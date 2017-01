ČSSD řeší problém v Liberci. Strana tam chtěla poslat do sněmovny Paroubka a do předsednictva Krause

před 1 hodinou

Vedení sociální demokracie před několika dny řešilo nápad kolegů v Libereckém kraji, kteří chtěli navrhnout na poslaneckou kandidátku expremiéra Jiřího Paroubka.

Praha - Liberečtí sociální demokraté získali pozornost svého premiéra Bohuslava Sobotky, když začali jednat s expředsedou Jiřím Paroubkem o tom, že se může stát lídrem krajské kandidátky do Poslanecké sněmovny. Vedení ČSSD takový plán na neformální schůzce před Vánoci odmítlo.

Přes organizaci v Semilech se do vysoké politiky hodlá navrátit také Michal Kraus - bývalý poslanec, který sněmovnu narychlo opouštěl kvůli proslulé kakaové aféře v Ghaně.

Paroubka chtěla na kandidátku navrhnout ČSSD z Liberce. Předseda okresní organizace v Semilech Kraus v mailu členům strany napsal, že před Vánoci o angažmá bývalého premiéra jednali zástupci okresů se šéfem ČSSD. "Návrh okresu Liberec kandidovat Jiřího Paroubka bude předmětem jednoznačného veta předsednictva ČSSD a v případě, že krajská organizace nevybere ze svého středu důstojného kandidáta, bude vedení ČSSD navrhovat osobnost mimo Liberecký kraj,” varoval Kraus kolegy.

Tím možný návrat a debaty s bývalými kolegy ze severu skončily i pro Paroubka. "Předseda strany Sobotka se panicky bojí konkurence a toho, co bude po prohraných volbách do sněmovny. Pokud vím, tak řekl funkcionářům ČSSD z Liberecka, které si k sobě pro tento účel pozval, že v případě mé nominace na krajskou kandidátku mě vedení ČSSD vyškrtne. A nahradí mě Michaelou Marksovou," odpověděl na dotazy bývalý šéf sociálních demokratů, který ze strany odešel v roce 2011 a založil si vlastní partaj Lev 21.

Schůzka mezi představiteli kraje a Sobotkou byla neformální, místopředseda strany Milan Chovanec či předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák řekli, že nemají informace o plánu Severočechů lákat voliče na Paroubka. "O Jiřím Paroubkovi jako o kýmkoli zvažovaném kandidátovi na lídra jsem neslyšel," uvedl Sklenák. Obdobně hovořil i Chovanec, ministr vnitra jen dodal, že se "do některých starých vod nemá vstupovat". Sobotka na otázky neodpověděl.

Nejen vedení ČSSD ale také zástupci organizací na Liberecku vnímali možné Paroubkovo angažmá rozporuplně. Vadilo jim, že se expředseda chce vracet potom, co založil konkurenční stranu. “Nemyslím si, že v Libereckém kraji má ČSSD takovou nouzi o osobnosti, že musíme být spaseni řešením zvenku. My nepotřebujeme spasitele, my potřebujeme nastartovat korektní interní vztahy a obnovit důvěru voličů,” uvedla starostka České Lípy a možná kandidátka do sněmovny Romana Žatecká (ČSSD).

O složení kandidátky do Poslanecké sněmovny bude rozhodovat celá členská základna v následujících měsících. Na čelných místech by se mohla objevit starostka Žatecká, současní poslanci Pavel Ploc a Lukáš Pleticha či starosta Osečné Jiří Hauzer.

Kakaový Kraus zasahuje

Krause na konci loňského roku kolegové zvolili okresním předsedou ČSSD v Semilech a nyní se bývalý poslanec snaží ovlivnit i řízení strany v kraji. Redakce získala dopis, který Kraus kolegům nově rozeslal a ve kterém píše, že by rád zastupoval kraj v celostátním předsednictvu a pomáhal budoucímu šéfovi strany v regionu. Kraus dnes situaci nekomentoval, k otázkám Aktuálně.cz uvedl, že informace redakce jsou “jsou jako obvykle velmi zkreslené a nepřesné”.

Liberecká organizace ČSSD není jednotná - například členové ze Semilska a Jablonecka se vzájemně nemají rádi, což je dané dlouholetou antipatií právě Krause a bývalého poslance a vlivného člena strany z Jablonce nad Nisou Andreje Gregy.

Nové krajské vedení budou sociální demokraté z Liberecka volit ve čtvrtek večer. Ve stejný den se také rozhodnou, koho vyšlou do celostátního předsednictva. Kraus je jedním z kandidátů, proti němu se postaví třeba současný náměstek hejtmana Pavel Svoboda. Svoboda proto - logicky - nechce ambice svého protivníka komentovat. I jiní sociální demokraté z Jablonecka a Liberecka mají vůči Krausovi výhrady a obávají se, že jeho jméno spojené se starými aférami poškodí renomé strany.

To však neznamená, že exposlanec nemá šanci uspět. V ČSSD má ještě dost přátel. "Chce pomoci a má zkušenosti z velké politiky. Udělal hodně práce a zaslouží si, aby se mohl vrátit do dění i do vyšší politiky. Strana se zbavuje lidí, kteří něco uměli a dělali," zastal se Krause bývalý senátor Karel Kapoun (ČSSD).

autoři: Kateřina Frouzová, Radek Bartoníček