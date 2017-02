Marksová: Hádáme se, ale máme výsledky. Další vládu s ANO si umím představit, i s premiérem Babišem

před 1 hodinou

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová si dovede představit, že by sociální demokracie i po volbách nadále vládla s ANO. A to i v případě, že se premiérem stane Andrej Babiš. "My se sice hádáme, ale děláme konkrétní kroky, které jsou kompromisní, určitě jsou však ve prospěch občanů této země. Říct, že nepůjdu do vlády, v níž Babiš bude premiérem, je podle mě prostě chyba," říká místopředsedkyně ČSSD. Nevylučuje ani koalici s komunisty, dodává, ale že by v takové situaci byla velmi opatrná. Podle ní by se KSČM nejprve musela v koaliční smlouvě vzdát některých pasáží ve svém programu. Třeba těch týkajících se odmítání členství v NATO.

Po nedávném prohlášení premiéra Sobotky o zastaralosti Bohumínského usnesení už sociální demokracie nově může s komunisty vyjednávat o vládě.

To není pravda. Zatím se nic formálně nezrušilo.

Ale premiér říkal, že se ani nic rušit nemusí. Usnesení je vyhaslé a už není nutné se jím řídit.

To usnesení přece de facto padlo tím, že jsme s komunisty tvořili koalice na krajích. Jestli to udělat, nebo neudělat na vládní úrovni? Já osobně bych byla opatrná. KSČM místy stále prohlašuje takové zvláštní programové věci, například o NATO. Kdyby náhodou nastala situace, kdy by taková koalice přicházela v úvahu, je to na to, podepsat koaliční smlouvu, v níž oni se některých těchto věcí vzdají. Představte si, že ministr za KSČM půjde na jednání na evropské úrovni a bude říkat, že je proti NATO. To je absurdní.

Při našem posledním rozhovoru jste říkala, že ČSSD má šanci ve sněmovních volbách výrazně za ANO nezaostat. Pořád si myslíte, že první místo už je obsazené?

Mě průzkumy nezajímají. Ať vypadají, jak vypadají, pro mě to stejně znamená udělat maximum, aby náš výsledek byl co nejlepší.

Ale myslíte si stále, že to nemůže stačit na první místo?

Já nevím. Stát se může leccos. Nevylučovala bych to.

Dovedete si vy osobně po volbách představit další vládu s ANO?

Já ano.

I kdyby byl Andrej Babiš premiérem?

Já si myslím, že člověk nemá dávat takto ostrá a vyhraněná prohlášení před volbami. Situace se nějak vyvine. Na tuhle vládu můžeme nadávat, jak chceme, ale jako celek je nejúspěšnější v očích lidí za dlouhou dobu. My se sice hádáme, ale děláme konkrétní kroky, které jsou kompromisní, určitě jsou však ve prospěch občanů této země. Říct, že nepůjdu do vlády, v níž Babiš bude premiérem, je podle mě prostě chyba.

Kampaň někdo racionálně řídí. To je změna

ČSSD teď naplno rozjela předvolební kampaň. Jak vy osobně ten start hodnotíte?

Jsme úplně na začátku. Hlavní je, že to někdo nějak racionálně řídí.

Naznačujete, že dosud se to úplně racionálně nedělalo?

Nedělalo se to moc systematicky. To nenaznačuji, to konstatuji.

Je dobře, že to racionálně řídí zrovna Jan Birke v roli nového volebního manažera?

To určitě. Já jsem to přivítala s nadšením.

Ve vládě končí ministr průmyslu Jan Mládek. Myslíte si, že je marketingově dobré pár měsíců před volbami odvolat vlastního ministra? Obzvlášť když nedávno už dvě personální obměny proběhly?

Pro mě osobně je to velká ztráta, protože je to můj soused na vládě, který je velmi chytrý a vtipný. Pro mě ho těžko někdo nahradí. To, že nesouhlasím s tím, co řekl o operátorech a elitě, to je jiná. Vím, že roaming se týká každého. Co se týče výměny, to je věcí pana premiéra. On si to musí vyhodnotit. Předpokládám, že si to vyhodnotil.

Ve hře je Tomáš Prouza. To by pro vás byl přijatelný soused na vládě?

Já opravdu nevím, kdo si tam sedne. Jen jsem prostě konzervativní a tři roky jsem na někoho zvyklá.

Trestáme rodiny s dětmi

V dlouhodobém programu máte například plán prosadit bezplatné školky. Nedočetli jsme se ale, jak to chce ČSSD financovat. Jaký bude princip?

Za a) to je dlouhodobá vize. Za b) jak princip? To je prostě ze státního rozpočtu. Je to otázka nějakého vyčíslení, až by se to navrhovalo. Nicméně v řadě vyspělých států školky v podstatě zdarma jsou.

A myslíte, že je skutečně potřeba, aby byly školky zdarma? Není to pro rodiny sice zanedbatelná částka, ale není ani tak velká.

Ale zase tím trestáme rodiny s dětmi. Když jste bezdětní, máte o hodně víc peněz pro sebe, než když máte děti. Když vychováváte pro tuto zemi budoucí generaci, tak jste na tom velmi finančně bití. Já bych snad měla pro rodiny udělat maximum, abych jim umožnila důstojně žít. Ono se to pak vrátí. Když rodiny mají slušné podmínky pro slaďování, tak pak ženy nemají strach rodit děti. Když jim podmínky nedáme, tak děti mít nebudou. To je jednoduché. Také jsme na tom dost špatně, že.

Začínají se také skládat kandidátky. Můžete prozradit něco víc o tom, na které se ocitnete vy osobně?

Uvažuje se o tom, že bych byla lídrem v Libereckém kraji. Mám nominaci z okresní konference v Liberci.

Neprotestovala jste proti umístění právě na Liberecko, které je tradičně poměrně pravicové?

To vůbec. Praha je také přece pravicová. To by mě nenapadlo takhle rozlišovat. Liberecký kraj mě i požádal, bylo to vzájemné.

V podstatě ve stejnou dobu, kdy se vy sejdete na celostátním sjezdu, prezident Zeman oznámí, jestli bude znovu kandidovat. Když řekne ano, vy osobně byste ho podpořila?

To velmi záleží na protikandidátech. Já jsem přesvědčená, že člověk má jít volit a vždycky si vybrat.

autoři: Veronika Neprašová, Markéta Šrajbrová