Šéfa Lán obžalovali za milionové manipulace. Kancléř Mynář ho odmítá odvolat

Státní zástupce ve středu dle zjištění Aktuálně.cz obžaloval ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka za zmanipulování obří zakázky v sídle prezidenta. Kancléř Vratislav Mynář se ale odvolává na presumpci neviny a nechává Baláka ve funkci. Bez výběrového řízení ho do funkce před lety dosadil a na stavební práce vylobboval stamiliony u poslanců. Stavbu dozoroval jeho přítel z Osvětiman.

Je to týden, co poslanci zvýšili rozpočet prezidentské kanceláře pro příští rok o 20 milionů korun. Mimo jiné i proto, aby šéf Lesní správy Lány Miloš Balák měl více peněz na další budování v oboře.

Ve středu vrchní žalobci Lenky Bradáčové poslali Baláka k soudu. Zpovídat se bude z toho, že manipuloval jinou masivní stavební zakázku na zpevnění břehů nádrže, a Hrad tak připravil o miliony. Po třech letech od policejního zásahu v letním sídle prezidenta se tak uzavírá vyšetřování masivní stavby, kvůli které rozpočet Hradu postupně nabobtnal až na půl miliardy korun za rok, nejvíce v historii. A Balák dále zůstává ve funkci.

"Dnes byla věc čerstvě podána. Ještě nebyla přidělena konkrétnímu senátu," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí kladenského soudu Ivo Poštolka, že případ Lesní správy Lány dorazil s tím, že další podrobnosti ani jména obžalovaných komentovat nemůže.

"Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 20. 5. 2020 obžalobu na jednu fyzickou osobu obviněnou ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a jednu fyzickou a jednu právnickou osobu, obviněné ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky," uvedl Jiří Pražák, který kauzu na pražském vrchním státním zastupitelství dozoruje.

"Stádium trestného činu pokusu se vztahuje k zamýšlenému způsobení následku, k němuž zásahem Policie ČR v konečném důsledku nedošlo. Obvinění se těchto zločinů měli dopustit v souvislosti se zadávacím řízením na zadání veřejné zakázky 'Lánská obora - Zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, včetně opětovného zalesnění - II. etapa,' zadavatele Lesní správa Lány," dodal Pražák.

Pouze nepravdivá konstrukce policie, tvrdí Balák

Peníze u poslanců na stavební práce v lánské oboře i v minulosti vylobboval přímo kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Ten také do funkce šéfa lánských lesů osobně vybral a bez výběrového řízení Baláka dosadil.

Dle kancléře byly rozsáhlé stavební práce, které policie považuje za od začátku zmanipulované, naprosto nezbytné. Odposlechy ale zachytily, jak se manažer vítězné firmy chlubí, že tendr lesní správa ušila přímo pro něj a polovinu sice veřejné rozpočty zaplatí, ale firma ji nemusí prostavět. Zakázku na dozor stavby, který to kontroloval, následně dostal Mynářův známý z Osvětiman.

Společně s Balákem se podle několika zdrojů Aktuálně.cz u soudu bude zpovídat i Libor Tkadlec, manažer kladenské firmy Energie - stavební a báňská, i sama tato společnost, která stavbu budovala.

Balák opakovaně tvrdí, že nic neprovedl. "Je to lež. Pouze nepravdivá konstrukce policie," řekl už dříve. Vyjádření Mynáře, Baláka i Energie Aktuálně.cz zjišťuje.

Balák je dnes obžalovaný z toho, že zmanipuloval zakázku na druhou etapu stavby budovanou v letech 2017 a 2018.

"Obvinění v souvislosti se zadáním veřejné zakázky v úmyslu opatřit jinému prospěch velkého rozsahu měli zjednat některému dodavateli přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů," popsal podstatu skutku před rokem mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Mynář s Balákem za zpevňování břehů nádrže původně dle policistů plánovali utratit na tři čtvrtě miliardy korun. Po zásahu policistů nakonec Hrad zkolaudoval loni dvě etapy za zhruba 200 milionů.

Kancléř: Práce byly nezbytné

Mynář už dříve ale opakovaně trval na tom, že stamilionové práce byly nezbytné, protože jinak hrozilo znečištění vodní nádrže Klíčava, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Kladno. Hrad také argumentoval, že o zpevňování bylo rozhodnuto už za prezidenta Václava Klause a žádala ho inspekce životního prostředí.

