Výborný: Rozčilují mě názory, že lidovci jsou středověk. Nekecejme lidem do života

Musíme ve volbách porazit Babiše, jinak se Česko vydá cestou Slovenska či Maďarska, varuje předseda KDU-ČSL Marek Výborný v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Odmítá názor, že lidovci nejsou tak viditelní jako za jeho předchůdce Jurečky. "Krajské volby byly jasný vzkaz, že voliče máme," říká k průzkumům, podle nichž by se sami do sněmovny nedostali. "Věřím, že nám voliči dají další čtyři roky," dodává.

Už je jasné, jestli jako lidovci půjdete do parlamentních voleb opět jako koalice Spolu?

Náš projekt je tak hodnotný, že je téměř stoprocentně jasné, že půjdeme do voleb společně. Nemám z našich jednání a z debat na centrálním volebním štábu pocit, že bychom se nechtěli dohodnout.

Co říkáte na výtky, že kdyby vás ODS "nepřibrala" do koalice, měli byste podobně jako TOP 09 těžké se dostat do sněmovny?

Pozor, ODS nikoho nepřizvala. V koalici Spolu jsme všichni tři jako suverénní partneři, my jsme se dohodli. V KDU-ČSL se vždy díváme za horizont dalších voleb. Vždy nám je předkládáno, že máme jen tři procenta v průzkumech, ale my jsme v krajských volbách získali 7,5 procenta mandátů. Tak jak je to možné? Je to jasný vzkaz, že voliče máme.

Jak se díváte na postoj některých členů ODS, kteří svou stranu vyzývají, aby nešla do voleb s lidovci a TOP 09, ale samostatně?

Nebudu komentovat názory neúspěšných krajských nebo senátních kandidátů. Případně nějaké hlasy z regionů. Mě to vlastně vůbec nezajímá.

Ale neměl byste se o to zajímat?

Mě zajímá to, abychom byli schopní sestavit kandidátky z těch nejúspěšnějších osobností, které máme.

V minulých sněmovních volbách vedli lidovci kandidátky Spolu ve třech krajích. Teď v ODS zaznívají hlasy, ať máte jen dva, protože podle průzkumů byste se sami do sněmovny nedostali.

Soustředím se na to, aby lidovci v koalici Spolu v příštích volbách dovedli porazit Andreje Babiše. To považuji za nedůležitější. Když se podíváte kolem nás, jaká je situace na Slovensku či v Maďarsku, chceme jít opravdu touto cestou?

Ve sněmovně od pultu slyšíme snůšky lží a obvinění. Babiš nám něco vyčítá, přitom my jsme ve středu ve sněmovně strávili tři hodiny jeho nesmyslným projevem, kterému nerozumí ani jeho poslanci.

Ale vy jste součástí vládní většiny, která mohla změnit pravidla jednání a nějak omezit Babiše a další opoziční politiky. Neudělali jste to. Nebyla to chyba?

Přiznávám, že byla. Nechali jsme se příliš dlouho zatlačovat a nechali jsme na sobě štípat dříví. Musí to přestat. Nemůžeme zavírat oči před porušováním jednacího řádu či nerespektováním nepsaných pravidel, která ve sněmovně vždy fungovala. To ji pak zablokovává.

Vraťme se ještě k volebním lídrům. Nehrozí vám, že budete mít jen zmiňované dva? Případně horší postavení na kandidátkách Spolu než v roce 2021?

Koalice bude tak silná, jak silné budou všechny tři strany. Kdo bude mít kolik lídrů nebo kdo bude jednička, je pro mě teď věc druhá. Chci hlavně maximalizovat zisk. Jestli někde jako lidovci nebudeme schopni postavit ty nejlepší a někdo z ODS nebo TOP 09 nás přeskočí, je to náš problém.

Řekl byste, že lidovci jsou ve Spolu dvojka za ODS?

Jsme tři suverénní strany. Nikdy jsme si nehráli na to, kdo je jednička, dvojka nebo trojka. To by byl začátek konce. Samozřejmě respektuji politickou sílu ODS nebo sílu TOP 09 v Praze. Díky nám ale zase koalice Spolu na jižní Moravě vyhrála krajské volby. Pro mě je cenné, že si vzájemně nekanibalizujeme voliče.

