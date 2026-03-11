Moravec se s ČT dohodl na konci smlouvy. Citlivý detail ale řeší s právníkem

V neděli se Václav Moravec rozloučil s diváky České televize a už o dva dny později přestal být zaměstnancem veřejnoprávní televize. Vyplývá to z vyjádření tiskového mluvčího ČT Michala Pleskota s tím, že nyní Moravcovi běží půlroční konkurenční doložka. Známý moderátor se z ní chce ale vyvázat.
A také to potvrdil v rozhovoru pro náš web. „Když Vám již mluvčí ČT prozradil výsledek naší dohody, dodávám k němu zásadní informaci: České televizi jsem navrhl odstoupení od konkurenční doložky, aby plátci televizních poplatků již nezaplatili ani korunu bývalému zaměstnanci ČT,“ uvedl Václav Moravec pro Aktuálně.cz s tím, že se svými právníky hledá způsob, jak České televizi v budoucnu peníze vyplacené v rámci konkurenční doložky vrátit.
Moravec se tak nejspíš chce vyhnout tomu, aby byl osočován, že dostává peníze od plátců televizních poplatků i poté, co pro Českou televizi přestal pracovat. Mluvčí ČT Michal Pleskot nám ještě předtím napsal toto: „V souladu s ustanovením § 49 Zákoníku práce se Zaměstnavatel a Zaměstnanec dohodli na rozvázání pracovního poměru ke dni 10. 3. 2026. Konkurenční doložka platí od dnešního dne.“
Konkurenční doložka znamená zpravidla tyto dvě základní věci: po dobu její platnosti, typicky po dobu šesti nebo deseti měsíců, pobírá bývalý zaměstnanec plat, na oplátku ale nesmí uzavřít kontrakt u přímé konkurence v oboru – v daném případě se jedná o všechny typy médií.
Konkurenční doložka je standardní nástroj, který zaměstnavatelé běžně používají pro špičkové zaměstnance. Jsou součástí manažerských smluv, v České televizi je mají podle našich informací nejen zaměstnanci na prvním nebo druhém stupni řízení, ale také nejviditelnější televizní tváře – jde například o moderátory Událostí, sportovních přenosů nebo diskusních pořadů.
Podle našich informací se to v ČT týká asi 130 zaměstnanců, kteří ve své smlouvě konkurenční doložku mají. Loni na jaře se jimi zabývala také Rada ČT, respektive její dozorčí komise, a to v souvislosti s odchodem několika manažerů poté, co na postu generálního ředitele ČT skončil Petr Dvořák.
„Dozorčí komise se konkurenčními doložkami zabývala hned několikrát a rozsah jejich užití v prostředí ČT v dřívější zprávě z roku 2024 označila za extenzivní,“ uvedl pro Aktuálně.cz tehdejší generální ředitel ČT Jan Souček.
Zdůraznil přitom, že za jeho vedení Česká televize tuto praxi podstatným způsobem zredukovala pouze na nejvyšší vrstvu manažerů, kteří pracují se strategickými informacemi. „Na druhou stranu: užití tohoto nástroje u takzvaných tváří televize je také racionální. Okamžitý přestup ke konkurenci by mohl znamenat nefér postup,“ dodal Souček.
V zápise jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize z loňského března je také zápis z jednání její dozorčí komise, která konkurenční doložky, a odstupné zaměstnanců, jež jsou jejich součástí, analyzovala.
V jeho úvodu se píše toto: „V rámci analýzy odstupných byly identifikovány nároky vyplývající z ustanovení Kolektivní smlouvy a navyšující zákonné nároky pracovníků při ukončení pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele v závislosti na počtu odpracovaných let až na pětinásobek průměrného platu.“
Podle dozorčí komise jde o výrazně nadstandardní podmínky, které jsou zjevně výsledkem silné pozice odborové organizace při jednáních o podmínkách kolektivních smluv v minulosti.
„Jejich případná úprava v rámci kolektivního vyjednávání je velmi nepravděpodobná a nároky zaměstnanců při rozvazování pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele budou pro ČT znamenat i v budoucnu významnou finanční zátěž,“ uvádí dokument.
Dozorčí komise tehdy zároveň konstatovala, že nebyly identifikovány případy, kdy by bylo přiznáno a vyplaceno odstupné zjevně nad rámec zákoníku práce a kolektivní smlouvy.
Klíčové ale v souvislosti s tím, o co usiluje dle svých slov Václav Moravec, je konstatování dozorčí komise, podle něhož je institut konkurenčních doložek v ČT nadužíván, což v konečném důsledku vede ke značné finanční zátěži České televize.
Jak jsme již v úterý informovali, v pravidelné nedělní diskusi veřejnoprávní televize Moravce po jedenadvaceti letech nahradí Lukáš Dolanský. A Česká televize mezitím uvedla, že se z Otázek Václava Moravce pro tento týden stává pořad nazvaný Debata ČT. A že jejím hlavním tématem tuto neděli bude státní rozpočet na rok 2026.
Kromě Dolanského ji bude moderovat vedoucí ekonomické redakce České televize a také moderátorka pořadu Události, komentáře z ekonomiky Vanda Kofroňová. Do diskuse je pozváno šest politiků – za vládní strany Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé), za opoziční formace pak Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
Václav Moravec oznámil svůj konec na obrazovkách ČT v neděli po poledni. „Náš čas se naplnil a stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech,“ oznámil v neděli Václav Moravec na konci svého pořadu. Svůj odchod zdůvodnil tím, že za současných podmínek už není schopen garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí podle kodexu ČT.
A dodal: „Důvěru vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.“ Moravec tak reagoval na spory, jejichž nejviditelnějším projevem bylo zvaní či nezvaní Tomia Okamury do jeho Otázek.
Jak jsme tady ale už psali, podstatou celého konfliktu ale nebyl ani tak předseda SPD a od konce loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny, který nebyl roky pozván do Otázek Václava Moravce, jako především spor o povahu a charakter novinářské práce v mediích veřejné služby mezi Moravcem a ředitelem divize zpravodajství a publicistiky ČT Petrem Mrzenou.
