Pomohli jsme bohatým a ublížili všem, to lidovci neměli dopustit, kritizuje Čunek

Senátor Jiří Čunek v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se rozhodl na poslední chvíli vstoupit do boje o vedení lidovců. Politika současné vlády, ve které je i KDU-ČSL, by se podle něj měla změnit. "Když je nyní vláda křehká a visí na mandátech poslanců lidové strany, tak by se dala řada věcí dohodnout," míní Čunek, který už stranu vedl v letech 2006 až 2009.

Do čela lidovců by měl přijít někdo, kdo se na ztrátě preferencí nepodílel, a mohli bychom nastolit jiný směr, říká Jiří Čunek. | Foto: ČTK

Když jste kandidoval zatím naposledy na předsedu strany v roce 2017, tvrdil jste, že nekandidujete doopravdy. Teď to doopravdy je?

Tehdy jsem kandidoval jen proto, že jsem chtěl delegátům ve svém projevu něco důležitého sdělit. Kdybych vystoupil jako řadový delegát, měl bych na vystoupení jedinou minutu. Jako kandidát na předsedu jsem mohl mluvit podstatně déle. Kolik si z mých slov potom zvolený předseda Pavel Bělobrádek vzal, je jiná věc. Teď kandiduji doopravdy.

Co rozhodlo, že jste si řekl: "Jdu do toho"?

Samozřejmě jsem si říkal, že nemusím vstupovat dvakrát do stejné řeky, jestliže jsem už v minulosti předsedu dělal, ale čekal jsem, kdo to zvedne. Když mě různí lidé vyzývali, abych kandidoval, tak jsem jim říkal: Počkejte, třeba se někdo ozve. Ale zatím se nikdo nenašel.

Kromě Mariana Jurečky a Marka Výborného.

Ano, ale to jsou kandidáti, kteří se podíleli na ztrátě preferencí naší strany. Do čela by měl přijít někdo, kdo se na této ztrátě nepodílel, a mohli bychom nastolit jiný směr.

Nejvíce bylo v lidové straně slyšet volání po tom, aby kandidoval jihomoravský hejtman Jan Grolich. Mnozí ho označovali za největší naději pro budoucnost strany. Co byste k němu řekl vy?

Myslím si, že Jan Grolich je ohromný talent na volby. Naprosto nezpochybnitelný. Ale on tu vlajku nezvedl.

Podle některých členů strany jste sice úspěšný regionální politik, ale až příliš velký sólista.

Spíš bych řekl, že jsem člověk, který když cítí odpovědnost, tak přijímá rozhodnutí, aniž by se vymlouval na nějaký kolektivní orgán, zastupitelstvo nebo radu. To já nedělám. Rozdíl mezi mnou a řadou jiných je v tom, že sděluji věci tak, jak jsou, tak, jak je cítím. A ne tak, jak by je chtěl někdo slyšet. Nepodřizuji se tolik mainstreamu, který velí: Raději nic neříkej, abys někoho neurazil. Nejsem typ, aby byl dobrý pro všechny a nic neudělal. Raději jdu za svým cílem, byť se to všem nemusí líbit.

Zůstala by pod vaším vedením KDU-ČSL ve vládě? A šla by do parlamentních voleb v koalici Spolu?

Nejsem zarytý odpůrce Spolu, jsem jenom zarytý odpůrce špatných kroků v rámci Spolu, které byly zahájeny chybnou koaliční smlouvou. Považuji za chybu, že vznikla dohoda, že se nevrátí superhrubá mzda, která měla být původně zrušena na dva roky. Dá se říct, že jsme jejím zrušením pomohli hlavně bohatým, chudým jsme téměř nepomohli a státnímu rozpočtu jsme ublížili. Čímž jsme v podstatě ublížili všem, včetně důchodců. Lidová strana toto neměla dopustit a měla se ozvat.

Jak ozvat?

Naším cílem nesmí být, že budeme za každou cenu ve vládě, cílem musí být prosazovat dobrou politiku pro obyčejné lidi. Jsem přesvědčený, že když je nyní vláda křehká a visí i na mandátech poslanců lidové strany, tak by se dala řada věcí dohodnout.

To znamená, že chcete, aby se lidovci snažili prosazovat více ze svého programu?

Myslím, že dnešní politika vlády není pro řadu lidí, včetně voličů KDU-ČSL, správná. A to jak z ekonomického pohledu, tak z pohledu hodnot.

Co tím přesně myslíte?

My jsme konzervativní strana a jako taková bychom o některých věcech neměli pochybovat. Základem státu má být rodina, to má být priorita naší strany. Rodina, která se skládá z otce, matky a dětí. Na takovou rodinu se máme soustředit.

Chtěl byste tedy jako případný předseda lidovců změny současné vládní politiky?

Zatím bych to nekomentoval. Počkejme, jak se věci vyvinou, a potom bychom začali jednat. Každopádně nejsem příznivec předčasných voleb.