Politik má být uvěřitelný, ne směšný

Přijde nám, že za vašeho předchůdce Mariana Jurečky byla vaše strana víc vidět. Mimo jiné proto, že vzbuzoval více pozitivních i negativních reakcí než vy. Také jako ministr práce a sociálních věcí byl hodně na očích. Souhlasíte?

Nemyslím si, že by se teď mluvilo o naší straně méně. Pokud jde o Mariana Jurečku, je dál ministrem, a kdykoliv se mluví o něm a jeho tématech, tak se mluví i o naší straně.

Není teď o KDU-ČSL méně slyšet? Třeba proto, že nevzbuzujete tolik emocí nebo jste možná až příliš "klidná síla", což byl v minulosti lidovecký slogan?

A to je špatně?

Neříkáme, že to je špatně. Jen se ptáme, jestli dnes lidé nevolí politiky, kteří vystupují razantněji a vzbudí víc vášní, třeba na sociálních sítích.

Politik má být hlavně uvěřitelný. Nemá být směšný. To jsem vždycky razil a razím to dál. Nemám problém nejít daleko pro ostré slovo.

Opravdu? Nic si nevybavujeme.

Když mě Andrej Babiš ve sněmovně před čtrnácti dny opět dehonestoval, že prý nepoznám jako ministr zemědělství krávu od telete, řekl jsem mu, že poznám krávu a poznám také vola.

Takže nemáte pocit, že by KDU-ČSL ztrácela viditelnost?

Nemám ten pocit. Lidovci si vždycky zakládali na týmovosti. Nehraju na body samotného Marka Výborného. Nikdy jsme nebyli typem strany, do které jsme možná teď tlačeni sociálními sítěmi a novináři. Babiš je ANO, Fiala je ODS, říkají. Ale lidovce vždy šlechtilo, že dokázali nabídnout paletu jasně vyprofilovaných osobností hájících naše témata.

Kampaň do parlamentních voleb už začíná. Premiér Petr Fiala je na billboardech, stejně jako třeba místopředseda ANO Karel Havlíček, který k tomu jezdí po hospodách, podobně předseda STAN Vít Rakušan. Co děláte pro viditelnost vy?

Budeme se nadále snažit hlavně o přímý kontakt s lidmi, začneme s tím hned po Novém roce. Vedle nás ministrů do toho budeme zapojovat i nové tváře ve vedení strany. Jestli mě něco nabíjí v marasmu sněmovny, kdy jsme svědky neuvěřitelných a neskutečných obstrukcí Andreje Babiše a dalších opozičních politiků, tak jsou to chvíle, kdy můžu vypadnout a být mezi lidmi.

Přestože popularita vlády je dost nízká?

Ano, člověk to někdy schytá zprava i zleva, ale jsem opravdu rád mezi lidmi. Nebudu zastírat, že člověk raději slyší pochvalu, protože ho to povzbudí.

A slyšíte ji někdy?

Určitě ano. Mohl bych jmenovat řadu pozitivních věcí, které děláme, byť na ně média často zapomínají. Například důchodová reforma je přece velká věc.

Není ale pro lidovce tak trochu i "prokletím"? Sám víte, že téma není mezi mnoha voliči příliš populární.

Prosím vás, vy chcete důchodovou reformu? My říkáme, že problém důchodů se měl řešit už dávno. Například tím, aby lidé měli větší možnosti šetření a zhodnocení peněz na stáří. Měli byste říkat, že je skvělé, že tady taková reforma konečně je. A kdyby nebylo nás lidovců, tak v ní nebudou takové výrazné prvky například pro podporu rodičů, společný vyměřovací základ nebo zachované výchovné.

Nikde jsme neustrnuli

Po zvolení předsedou jste mluvil o tom, jak straně škodí, když někteří členové mají tendence zvedat minoritní názory nebo mluvit lidem do života. Nedávno vaše poslankyně Nina Nováková vystoupila s názorem, že plácnout batole je v pořádku. Takže se to u vás děje i nadále?

Mně taková vystoupení vadí. Není členkou naší strany, ale je v našem klubu. A já vím, že nás takové výroky poškozují.

