cizince zadrželi na rušné křižovatce, po dobu zásahu usměrňovali dopravu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výroky roku 2025
Výroky roku 2025
Výroky roku 2025

Výroky roku 2025: Babiš bájil o totalitě, Fiala o vítězství, Turek o telefonu

Letošní rok byl na pozoruhodné či jinak zajímavé výroky politiků hodně bohatý už proto, že ve volebním roce se navzájem nijak nešetřili. Často na své protivníky útočili, k čemuž stále více využívali sociální sítě. Navíc podle reakcí svých voličů poznávali, že voliči mají různé kontroverzní výroky v oblibě. „Kraloval“ Andrej Babiš, který útočil na mnoho lidí a stěžoval si na život v opozici.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama