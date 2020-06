Krásnější povolání si nedokážu představit, říká nositel Novinářské křepelky Valášek

Novinářskou křepelku pro mladé a perspektivní novináře do 33 let, udělovanou Českým literárním fondem, získal ve středu reportér Aktuálně.cz Lukáš Valášek. Dlouhodobě se věnuje odhalování čínského vlivu v Česku, rozkrývání korupční kauzy Stoka v Brně nebo podezřelým podnikatelským aktivitám v okolí prezidentského kancléře Vratislava Mynáře.

"Svou prací se snažím přispět k tomu, aby měli lidé zásadní a pravdivé informace, na základě kterých mohou rozhodovat o současnosti a budoucnosti této země. Krásnější povolání si neumím představit," tvrdí oceněný reportér Aktuálně.cz Lukáš Valášek.

"Lukášova snaha dostat se rozkrýváním klíčových kauz k podstatě problému, jeho pečlivost i buldočí vytrvalost jsou opravdu mimořádné. Nepřekvapuje mě, že si ho porota vybrala, a jsem si jistý, že ho v budoucnu nemine řada dalších žurnalistických ocenění," dodal k ocenění šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka.

"Jsem ráda, že si poctivé a mimořádně důležité práce našich novinářů všímají nejen čtenáři, ale i odborná veřejnost. Pro naše redakce a lidi, kteří v nich pracují, je to velká motivace," doplnila ředitelka redakcí Economie Zuzana Kleknerová.

Čínský vliv v Česku

Valášek se v posledních měsících věnoval na Aktuálně.cz systematickému rozkrývání čínského vlivu v Česku. Loni v prosinci odhalili a popsali společně s Janem Horákem tajnou kampaň, placenou úvěrovou firmou Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ta se prostřednictvím agentury C&B Reputation Management pokoušela vylepšovat obraz komunistické Číny v Česku.

Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. Založila tlumočníkovi prezidentů Vítu Vojtovi institut věnující se Číně nebo financovala nezávisle se tvářící konferenci o Číně místopředsedovi poslaneckého klubu ODS Janu Skopečkovi.

Valášek s Horákem rovněž popsali, jak se stejná agentura pokoušela útočit na kritiky sbližování s Čínou - ať už to byl pražský primátor Zdeněk Hřib, či šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Ten na základě zjištění podal trestní oznámení a žádal policii, aby vše vyšetřila.

Pro Kellnera jsou přitom vztahy s Čínou zcela klíčové. Home Credit tam má rozpůjčováno díky licenci od tamní vlády na 300 miliard korun. Jeho PPF navíc kupuje nejsledovanější televizní stanici v Česku, TV Nova. Tvrdí, že jde jen o byznys a nebude se pokoušet s její pomocí ovlivňovat veřejné mínění.

Aktuálně.cz přitom prokázalo, že se pokoušela prostřednictvím dceřiné firmy Home Credit ovlivňovat jiná média. V kampani využívala i server Info.cz, který ovládá miliardář Daniel Křetínský. Jeho tehdejší vydavatel Tomáš Jirsa je zároveň majitelem agentury C&B.

Po zveřejnění kauzy Home Credit skrytou kampaň částečně přiznal. Hájil se tím, že chtěl "racionalizovat debatu" o Číně. Jako vydavatel Info.cz Tomáš Jirsa skončil. Lidé spjatí s jeho agenturou ale pracují i pro Trikolóru Václava Klause ml. či možného prezidentského kandidáta Josefa Středulu. Oba popírají, že by služby hradil nejbohatší Čech Petr Kellner.

Šéfredaktor Info.cz Michal Půr oznámil, že server nejspíše sám od Křetínského koupí a redakce se odstěhuje ze sídla Jirsovy PR agentury C&B. Křetínský ale projekt financuje dále a Jirsa znovu v Info.cz začal publikovat podcast s Půrem.

Opozice ve sněmovně tento týden prosadila vznik stálé parlamentní komise pro hybridní hrozby, která má do budoucna podobné skryté pokusy o manipulaci společnosti řešit.

Vlivný americký senátor Marco Rubio v únoru vyzval vládu USA, aby prověřila prodej televize Nova Kellnerovi. Citoval přitom kampaň, kterou Aktuálně.cz rozkrylo.

Výhrůžný čínský dopis

Redaktorům Aktuálně.cz Lukáši Valáškovi a Heleně Truchlé se rovněž povedlo získat výhrůžnou nótu čínské ambasády, kterou Hrad s podpůrným přípisem předal v lednu nyní už zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi.

Redakce jako první popsala, že prezident Miloš Zeman na Kuberu v souladu se zájmy komunistické Číny tlačil, aby si rozmyslel svou cestu na Tchaj-wan, který Čína považuje za svou provincii. Deník N následně napsal, že vznik dopisu inicioval kancléř prezidenta Vratislav Mynář.

Kauza spustila politickou krizi, na jejímž konci je rozhodnutí Kuberova nástupce ve funkci Miloše Vystrčila, že cestu uskuteční. S sebou plánuje vzít i vdovu po Kuberovi, která prohlásila, že tlak ze strany Hradu přispěl ke Kuberovu náhlému úmrtí.

