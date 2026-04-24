24. 4. Jiří
Mrazivá rána, odpoledne až 23 °C. V neděli přijde zlom

ČTK

Ranní mrazy na jihu Čech střídají jarní teploty přes den. Vrchol přijde v sobotu, kdy může být až 23 °C. Od neděle se ale výrazně ochladí a znovu hrozí mrazíky.

Rostliny vadly kvůli prudkému ochlazení během jarního počasí v přírodní rezervaci Central Park v New Yorku.
Ilustrační foto.Foto: REUTERS
Na jihu Čech mrzlo třetí den po sobě. Nejnižší teplotu meteorologové naměřili na šumavské Kvildě, kde klesla na minus 7,8 stupně Celsia. Šlo o nejnižší hodnotu v Česku. Pod nulou bylo ráno i na dalších místech regionu, například u Volar či na Pohoří na Šumavě.

V pátek se ale výrazně oteplí. Teploty vystoupají na 17 až 20 °C a podobné počasí vydrží i v sobotu, která má být nejteplejším dnem týdne. Na jihu Moravy mohou maxima dosáhnout až 23 °C.

Od neděle se ochladí. Do Česka začne proudit studený vzduch od severu a ranní teploty mohou místy klesnout pod nulu i ve standardní výšce dvou metrů nad zemí. Objevit se mohou i četné přízemní mrazíky, které mohou poškodit rozkvetlé ovocné stromy.

Denní teploty se sníží zhruba na 10 až 15 °C a v dalších dnech porostou jen mírně. Srážek bude minimum, na horách mohou být i sněhové.

Mohlo by vás zajímat
Americký prezident Donald Trump

ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

Obžalovaný voják se podle podle prokuratury asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, k němuž došlo 3. ledna 2026.
Voják vsadil na pád Madura a vydělal miliony. Použil tajné informace

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení vůdce. Informovaly o tom v noci na pátek agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.

Z dokumentární série Věř mi: Falešný prorok.

Nenechte si ujít: Unikátní dokument o falešném prorokovi či životopisný film Michael

True crime dokument z prostředí náboženské sekty, biografický snímek o králi popu se synovcem Michaela Jacksona v hlavní roli, koncert islandské písničkářky a klavíristky Eydís Evensenové, divadelní komedie tematizující generační zkušenost Husákových dětí i výstava malíře Jaroslava Valečky, kterého inspiruje především krajina Sudet.

