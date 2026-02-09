Majitel zkrachovalého e-shopu Mamut tvrdí, že o dodávkách zařízení Apple nevěděl

Společnost Mammoth, která provozovala zkrachovalý e-shop Mamut, podle vyjádření svého vlastníka Plus4U nevěděla o dodávkách tisíců kusů elektroniky Apple, které měly obchodem projít a za které dodavatelé nedostali zaplaceno.
Obchodní model, v rámci kterého vznikla policií vyčíslená škoda 4,1 miliardy korun, podle Plus4U koordinovali manažeři dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobile společně s majitelem odběratelských společností J.A.E. a SBJ Trade Břetislavem Janouškem. Plus4 to uvedla v pondělním prohlášení pro tisk.
T-Mobile i J&T to s odkazem na dosavadní směr vyšetřování shodně odmítly. Vrchní soud v prosinci označil J&T Leasing za poškozenou stranu, což i u T-Mobile minulý týden potvrdila policie.
Plus4U podle mluvčího Jana Charváta předpokládá, že vyšetřovatelé již disponují informacemi o tom, kde prostředky za zařízení Apple skončily a kdo se na úkor ostatních obohatil. "Plus4U v této souvislosti opětovně připomíná závěry své analýzy prezentované na říjnové tiskové konferenci. Z ní vyplývá, že celý obchodní model byl koordinován manažery společností J&T Leasing a T-Mobile společně s Břetislavem Janouškem, a to mimo oficiální distribuční kanály a zcela mimo vědomí společnosti Mammoth. Právě na tyto nestandardní vazby a masivní duplicity v dodavatelském řetězci Plus4U vyšetřovatele opakovaně upozorňovala," uvedl Charvát.
T-Mobile považuje podle mluvčí Patricie Šedivé za zcela absurdní a nepřijatelné, že Plus4U staví závěry své interní analýzy na úroveň závěrů orgánů činných v trestním řízení. "Interní materiál jedné ze stran sporu nemůže nahrazovat ani relativizovat tříleté vyšetřování Policie ČR. Z veřejně dostupných informací k trestnímu řízení vyplývá, že policie stíhá organizovanou skupinu a identifikovala, že jde o manažery dosazené skupinou Unicorn ovládanou Vladimírem Kovářem," řekla . Kovář ovládá Unicorn i Plus4U.
Policie minulý týden obvinila tři lidi v souvislosti s Mamutem z podvodu se škodou přes čtyři miliardy kvůli zmizelým 100 tisíc iPhonům a dalším asi 300 tisíc zařízením od Apple. Jejich jména neuvedla, ale podle informací z několika zdrojů jde vedle Janouška, který v minulosti vystupoval jako manažer Plus4U nebo člen poradního orgánu skupiny Unicorn, o další dva bývalé manažery ze skupin Plus4U respektive Unicorn.
Naopak z dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobilu policie nikoho neobvinila. "K aktuálně obviněným fyzickým osobám nemá Plus4U žádné oficiální informace a nemůže se k nim tedy vyjádřit," uvedl Charvát.
"J&T Leasing je v kauze Mamut poškozenou stranou a v insolvenčním řízení má uznané pohledávky přes 1,6 miliardy korun. Podle veřejně dostupných informací policie obvinila osoby spojené se skupinou Vladimíra Kováře. K dalším nepodloženým tvrzením Plus4U se proto nebudeme vyjadřovat,“ uvedl advokát J&T Leasing Petr Sprinz.
J&T Leasing poukázala na to, že Vrchní soud v Praze loni v prosinci zamítl žádost společnosti Plus4U na vyloučení bývalého ředitele společnosti J&T Leasing Vlastimila Nešetřila z výkonu funkce člena statutárního orgánu kvůli údajnému porušení péče řádného hospodáře, což mělo přispět ke krachu e-shopu Mamut.cz. Za poškozenou stranu naopak označil soud právě společnost J&T Leasing. Důvodem je to, že společnost Mammoth neuhradila J&T dodávky elektroniky. Mammoth podle soudu neměl nastavené kontrolní mechanismy k tomu, aby věděl, kolik zboží má odebrat a dodat zákazníkům.
Mamut je od roku 2023 v insolvenci, věřitelé přihlásili pohledávky v aktuální výši okolo 5,7 miliardy korun. Z e-shopu podle policie zmizelo zhruba 400.000 kusů mobilních telefonů a dalších zařízení značky Apple, za které odběratelé nezaplatili.
Muž blízký Krejčířovi koketoval s vládní účastí. Kdo je „strejda Ričrd“ od Motoristů?
Déle než týden se ve veřejném prostoru spekulovalo o nominaci miliardáře a sponzora Motoristů Richarda Chlada na post ministra životního prostředí poté, co Petr Pavel odmítl jmenovat šéfem resortu Filipa Turka kvůli jeho minulosti. Strana nominaci svého zákulisního hráče zprvu přímo nevyloučila, nakonec však nad celou šarádou mávla rukou.
Češky v Dauhá válí. Valentová si vybojovala národní derby, Nosková nadělovala kanára
Tenistky Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová postoupily na turnaji elitní kategorie WTA 1000 v Dauhá hladce do druhého kola. Devátá nasazená Nosková porazila Mayu Jointovou z Austrálie za 65 minut 6:4, 6:0. Siniaková přehrála turnajovou jedenáctku Claru Tausonovou z Dánska 6:4, 6:1. Valentová navázala na úspěšnou kvalifikaci a zdolala Filipínku Alexandru Ealaovou 7:6, 6:1.
„Je na tebe moc stará? Seženu jiné české kamarádky.“ Popisujeme Epsteinovu stopu v Česku
Nově zveřejněné dokumenty v kauze miliardáře a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina ukazují jeho pestré napojení na Česko. Jeho českou stopu už v současnosti prověřuje tuzemská policie. Údajně zatím jen z veřejných zdrojů. Deník Aktuálně.cz popisuje širokou škálu kontaktů, které zde finančník měl. Zájem měl především o mladé dívky. Nejde ale o jediné pojítko.