Toky čínských peněz na Karlovu univerzitu

Lukáš Valášek loni na podzim také odhalil, že nezávisle se tvářící konference, které na Karlově univerzitě zaštítil přímo rektor Tomáš Zima, skrytě financovala čínská ambasáda.

Ve spolupráci s týdeníkem Respekt také zjistil, že akademik Miloš Balabán na Karlově univerzitě vybíral talentované studenty a ti pak jeli na výlety do Číny placené komunisty. Před takovými náborovými operacemi dlouhodobě varuje kontrarozvědka BIS. V reakci na odhalení rektor nejstarší a největší české univerzity zrušil Česko-čínské centrum Karlovy univerzity, jemuž šéfovala ústřední postava kauzy - Miloš Balabán.

Po sérii textů Aktuálně.cz Univerzita Karlova Balabána a spřátelené akademiky, přes jejichž společnost s ručením omezeným peníze na akce univerzity tekly, propustila. Jak peníze od čínské ambasády, ale i dalších sponzorů využili, také vyšetřuje policie.

Balabán ovšem dle pátrání Aktuálně.cz působí také jako expert ČSSD pro obranu. Ministr a šéf strany Jan Hamáček se k tomu dlouhodobě odmítá vyjádřit.

A ministerstvo vnitra řízené sociální demokracií výzkumníkům, které vyplácel komunistický stát, vyplácelo milionové granty, aby bádali, jak Česko před nepřáteli lépe ochránit. Po textech Aktuálně.cz peníze zastavilo.

O českých skandálech týkajících se Číny informovala i řada zahraničních deníků jako Le Monde, Financial Times nebo The Guardian. Rapidně se zhoršujícím vztahům s Čínou se už dříve věnoval i týdeník The Economist.

Brněnská Stoka ohrožuje dvojku ANO Jaroslava Faltýnka

Lukáš Valášek ve spolupráci s Adélou Jelínkovou z Hospodářských novin také už několik měsíců rozkrývá brněnskou kauzu Stoka, v níž státní zastupitelství obžalovalo někdejšího prominentního politika za ANO Jiřího Švachulu.

Obě redakce přinesly zjištění, že z manipulace zakázek policisté podezřívají i pravou ruku Andreje Babiše, Jaroslava Faltýnka. Zveřejnily i nahrávku, na níž Faltýnkův dobrý přítel Švachula rozebírá odvádění provizí ze zmanipulovaných zakázek "Faltýnkům".

Andrej Babiš po textech Aktuálně.cz nechal tento týden celou brněnskou buňku hnutí ANO zrušit. Ještě předtím ovšem z hnutí odešel brněnský exprimátor Petr Vokřál, který měl v podzimních krajských volbách za ANO kandidovat na jižní Moravě jako jednička.

Kauza Stoka ale může v budoucnu zasáhnout více lidí. Švachula měl dle policistů zásadní vliv třeba i na antimonopolní úřad, který posuzuje veřejné zakázky a fúze soukromých firem za miliardy.

Stoka se přitom vydělila z kauzy Krov. Pod. tímto krycím názvem policisté šetří masivní úniky z policejních spisů. Ty si vyžádal mimo jiné i zeť ministryně financí David Rusňák.

Manipulace zakázek v sídle prezidenta

Valášek se ve své investigativní práci také dlouhodobě zabývá nejbližším okolím prezidenta Miloše Zemana. V minulosti se věnoval například napojení sponzorů Zemana na Rusko či tomu, jak jeho dárci krátili daně.

V článcích na Aktuálně.cz popisuje trestní stíhání šéfa Lán Miloše Baláka, kterého osobně vybral a drží ve funkci kancléř Vratislav Mynář. Balák je obžalovaný za stamilionové manipulace zakázky v sídle prezidenta.

Ve spolupráci s Respektem také Aktuálně.cz přineslo zjištění, že z manipulace zakázky v Lánech policisté původně podezřívali i samotného kancléře Mynáře. V jeho prověřování jim ale nevědomky zabránili jejich kolegové, kteří mají v popisu práce prezidenta a jeho okolí chránit.

Redakce upozornila, že Balák je stíhaný i za tajný prodej kamene vytěženého v sídle prezidenta. Dle zjištění Aktuálně.cz se navíc pokouší v Lánech otevřít plnohodnotný oficiální kamenolom.

V souvislosti s pandemií koronaviru vyšlo najevo, že poradce prezidenta Martin Nejedlý porušil po návratu z Číny karanténu a vyrazil si na jídlo do restaurace. Prezident ho za to sice pokáral, Nejedlý ovšem vzápětí karanténu porušil znovu.

Aktuálně.cz ve spolupráci s Respektem také popsalo pozadí čínské cesty, na niž krom Mynáře vyrazil i Nejedlý s Jaroslavem Tvrdíkem.

VIDEO: Lukáš Valášek o brněnské kauze Stoka