Ministr Vojtěch rozjel rošády v čele nemocnic. V Praze i Brně dojde ke sjednocení

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo změny ve vedení několika fakultních nemocnic. Nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze podle něj přejdou od 2. února pod společné vedení Petra Koloucha, který je dosud ředitelem pražské záchranné služby. K podobným změnám dojde i v čele nemocnic v moravské metropoli.
Novým ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se po Davidu Feltlovi, který z osobních důvodů končí k 31. lednu, stane současný zástupce ředitele pro zdravotní služby v mladoboleslavské nemocnici Ján Dudra. Změny ministerstvo zveřejnilo na webu. Pražská záchranná služba uvedla, že jejím řízením byl místo Koloucha pověřen jeho náměstek Zdeněk Křivánek.
Vinohradskou nemocnici po loňské rezignaci ředitele Jana Votavy dočasně vede šéf odboru přímo řízených organizací ministerstva Jan Michálek. Dosavadním ředitelem Bulovky je Jan Kvaček. Vyjádření vedení nemocnic ČTK zjišťuje.
Podle ministerstva „společným jmenovatelem změn v pražských nemocnicích je dlouhodobá a systematická příprava na budoucí přesun specializované péče do plánované nové moderní nemocnice v Praze, a to s ohledem na nevyhovující a prostorově limitované podmínky současných areálů“. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k tomu doplnil, že se v Praze tak vytváří podmínky pro budoucí přesun specializované péče do nově plánované moderní nemocnice. Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala současná koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení.
Pro pacienty se s ohledem na oznámené změny vedení nemocnic podle úřadu ale nic nemění. Rozsah, kvalita i dostupnost péče zůstávají zachovány, její poskytování bude nově přehlednější a lépe organizované, uvedlo ministerstvo.
„Chceme maximálně využívat společný postup při nákupech a také přirozeně koordinovat pracoviště při organizaci zdravotní péče. Jasným úkolem je připravit obě zařízení na začlenění specializované péče do nově plánované nemocnice v Praze. Je to dlouhodobý proces, který ale musí začít už nyní, aby byl přechod pro pacienty i zdravotnický personál co nejplynulejší,“ doplnil k avizovaným změnám v nemocnicích Kolouch.
Podle záchranné služby Kolouch v tuto chvíli zůstává jejím ředitelem, řízením byl ale pověřen Křivánek, který v ní působí od roku 2004.
Ministerstvo zároveň oznámilo také změnu ve vedení Fakultní nemocnice (FN) Brno, kterou povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Rovný ČTK sdělil, že jej rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nezaskočilo, ale neměl možnost se k němu dříve vyjádřit.
