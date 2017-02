Polepší si učitelé, vojáci i zdravotníci. ČSSD před volbami slibuje státním zaměstnancům růst platů

před 25 minutami

Praha - Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) ještě do voleb připraví návrh státního rozpočtu pro příští rok. Výrazně by si měli polepšit vojáci, zdravotníci, učitelé, hasiči, sociální pracovníci i zaměstnanci v kultuře. "Chceme jednat o dalším zvýšení platů učitelů, sester a lékařů, které by mělo být o něco vyšší než u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru. Budeme se bavit i o růstu tarifů policistů, hasičů a dalších lidí, kteří pracují pro stát," potvrdil Hospodářským novinám premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Kromě platů premiér navrhne zvýšení minimální mzdy od ledna příštího roku. Koalice se při svém vzniku zavázala, že se minimální mzda bude rovnat 40 procentům mzdy průměrné, která má i nadále růst.

Jednotliví ministři už navrhují, kolik a komu by se mělo přidat. "Navyšování platů ve veřejném sektoru je důležité, protože tlačí na růst mezd v podnikatelském prostředí. Proto budu určitě prosazovat zvýšení," řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) s tím, že prvního navýšení by se mohli státní zaměstnanci dočkat už v polovině letošního roku.

Platových stupnic by podle ČSSD mělo být místo současných devíti pouze šest. Tím by si zhruba o 9,4 procenta přilepšili například zaměstnanci v kultuře nebo školníci, dále také zdravotníci spadající pod ministerstva vnitra a obrany, kteří působí ve věznicích či u letecké záchranky. O 5,1 procenta by pak platy vzrostly sociálním pracovníkům.

Návrh vítá i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který dlouhodobě upozorňuje na nízké platy ve svém resortu. Očekává, že podle letošního rozpočtu by měly platy v kultuře vzrůst o 36 procent ve srovnání s rokem 2013.

Se zvyšováním platů souhlasí i ministr financí Andrej Babiš (ANO). "Chápu, že zejména zaměstnancům kultury, sociálních služeb, zdravotníkům, ale i dalším povoláním je nutné navyšovat platy. Jejich současná odměna je opravdu nízká," řekl Babiš HN s tím, že nesouhlasí s návrhem ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) přidat od letošního pololetí deset procent bezpečnostním sborům.

"Pokud pan ministr tvrdí, že policisté, hasiči i další členové bezpečnostních sborů mají platy dostatečně vysoké, jde o nesmysl a projev neúcty k lidem, kteří pro naše bezpečí riskují své životy," hájil podle deníku zvyšování platů příslušníkům bezpečnostních složek Chovanec.

