Vzal na zákaznici baseballku. Trest je příliš tvrdý, vrátil případ ÚS

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad prodavačem vietnamského původu, jenž se v pražském obchodě s konopnými produkty dostal do sporu s návštěvnicí prodejny. Bez dovolení si natáčela interiér a zboží. Muž ji vyhnal s pomocí baseballové pálky. Za trestný čin vydírání spáchaný se zbraní dostal podmínku a také trest vyhoštění.
Nyní znovu rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1. Musí důkladněji zvážit, zda je trestní represe nezbytná a zda nešlo jen o přestupek.
„Trestní soudy nyní aplikovaly trestní právo tam, kde neměly. Okolnosti, za kterých se celá věc odehrála, jasně naznačovaly, že šlo o politováníhodnou rozepři mezi dvěma osobami v otázce pořizování videa uvnitř obchodu,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.
Kühn zdůraznil, že soud neschvaluje prodavačovo počínání, protože násilí není řešením, na druhou stranu je zapotřebí zohlednit chování návštěvnice, která ignorovala zákaz natáčení, a na celé situaci tak měla svůj podíl.
„Jakkoli stěžovatel reagoval na natáčení prodejny přehnaně, nešlo o natolik společensky škodlivý případ, který bezpodmínečně zasluhuje trestněprávní reakci. Trestní soudy upřednostnily odsouzení stěžovatele, aniž by se zabývaly společenskou škodlivostí činu důkladněji a ústavně souladně,“ pokračuje nález.
"Pro klienta je to bezpochyby zadostiučinění," řekl mužův advokát Branislav Mikuš, který nález přivítal. Očekává, že obvodní soud nyní případ postoupí k projednání přestupkové odpovědnosti.
Incident se odehrál v srpnu 2024. Žena podle svých slov chtěla v obchodě pořídit vtipné video. Prodavač, který stál za pultem, se proti tomu ohradil a požádal ji, aby přestala natáčet a odešla, což žena neudělala ani po té, co na ni hodil malou plastovou lahev s vodou.
Muž vytáhl zpoza pultu baseballovou pálku, kterou do ženy strčil, poté se rozmáchl jejím směrem. Žena odešla, ale znovu se vrátila. Prodavač se opět rozmáchl pálkou, která narazila do dveří.
Muž skončil ve vazbě. Ústavní soud však už loni v červenci rozhodnutí o vazbě zrušil. Nyní se zabýval rozsudkem, podle kterého se prodavač dopustil vydírání a dostal za to dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky a také tříleté vyhoštění. Soudy pokládaly jeho počínání za natolik společensky škodlivé, že přestupkové řízení nestačí.
Ústavní soudci ale zdůraznili zásadu subsidiarity trestní represe, která spočívá v tom, že trestní právo je až krajním prostředkem nastupujícím v situaci, kdy jiné právní nástroje nestačí. Stížnosti však nedali za pravdu v té části, která prodavačovo počínání líčila jako nutnou obranu.
Našli útvar, který tam být neměl. „Pyramida“ na Marsu budí pozornost a vyvolává otázky
Na první pohled to vypadá jako objev, který by mohl přepsat dějiny: na snímcích z Marsu se rýsuje útvar nápadně připomínající egyptskou pyramidu. Stačí trochu přimhouřit oči a máte pocit, že se díváte na dílo inteligentní civilizace. Skutečnost je ale, jako už tolikrát, mnohem méně záhadná. A přesto docela fascinující.
Řekni, kde ty děti jsou. Loni se v Česku narodilo nejmíň dětí v historii. A bude hůř
Loni se v Česku narodilo jen 77,6 tisíce dětí. Tak nízké číslo statistici nezaznamenali v posledních minimálně dvou stech letech, kdy sledují data o populaci. Počet novorozenců je navíc výrazně horší, než odhadovaly i v nejpesimističtějších variantách populační prognózy.
ŽIVĚ Kreml smetl návrh příměří: Zelenskyj ho podle něj neformuloval jasně
Kreml v úterý reagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.
Na Velikonoce vyrazí víc vlaků i autobusů, dopravci posilují kapacity
České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic, Plzně a Chebu. České dráhy o tom v úterý informovaly v tiskové zprávě. Leo Express navýšil počet spojů mezi Prahou a Ostravskem. RegioJet zvyšuje kapacitu vlaků a přidává další autobusové spoje.