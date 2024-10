Ve vedení lidovců zasedne i bývalá miss. Musíme být ve vládě hlasitější, říká

Řadovými místopředsedy KDU-ČSL v sobotu delegáti na sjezdu v Olomouci zvolili starostku Kravař na Opavsku Moniku Brzeskovou, ministerské náměstky Václava Pláteníka a Eduarda Hulicia a poslance Jiřího Horáka. Všichni byli zvoleni v prvním kole volby a všichni jsou ve vedení strany nováčky. Nominace mělo 19 kandidátů, devět jich návrh přijalo.

O čtyři místa řadových místopředsedů se ve finále ucházelo osm lidí, jelikož dosavadní první místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se nakonec rozhodl do volby nejít.

O funkci místopředsedy v sobotu na sjezdu usilovali také nynější místopředseda Lukáš Curylo, právnička Dita Vávrová, poslanec Hayato Okamura a předsedkyně lidovců v Litoměřicích Zdeňka Marie Čerkasov, avšak tito kandidáti nezískali potřebný počet hlasů.

Z 19 nominovaných kandidátů jich nakonec kandidovalo osm. Kromě jiných se kandidatury vzdal dosavadní místopředseda a ministr životního prostředí Petr Hladík, jihočeský poslanec Šimon Heller či předseda sněmovního klubu Aleš Dufek. Ten nicméně v předsednictvu zasedne z titulu funkce předsedy sněmovního klubu. Ve vedení strany skončí dosavadní místopředsedkyně Šárka Jelínková, nominaci odmítla. Stejně tak poslanec Tom Philipp.

Celkem je předsednictvo desetičlenné, z titulu funkce v něm zasedají šéfové obou parlamentních klubů KDU-ČSL, europoslanců a generální sekretář strany. V pátek tři stovky delegátů zvolily předsedou ministra zemědělství Marka Výborného, který se do čela strany vrací téměř po pěti letech. Funkci neobhájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dostatek hlasů nezískal později ve volbě prvního místopředsedy ani Hladík. Ve druhé volbě delegáti zvolili statutárním místopředsedou Pavla Bělobrádka, někdejšího předsedu strany.

Bělobrádka i Hladíka Výborný jmenoval mezi kolegy, které by si přál do nejužšího týmu. Do vedení KDU-ČSL chtěl také šéfy obou parlamentních klubů Aleše Dufka a Josefa Klementa, starostku Brzeskovou a ministerské náměstky Pláteníka a Hulicia.

Buďme kritičtí, navrhuje Brzesková

Brzesková se dosud politicky angažovala jen v regionu a jako starostka Kravař. Veřejnost ji ale může znát i odjinud. V roce 1995 ještě pod jménem Žídková zvítězila v soutěži Miss České republiky a následně vyhrála i Miss Europe. Před sjezdem Aktuálně.cz řekla, jaké změny by si v budoucnu od lidovců představovala.

"Měli bychom se víc soustředit na témata, která jsou lidovcům bližší. Například prorodinná politika, sociální témata, vzdělávání a školství. Jako vystudovaná pedagožka si uvědomuji, jak je téma vzdělávání zásadní. Zdá se mi, že jsme trochu odbočili a přicházíme s tématy, která nejsou pro naše voliče až tak zásadní," uvedla.

"Neměli bychom se třeba bát zkritizovat podobu státního rozpočtu, jak je nastavený. To neznamená, že bychom měli být ve vládě opozicí, ale musíme být hlasitější. Musíme říkat své námitky. Často to neděláme a považuji to za velkou škodu," říká.

Video: Musíme hnout zadkem, navrhoval kandidát na šéfa lidovců