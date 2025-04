Lékař Šebek jako ministr zdraví: Vím, jak se lidé můžou dožít ve zdraví vyššího věku

Lidé v naší zemi by se mohli dožívat ve zdraví podstatně vyššího věku. Bohužel, ve srovnání s Evropou se dožíváme zdraví hrozně nízkého věku," tvrdí známý chirurg Tomáš Šebek, účastník zahraničních misí Lékařů bez hranic a také autor populárních knížek. V pondělí po poledni vystoupil jako jeden ze spoluautorů výzvy politikům, aby bojovali mnohem více proti alkoholu, který ničí českou společnost.

"Statistiky jsou alarmující, patříme mezi světové premianty ve spotřebě alkoholu. Každý rok v souvislosti s jeho užíváním zemře šest až sedm tisíc lidí, dochází k desetitisícům hospitalizací," prohlašuje Tomáš Šebek, podle kterého je třeba vidět za čísly tragické osudy mnoha a mnoha lidí. "Většina z nás mohla na vlastní oči vidět, jak ničivé dopady může mít alkohol na jednotlivce a jeho okolí. Mnozí mají ve své rodině, přátelích nebo okruhu známých někoho, v jehož osudu sehrál alkohol negativní roli," vysvětluje Šebek.

Přitom otevřeně přiznává, že dopady užívání alkoholu sledoval řadu let také ve své rodině. "Narodil jsem se v rodině, kde maminka bojovala celý život s alkoholem. Bohužel, minulý týden zemřela právě na důsledky příliš velkého užívání alkoholu. Celý život zažíváte jednu velkou a nekonečnou tragédii. Prožíváte to jako dítě i jako dospívající mladý člověk," řekl Aktuálně.cz v pondělí, kdy vystoupil jako jeden ze zakladatelů think-tanku Ministr zdraví.

Právě Šebek s řadou dalších odborníků se snaží ukazovat, co všechno lidem v Česku chybí k tomu, aby se dožívali zdraví vyššího věku. Průměrný věk dožití je u mužů přes 76 let a u žen přes 82 let, jenže řadu posledních let života mají spoustu různých nemocí. "Ve zdraví se v průměru dožíváme bohužel jen 62 let. Máme šanci být zdravější společností, a to jak fyzicky, tak duševně. Cílem našeho think-tanku je, aby zdravotnictví v České republice mělo konečně vizi, a tou vizí by nemělo být nic menšího než právě zdraví lidí," uvedl Šebek.

Ten zároveň odkázal i na web dataozdravi.cz, kde si můžou zájemci přečíst, co všechno pomáhá k tomu, aby byl člověk co nejdéle zdravý. Mimo jiné jde o kvalitu jídla, pohyb, spánek i sexuální aktivity. Pravidelná sexuální aktivita totiž může přispět ke zlepšení celkové pohody, protože uvolňuje endorfiny a ty zase snižují stres a úzkost a zlepšují náladu. Během spánku zase pro změnu probíhají důležité procesy, jako je oprava buněk, detoxikace, konsolidace paměti a regulace hormonálního systému.

Výzvu k boji proti alkoholu nyní dostal i premiér Petr Fiala

Pokud jde o samotný název Ministr zdraví, nejde o konkrétní osobu, ale celou skupinu odborníků - Tomáše Šebka, ekonomku Helenu Horskou, ekonoma Davida Navrátila, epidemiology Petra Smejkala a Rastislava Maďara a další.

"Přemýšleli jsme, jak toto téma zviditelnit i pomocí názvu. A vymyslet si v Česku, kde máme problém s autoritami, neexistující osobu nám přišlo docela šikovné. Je to vlastně fiktivní osoba, kterou nemůžete nikde dohnat, ale nechává po sobě tiskové zprávy, expertizy i další výsledky naší práce. Ministr zdraví jsem já, ale také všichni další, kdo sedí v pomyslném kabinetu Ministra zdraví," říká.

Mezi výsledky práce těchto odborníků patří třeba zmiňovaná zpráva o tom, že náklady Česka za alkohol přesáhly ročně 43 miliard. Celá studie obsahuje mnoho dat, ovšem problém je v tom, aby politici na základě alarmujících informací změnily například zákony. Nynější výzvu k nim podpořilo 25 renomovaných institucí, například Česká lékařská komora, Národní ústav duševního zdraví, Česká asociace adiktologů i poskytovatelů adiktologických služeb, Národní asociace pacientských organizací, Česká lékárnická komora, PAQ Research nebo Česká obec sokolská.

"My všichni nabízíme politikům pomocnou ruku a budeme rádi spolupracovat na řešeních pro zlepšení zdraví a kvality života v naší zemi. Tuto nabídku jsme společně s výzvou rozeslali ke konci minulého týdne panu premiérovi i osmi klíčovým ministerstvům," sdělila ředitelka think-tanku Ministr zdraví Kateřina Hellebrandová.

Mezi spoluautory výzvy je i think-tank Racionální politiky závislostí, za kterým stojí nedávný vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil i exposlanec ODS Petr Pleva. "Navzdory skutečnosti, že alkohol je svým bezpečnostním profilem de facto tvrdou drogou, je v české společnosti široce tolerován, a to dokonce i v případě konzumace alkoholu dětmi. Proto je důležité postupně měnit společenské vnímání alkoholu, například prostřednictvím zavedení přísnější regulace reklamy na alkoholické nápoje nebo celospolečenských kampaní, obdobně jako u tabákových výrobků," tvrdí Pleva.