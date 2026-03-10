Složité hledání Moravcova nástupce. Několik lidí nabídku odmítlo, známe favorita

Přestože vedení České televize uvalilo přísné embargo na informace o tom, kdo nahradí v nedělní diskusi veřejnoprávní televize Václava Moravce, redakci Aktuálně.cz se podařilo zjistit, kdo je v danou chvíli favoritem a kudy směřují úvahy lidí, kteří za zpravodajství a publicistiku ČT odpovídají.
Česká televize prozatím nechce oficiální komentovat, jak vyřeší problém, před který ji postavil Václav Moravec, když v neděli oznámil svůj konec na její obrazovce. „Situace kolem nedělního diskusního pořadu se v tuto chvíli řeší. Zatím je předčasné cokoliv více komentovat. Jakmile bude jasno, oznámíme to,“ řekl nám v pondělí tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot.
A podle několika našich na sobě nezávislých zdrojů, jejichž identitu nemůžeme zveřejnit, není hledání náhrady za Václava Moravce zrovna snadný úkol. Tomu odpovídá také napjatá atmosféra uvnitř zpravodajské redakce veřejnoprávní televize. Několik lidí totiž podle našich informací nabídku moderovat nedělní diskusi nevzalo.
A byť redakci Aktuálně.cz například Marie Bastlová řekla, že ji ani neobdržela, podle našich informací ji odmítla. Totéž platí o Janě Peroutkové a Tereze Řezníčkové. Obě nabídku vedení ČT údajně také odmítly. A protože „horké“ křeslo po Václavu Moravcovi nechce převzít ani Martin Řezníček, hlavním favoritem je podle našich informací Lukáš Dolanský.
„V tuto chvíli to nechci komentovat,“ reagoval moderátor ČT na dotaz Aktuálně.cz, zda je to skutečně on, kdo bude již tuto neděli moderovat hlavní diskusní pořad veřejnoprávní televize. Definitivně rozhodnuté to tedy možná ještě není. Ve hře je prý také to, že se k Dolanskému hledá ještě jeden moderátor do dvojice.
Anebo jde o informaci, kterou chce Česká televize svým divákům sdělit oficiální cestou a teprve v momentě, až bude mít vše připravené. Novou grafiku a znělku, studio, dramaturgii a seznam hostů. Času jí ale do konce týdne už mnoho nezbývá.
Lukáš Dolanský působí v České televizi přes patnáct let. V danou chvíli moderuje Události komentáře, kde se střídá s Terezou Řezníčkovou. Zrovna tak je jedním z moderátorů nedělních Událostí komentářů týdne. Předtím byl například zahraničním zpravodajem České televize v Bruselu nebo v Londýně. V minulosti působil také v MF Dnes a v Lidových novinách.
„Náš čas se naplnil a stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech,“ oznámil v neděli Václav Moravec na konci svého pořadu. Svůj odchod zdůvodnil tím, že za současných podmínek už není schopen garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí podle kodexu ČT. Svůj konec oznámil v přímém přenosu divákům, stejně jako svým nadřízeným.
A dodal: „Důvěru vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.“ Moravec tak reagoval na spory, jejichž nejviditelnějším projevem bylo zvaní či nezvaní Tomia Okamury do jeho Otázek.
Jak jsme tady ale už psali, podstatou celého konfliktu nebyl ani tak předseda SPD a od konce loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny, který nebyl roky pozván do Otázek Václava Moravce, jako především spor o povahu a charakter novinářské práce v mediích veřejné služby mezi Moravcem a ředitelem divize zpravodajství a publicistiky ČT Petrem Mrzenou.
