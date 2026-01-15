Mohli bychom mít lepší vztahy s Evropou, řekl Putin novým diplomatům, včetně českého

Vztahy Ruska s některými evropskými zeměmi by mohly být lepší, uvedl ve čtvrtek podle Kremlu ruský prezident Vladimir Putin při slavnostním přebírání pověřovacích listin od velvyslanců tří desítek zemí. Ceremonie se zúčastnil mimo jiné nový český ambasador v Moskvě Daniel Koštoval.
Ten ve svém vyjádření, které má ČTK k dispozici, uvedl, že představil přístup nové české vlády k zahraniční politice, včetně důrazu na diplomaticko-politické řešení situace na Ukrajině. Kreml na svém webu zveřejnil video z události, kde je vidět (04:50), jak Koštoval předává ruskému vůdci své pověření.
"Dnes jsem předal pověřovací listiny ruskému prezidentovi. Šlo o standardní diplomatický krok, který se týkal dalších 31 velvyslanců z celého světa. Představil jsem přístup nové české vlády k zahraniční politice, včetně důrazu na diplomaticko-politické řešení situace na Ukrajině," uvedl podle Koštoval českého ministerstva zahraničí.
Putin podle státní tiskové agentury TASS prohlásil, že s každým z evropských států zastoupených na ceremonii má Rusko "hluboké historické kořeny". Akce se v Kremlu účastnilo 32 velvyslanců, včetně zástupců devíti evropských zemí - Česka, Slovinska, Francie, Portugalska, Norska, Švédska, Švýcarska, Rakouska a Itálie. Podle tiskového oddělení Kremlu měl pověřovací listiny předat také šéf slovenské diplomatické mise v Moskvě Peter Priputen, který se však nakonec ceremonie nezúčastnil, napsal TASS.
"Současný stav bilaterálních vztahů mezi zmíněnými zeměmi a Ruskem by mohl být lepší. Dialog a kontakty jsou omezeny na minimum, a to ne naší vinou, jak v oficiálních, obchodních, tak i společenských kruzích," uvedl podle TASS Putin, na jehož příkaz ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na sousední Ukrajinu. Většina evropských zemí se postavila na stranu Kyjeva a vztahy s Moskvou se zhoršily.
"Spolupráce v klíčových mezinárodních a regionálních otázkách byla zmrazena. Chtěl bych věřit, že se situace časem změní a naše země se vrátí k normální, konstruktivní komunikaci založené na principech respektování národních zájmů a zohledňování legitimních bezpečnostních obav," uvedl dnes ruský prezident.
Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Následovalo vzájemné vyhošťování diplomatů, které pokračovalo po ruské invazi na Ukrajinu. Rusko tehdy také zařadilo Česko společně s USA na seznam takzvaně "nikoliv přátelských" států.
Daniel Koštoval odjel do Moskvy loni v květnu. Předchozí český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka skončil ve funkci ke konci května 2024, už od roku 2022 však byl v Praze a Česko v Moskvě zastupovali diplomaté na nižší úrovni. Koštoval začátkem loňského května novinářům řekl, že považuje za svůj hlavní cíl pochopit, jaké jsou ruské zájmy a záměry vůči ČR a přenést informace tak, aby se česká vláda rozhodovala na základě faktů.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ve čtvrtek podle TASS vyzvala Prahu, aby podnikla kroky k obnově památníku Rudé armády v českých Teplicích. Pomník sovětského vojáka stál v teplických Havlíčkových sadech od roku 1955 jako součást pietního místa. Sochu loni v květnu zničil neznámý pachatel či pachatelé tím, že ji strhli z podstavce. Vedení severočeského města čin tehdy odsoudilo. Rusko následně zahájilo trestní řízení kvůli zničení této sochy, proti čemuž se ohradil tehdejší český ministr zahraničí Jan Lipavský. Označil ho za ruské vměšování.
"Dne 15. prosince 2025 učinily úřady českého města Teplice nehorázné rozhodnutí o úplném zlikvidování památníku věnovaného rudoarmějcům, který se nachází v městském parku," řekla ve čtvrtek Zacharovová na tiskové konferenci. "Domníváme se, že takové kroky české strany jsou naprosto nepřijatelné a odporují historické paměti," pokračovala mluvčí ruské diplomacie a vyzvala českou stranu, aby "okamžitě podnikla kroky k obnově památníku v Teplicích". Ruské velvyslanectví v Praze podle ní podalo v této věci českému ministerstvu zahraničí důrazný protest.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.