"O nutnosti provést zpevnění rozhodla Česká inspekce životního prostředí, nikoliv Pražský hrad nebo Mynář. Neexistuje žádný věrohodný materiál, který by zpochybňoval nutnost zásahu. Naopak! Všechny znalecké posudky mluví o nutnosti provést takový zásah do břehů vodní nádrže Klíčava," nechal vyvěsit Mynář na web prezidenta.

MF Dnes se ale v minulosti podařilo nahlédnout do posudků, které říkaly opak. Martin Hrubeš z Odboru geologie ministerstva životního prostředí namítal, že padání zeminy do vody je v přírodě zcela běžné a vodu neohrožuje, naopak se s ním počítá. A podobně dopadl i posudek České geologické služby. "Přehrada Klíčava není přímo ohrožena. Jediné, co je ohroženo, je lesní cesta vedoucí podél břehu přehrady," píše se v dokumentu, do kterého měla redakce možnost nahlédnout.

Geologové zároveň vyjadřují v materiálu značné pochyby, jestli záchrana cesty, kterou v oboře uzavřené pro veřejnost používá jen několik zaměstnanců Lán, za vynaložené desítky milionů stojí.

Zakázka pro firmu, která Balákovi sponzorovala basketbal

První etapa prací za 100 milionů korun proběhla bez zásahu policie. V tendru zvítězila také kladenská stavební firma Energie, sponzor basketbalového klubu, který Balák řídil. U pozdějšího výslechu šéf lánských lesů policistům také přiznal, že s Energií spolupracoval už v minulosti, když pracoval v soukromém sektoru.

"Museli jsme se vyrovnat se sesuvy svahů, s tvrdostí zeminy, ztíženým pracovním prostorem s úzkými přístupovými komunikacemi. Bylo zapotřebí svahy nejprve za pomoci skalní frézy odtěžit. Ve skalních masivech jsme prováděli i trhací práce, aby se vše urychlilo," popisoval v prosinci 2016 manažer Energie Libor Tkadlec, když novináře do jindy uzavřené obory pozvali, aby jim výsledky prací ukázali.

Neměl tehdy ovšem nejmenší ponětí, že elitní vyšetřovatelé mezitím zvládli prostorové odposlechy nainstalovat do stavebních buněk, ze kterých v Lánech stavbu řídil. A také mu odposlouchávali telefon.

Detektivové tak v přímém přenosu sledovali, jak Tkadlec organizuje, že jeho stavební firma vyhraje i druhou etapu prací. Dlouho předtím, než Hrad zakázku vůbec vypsal. Dle policistů Energie uspěla především proto, že kritéria výběrového řízení nastavovali nikoliv úředníci Hradu, ale s požehnáním Baláka on sám. Tak, aby vyšachoval další zájemce.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat," zachytili třeba policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Tkadlece se Aktuálně.cz kontaktovat nepodařilo.

Dozor Mynářova přítele

Na stavební dozor, který kontroloval právě to, aby Hrad zaplatil jen to, co se skutečně postaví, Lány bez tendru najaly brněnskou společnost Geotest. Jejího spolumajitele Martina Teyschla zná dobře kancléř Mynář. Sedí v jeho nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

A i tentokrát posloužily odposlechy. Zachytily, jak si Balák pojistil projekt, dle kterého se následně stavělo - aby v něm byla "rezerva" desítky milionů. Vyšetřovatelé o něco později jako svědka získali projektanta, kterého si Lány najaly na to, aby práce před spuštěním tendru vyprojektoval.

Ten jim řekl, že ho úkoloval přímo stíhaný manažer Tkadlec. Dlouho předtím, než "jeho" firma Energie zakázku po oficiální soutěži vyhrála. A podle svědectví Tkadlec projektantovi přikázal, aby dodatečně objem prací navýšil o desítky milionů. Výsledek své práce poslal podle instrukcí nejenom Balákovi, ale i jemu.

Policisté měli štěstí, že Tkadlec byl značně hovorný. Mikrofony paradoxně odposlechly i to, jak se obává policie. "Teď si vem, že už si zapisuju jenom schůzky, jinak všechno člověk nosí v hlavě. To ani nemůžeš psát, vole, to ti pak někdo najde. A nedej bože, když si pak dělaj v počítači záznamy. Ti ho seberou a jsi v ***. A to se ani neřeší tyhle věci po telefonu. Proč si myslíš, že s Milošem (Balákem) jedu dolu. Protože jeho auto, moje auto, to je ta největší odposlouchávárna, co může bejt, vole, ty handsfree, GPS a tak," vykládal Tkadlec jednomu ze svých kolegů z firmy.

Přesně dle odposlechů

To, co si kriminalisté poslechli, se následně začalo plnit. Výběrové řízení na druhou etapu prací skutečně vyhrála Energie ve sdružení s libereckou firmou Syner, jak Tkadlec domlouval.

