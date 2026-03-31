Reklama
Reklama
Porodnost v Česku klesla na historické minimum, růst populace drží jen migrace

ČTK

Loni se v Česku narodilo zhruba 77,6 tisíc dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Oznámil to v úterý Český statistický úřad.

Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
Reklama

Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.

Minulý rok zemřelo v Česku o 35,7 tisíce lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo Česku asi 42 tisíc obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.

„K 31. prosinci 2025 mělo Česko 10,915.839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025. Populace Česka zaznamenává kladné přírůstky obyvatel nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je však zajišťuje pouze zahraniční stěhování, bilance přirozené měny je záporná,“ uvedli statistici.

Porodnost v ČR dosáhla na další historické minimum. Za minulý rok přišlo na svět na 77,6 tisíc dětí, meziročně o 6700 méně. „Bylo to vůbec nejméně v historii statistického zjišťování,“ konstatoval Český statistický úřad. Mimo manželství se narodilo 46,8 procenta dětí, mírně méně než o rok dříve. V absolutním počtu nejvíc dětí porodily ženy ve věku 30 až 32 let.

Reklama
Reklama

Loni zemřelo 113,3 tisíc obyvatel Česka, meziročně o 1100 více. Téměř 35 procent celkového počtu zemřelých tvořili lidé ve věku 75 až 84 let.

Do manželství vstoupilo loni kolem 42,5 tisíc párů, o 1900 méně než o rok dříve a nejméně od konce první světové války. „Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43,5 tisíc z roku 2013,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. Tři ze čtyř snoubenců uzavřeli sňatek poprvé.

Rozvodem skončilo minulý rok zhruba 21,2 tisíc manželství, meziročně o 400 více. Čtvrtina rozvodů byla po pěti až devíti letech od sňatku, nejvíce jich bylo po šesti letech manželství. Mezi rozvedenými převažovali lidé ve věku 45 až 49 let. Aspoň jedno společné nezletilé dítě mělo 59 procent rozvedených párů, rozvody se tak dotkly minimálně 20,3 tisíc dětí, uvedl Český statistický úřad.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama