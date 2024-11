Lidem se žije hůř, připustil premiér. Odmítl výtku, že se především chlubí

Přes půl hodiny vypočítával premiér Petr Fiala a další zástupci vlády úspěchy, kterých podle nich kabinet dosáhl za tři roky vládnutí. Když následně premiér odpovídal, jestli vnímá nespokojenost části veřejnosti a zda se příliš nechlubí, kritiku odmítl. Podle svých slov si je vědom i toho, co se nepodařilo, jak by si přál. "Nejvíce mě mrzí digitalizace stavebního řízení," řekl.

Premiér Petr Fiala po výčtu úspěchů vlády reaguje na dotaz Aktuálně.cz, co by vzkázal lidem, kteří jeho vládu kritizují a nejsou s ní spokojeni. | Video: Radek Bartoníček

Už tři roky vládne kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Ve čtvrtek dosavadní působení své vlády hodnotil na tiskové konferenci. Za ním na velké obrazovce svítila velká číslice 93, kterou během svého proslovu několikrát opakoval.

"Jsem hrdý na svůj vládní tým, co se podařilo. Plníme 93 procent cílů, které jsme si dali do našeho programového prohlášení, které jsme dělali v době, kdy jsme nevěděli, že bude ruská agrese na Ukrajinu a co to všechno přinese," prohlásil Fiala a následně několik minut vyjmenovával vše, co se podle něj podařilo.

Po tomto bilancování čelili politici dotazům, zda nebylo chlubení příliš, protože mnozí lidé jsou s vládou nespokojeni. "To nebylo samé chlubení. Kritiky na naši vládu je dost. Oprávněné i neoprávněné. A my jsme jim ukázali pravdu, co plníme. Poslouchám od opozice, že vláda neplní programové prohlášení, které si sama dala. Čtu to občas i v médiích bez argumentů. Tady jsou argumenty, které si může každý ověřit," bránil se předseda vlády.

"Velmi dobře vnímáme, jak lidé žijí, jak se cítí, čeho se bojí, i to, že přes všechnu naši snahu se zcela objektivně v důsledku krizí, kterým jsme čelili, se řadě lidí daří hůř," řekl Fiala na dotaz Aktuálně.cz. Podle něj nejsou lidé existenčně ohroženi. "Ale daří se jim hůř, než se jim dařilo před několika lety, kdy jsme procházeli dlouhou dobou ekonomické konjunktury. Lidé jsou znejistěni," připustil.

Nakonec se přímo obrátil na voliče. "My víme, co vás trápí. Víme, že všechny věci nejsou tak, jak bychom si my sami přáli, ale děláme kroky k tomu, aby váš život byl kvalitnější a měli jste se lépe," prohlásil.

Premiér v posledních dnech čelí zesílené kritice, že situaci v zemi popisuje výrazně lépe, než jaká je realita. Kritizovaný byl i kvůli svému tvrzení, že pokud bude mít možnost vládnout i po roce 2025, tak se Češi dočkají platů jako v Německu. Fiala výtky odmítá, v současnosti rozjel i velkou billboardovou kampaň, ve které poukazuje na úspěchy vlády.