Ale v klubu není sama. Lidovci jsou často popisováni jako strana, ve které je modernější a konzervativnější křídlo.

Žádný poslanecký klub není jednolitý, pokud to není klub o čtyřech pirátech.

A řešil jste nějak konkrétně postup paní poslankyně, která chtěla svým návrhem vyjmout z novely občanského zákoníku nepřijatelnost fyzického trestání dětí?

Nebudu říkat, co jsme řešili na uzavřených jednáních klubu. Ale můžu potvrdit, že jsem s ní o tom hovořil z očí do očí. Jsme přátelé a nemám problém jí říct věci tak, jak je vnímám, a co považuji za chybu pro KDU-ČSL.

Sám možná cítíte, že jak se svět mění, část lidí nevnímá KDU-ČSL jako stranu pro dnešní dobu…

Pozor, mě toto občas velmi rozčiluje.

Ještě jsme to nedopověděli…

Ale mě rozčiluje, když někdo podsouvá veřejnosti, že lidovci jsou středověk. My nic takového nejsme. Neříkejte to.

My jsme to neřekli.

Ale naznačujete, že doba se modernizuje a lidovci někde ustrnuli. Fakt jsme nikde neustrnuli ani nezůstali. Naopak i jinde v Evropě je vidět, že konzervativní politiku lze dělat velmi moderně.

Musíme si ale ujasnit, co je rolí politika. Nemá lidi vychovávat, to přenechme psychoterapeutům, případně duchovním. Nekecejme lidem do života. Lidovci mají zajistit, aby se žilo dobře například rodičům s dětmi či seniorům nebo abychom nezapomínali na venkov.

Jak chcete docílit, aby vás lidé tak i vnímali? Místo toho si možná spíše zapamatují výbušné výroky vašich konzervativních poslanců.

Nedokážu nikomu zalepit pusu ani useknout ruku, jsme svobodní lidé. Říkejme, co jsme ve vládě dokázali udělat. Rodinu zajímá, jestli má kde bydlet. Tam jsme nedokázali naplnit, co bylo potřeba, nechci svalovat vinu jen na Piráty. Máme co dohánět i ve školství také kvůli tomu, že se ministři střídali jako figurky na orloji. Nepovedla se ani úprava rámcových vzdělávacích plánů, která schytává oprávněnou kritiku. Věřím, že nám voliči dají další čtyři roky a dokážeme to.

"Často si říkám, jestli to mám zapotřebí" Když jsme si domlouvali s Markem Výborným rozhovor v Poslanecké sněmovně, tušili jsme problém. Kvůli obstrukcím hnutí ANO je činnost sněmovny částečně ochromena a často nelze předvídat, jak se bude vyvíjet její program. Po necelé půl hodině rozhovoru musel Výborný utíkat do jednacího sálu, což se opakovalo i druhý den, kdy odběhl hned po několika minutách. Šéf lidovců, ministr zemědělství a zároveň poslanec je vytížený. "Často si říkám, jestli to mám zapotřebí. Někdy je to hrozné, zejména když vidím ten marasmus ve sněmovně s neustálými obstrukcemi opozice," posteskl si v odpovědi na otázku, jestli by raději netrávil čas se svými třemi dětmi. Výborný už dříve předsedou KDU-ČSL byl. Funkce se vzdal na konci roku 2019, kdy mu nečekaně zemřela manželka a musel se postarat o děti, i když zůstal poslancem. Loni v červnu po rezignaci Zdeňka Nekuly lidovci hledali nového ministra zemědělství a nakonec přesvědčili Výborného - byť jeho oborem bylo do té doby hlavně školství. Letos v říjnu ho lidovci znovu zvolili předsedou, když ve finále porazil Mariana Jurečku. "Občas bojuji s tím, jestli bych se neměl raději věnovat především rodině, ale přece jen děti už odrůstají. A odevzdat v naší zemi všechno jako na podnose někomu, kdo se chová čistě populisticky z důvodu svých osobních zájmů, to se mi fakt nechce," říká, než se opět zvedne ze židle a běží hlasovat. "Jako ministr se potřebuji scházet s desítkami lidí, ale kvůli obstrukcím opozice prostě nejde vůbec nic plánovat," stěžuje si při rychlém odchodu.

