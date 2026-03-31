Řekni, kde ty děti jsou. Loni se v Česku narodilo nejmíň dětí v historii. A bude hůř

Loni se v Česku narodilo jen 77,6 tisíce dětí. Tak nízké číslo statistici nezaznamenali v posledních minimálně dvou stech letech, kdy sledují data o populaci. Počet novorozenců je navíc výrazně horší, než odhadovali i v nejpesimističtějších variantách populační prognózy.
Tak málo dětí jako v minulém roce se v celé novodobé historii českých zemí ještě nenarodilo. Loňské číslo 77 636 je nejnižší minimálně od roku 1785, od kdy vedou statistici podrobná data. Tak nízkou porodnost nezaznamenali ani na konci první světové války během pandemie španělské chřipky, vyplývá z čerstvě zveřejněných dat Českého statistického úřadu.
Důvod? Silné ročníky takzvaných Husákových dětí ze sedmdesátých let minulého století už své děti odrodily, nyní v Česku žije méně potenciálních rodičů než například před deseti lety. Dalšími příčinami nízké porodnosti jsou podle sociologů ekonomické důvody: nedostupnost odpovídajícího bydlení či finanční náročnost výchovy dítěte.
Realita je navíc ještě horší než prognózy statistiků, jak se bude počet narozených dětech vyvíjet. Když projekce před dvěma a půl lety připravovali, v pesimistickém scénáři počítali s tím, že se v roce 2025 narodí skoro 86 tisíc dětí, tedy o osm tisíc víc, než kolik skutečně přišlo na svět. A v optimistické variantě hovořili dokonce o 99 tisících novorozencích.
A ani v následujících letech se nedá čekat, že by se trend obrátil. Statistici odhadují, že čísla budou klesat až do poloviny třicátých let. Pak by se křivka mohla opět obrátit k růstu.
Počet dětí není jediný nepříznivý údaj, který vyplynul z loňských dat o české populaci. Mladí lidé se neženou do zakládání rodin ale ani do vdavek.
„Počet sňatků v roce 2025 poklesl třetím rokem v řadě. Do manželství vstoupilo 42,5 tisíce párů snoubenců, o 1,9 tisíce méně než o rok dříve a vůbec nejméně od konce první světové války. Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43,5 tisíce z roku 2013,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Nejsme v tom sami
Potíže s nízkým počtem narozených dětí ale trápí prakticky celý vyspělý svět. Dlouhodobě vysokou porodnost si drží pouze Afrika a některé země Jižní Ameriky či Střední Asie. Největší porodnost vykazuje Somálsko, kde připadá na jednu ženu více než šest potomků. Na druhou stranu v regionu také panuje výrazně vyšší dětská úmrtnost oproti vyspělejším státům.
Co se týče plodnosti, zcela nejhůř je na tom Jižní Korea, kde činí pouze 0,7 dítěte na jednu ženu. Problémy ale hlásí i okolní země: Čína, Japonsko nebo Thajsko.
ŽIVĚ Kreml smetl návrh příměří: Zelenskyj ho podle něj neformuloval jasně
Kreml v úterý reagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.
Na Velikonoce vyrazí víc vlaků i autobusů, dopravci posilují kapacity
České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic, Plzně a Chebu. České dráhy o tom v úterý informovaly v tiskové zprávě. Leo Express navýšil počet spojů mezi Prahou a Ostravskem. RegioJet zvyšuje kapacitu vlaků a přidává další autobusové spoje.
ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě
Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.
Ať se problému chopí Evropa. Trump chce konec války i bez otevření Hormuzu
Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.