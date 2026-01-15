Kadyrov usilovně šlape na kole. Putin už ale vybírá jeho náhradníka

Čečenský vůdce a podporovatel ruské invaze na Ukrajině je nejspíš vážně nemocný, informují média. Ramzan Kadyrov to vehementně popírá a jako důkaz o svém zdravotním stavu natáčí videa.
Kadyrov, který vládne Čečencům tvrdou rukou, se natáčí, jak pracuje nebo jezdí na rotopedu, aby světu ukázal, že je zdravý a aktivní. Tento týden zveřejnil na svém telegramovém účtu záběry, na kterých tvrdí, že se zúčastnil svého prvního setkání s čečenskou vládou v tomto roce.
„Musíme zintenzivnit úsilí v boji proti šíření falešných informací na internetu. Lidé říkají, že mi selhaly ledviny, že jsem v nemocnici a že mi přivezli lékaře ze soukromé kliniky v Moskvě,“ snažil se rozehnat pochybnosti Kadyrov, kterého ruský prezident Vladimir Putin dosadil do čela malé ale strategicky důležité autonomní republiky téměř před dvaceti lety. Kadyrovův náhlý odchod by mohl znamenat destabilizaci regionu, který proti Moskvě vedl dvě krvavé války za nezávislost.
Zprávy o zhoršujícím se zdravotním stavu devětačtyřicetiletého Kadyrova se objevují delší dobu. Podle ruského opozičního serveru Novaja Gazeta Europe (NGE) ho na konci prosince museli ve vážném stavu hospitalizovat poté, co přijel do Moskvy na zasedání vedené právě Putinem. Podle exilového serveru se schůzky 25. prosince nezúčastnil. „Moskevští lékaři ho stěží zachránili, a poté se vrátil domů,“ tvrdil jeden ze zdrojů deníku.
Na začátku ledna se zprávy o dalším zhoršení jeho zdravotního stavu objevily znovu. Nyní šlo údajně o selhání ledvin, tvrdí ukrajinské tiskové agentury Ukrinform a RBC Ukraine. Kadyrovovi poskytla podle Ukrinformu dialýzu jedna soukromá čečenská nemocnice.
O selhávání tohoto orgánu informovala NGE už v roce 2024. Tehdy podle webu vypadal na videích znatelně oteklejší a mohutnější. Kromě problémů s ledvinami bojoval i s hromaděním tekutiny na plicích. „Na jeho břiše se objevily všechny příznaky pankreatogenního ascitu (hromadění tekutiny v břišní dutině). Trpěl těžkou dušností, měl potíže s mluvením, chodil pomalu a oblékal se do šatů, které byly pro tehdy panující klima neobvykle teplé,“ informoval tehdy server. O rok dříve dokonce ukrajinská rozvědka a jeho kritici tvrdili, že upadl do kómatu.
Podle informací NGE si Kadyrov v roce 2019 poprvé vyslechl diagnózu, že trpí nekrózou slinivky břišní. Po nakažení Covidem-19 v roce 2020 se u něj objevily vážné komplikace endokrinního systému.
Čečenský vládce ale světu stále vzkazuje, že je fit. „Můj postoj je bojovný. Satanisté a neonacisté dělají svou práci – jsou za to placeni. Bez ohledu na to, co řekneme nebo ukážeme, tyto fámy budou pokračovat,“ prohlásil Kadyrov ve videu, které zveřejnil jeho ministr pro národní politiku a média Ahmed Dudajev. Natáčení záběrů, které mají veřejnost přesvědčit o Kadyrovově zdraví, je zaběhnutou praxí. Loni si kvůli němu musel upravit program i Putin. A to jen proto, aby se mohli setkat a pořídit fotografie potvrzující, že je čečenský vůdce naživu.
Informace o zdraví současného čečenského vůdce přicházejí v roce, ve kterém se má rozhodovat o nové hlavě autonomní republiky - Kadyrovovu kandidaturu už Moskva schválila, informovala NGE. “Půjdu do voleb, pokud to prezident (Putin) navrhne a lidé to podpoří,” sdělil Kadyrov na konci roku. Jenže zároveň naznačil, že mu ubývají síly. “Jsem unavený touto mocí a službou lidem. Nové síly a noví lidé by byli zajímavější,” dodal.
Podle Ukrinformu se tak urychlily snahy o výběr potenciálního náhradníka. Mezi možnými kandidáty se objevují jména jako Magomed Daudov (čečenský premiér) nebo Achmat Apti Alaudinov (velitel speciálních sil). Do výběru přibyl také Kadyrovův nejstarší syn, dvacetiletý Achmat, který se nedávno stal místopředsedou čečenské vlády.