Policisté vymýšleli, jak v areálu, který střeží hradní stráž, monitorovat, jaké práce stavební firma skutečně provedla a jaké ne. Uvažovali i o tom, že nainstalují skryté kamery, které průběh prací zaznamenají on-line. Z toho ale sešlo. Kvůli slabému signálu v oboře nebylo jak data z nich přenášet a pravidelný vstup do areálu nechtěli muži zákona riskovat. Škoda, kterou tak dnes policisté Balákovi přičítají, vychází jen ze znaleckých odhadů.

V červnu 2017 pak v Lánech vyšetřovatelé z nového týmu udělali zásah. Baláka zadrželi a udělali prohlídky jeho lánského domu i kanceláře.

12 milionů do schránkové firmy

Baláka policisté začali stíhat za to, že chtěl o veřejné miliony připravit svého zaměstnavatele, tedy Hrad. Mynář ho ale ve funkci nechal. "Stran personální práce státních subjektů, kde rozhodují výsledky činnosti konkrétních osob za použití ústavní zásady presumpce neviny, vám děkuji za dotaz, ale račte ponechat řízení naší složky odpovědným osobám," už dříve reagoval Mynář na dotaz, zda Baláka dále ve funkci ponechá i přesto, že policisté detailně popsali, jak dle nich manipuloval veřejnou zakázku Hradu.

A jeho rozhodnutí ve středu potvrdil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Ctíme presumpci neviny," zopakoval.

Balák dokonce vloni za peníze Hradu natočil video na svou obhajobu. Na svém kanálu na YouTube ho následně zveřejnil mluvčí prezidenta Ovčáček. Sám Miloš Zeman se o novináři, který kauzu popisoval, vyjádřil v pořadu Jaromíra Soukupa jako o "bulvární drbně".

Minimálně 12 milionů korun, které Hrad za stavbu z veřejných peněz zaplatil, neskončilo u Energie, ale v letech 2017 a 2018 odteklo do schránkové firmy s tehdy neexistujícím majitelem i sídlem nazvané Piratex Trading. Dle poslední zveřejněné účetní závěrky měla ještě v roce 2015 firma nulový obrat.

Stejná společnost Balákovi do Lán dodala stovku mysliveckých košil. Ten ale tvrdí, že netuší, co firma na stavbě dělala, a s nákupem košil to nesouvisí. "To nevím. To je otázka na Energii, která je za své subdodavatele zodpovědná," uvedl Balák. Firma na dotaz neodpověděla. Policisté se pokoušeli zjistit, zda tudy nemohla odtéci provize za zakázku.

Kvůli tomu, že zůstal ve funkci, Balák podepisoval další smlouvy. A letos v dubnu obdržel druhé obvinění. Balák totiž stíhané Energii prodával tisíce náklaďáků kamene vytěženého v letním sídle prezidentů. Dle obvinění tajně vytěžili a odvezli kamene více, než oficiálně vykázali. Množství u jedné ze dvou smluv opět měla kontrolovat společnost Geotest, vlastněná přítelem Mynáře.

Mynářův nátlak na ministra a schůzka s ústavním soudcem

S tímto případem zároveň souvisí zjištění médií, že se Mynář aktivně snažil policejní vyšetřování zkomplikovat. Kancléř tlačil na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby v kauze Lesní správy Lány podal stížnost pro porušení zákona. Ten to však odmítl. Pelikán to dříve řekl Radiožurnálu.

Týdeník Respekt zase upozornil, že kancléř prezidenta se kvůli případu scházel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Hrad se totiž u Ústavního soudu domáhal zrušení rozhodnutí soudu nižší instance k příkazu k prohlídce prostor a pozemků spravovaných lesní správou a vydání zajištěných věcí. Tedy důkazů klíčových pro policii, bez nichž by případ nejspíše k soudu nedoputoval. Ani u Šimíčka ale nepochodil.

Balák si navíc chtěl zaplatit veřejnými penězi obhajobu. Smlouvu na dva tisíce korun za každou odpracovanou hodinu bez výběrového řízení uzavřel za lesní správu předminulý rok na podzim s advokátní kanceláři Musalová, Jansta. Balák kancelář dobře zná. Tito právníci v minulosti pracovali pro některé jeho firmy, když podnikal. Když záležitost vyšla najevo a hrozilo, že za smlouvu na advokáta, kterou si sám podepsal, by ho mohla policie také stíhat, Lesní správa Lány ji zrušila.

Lány si ovšem následně najaly i další právníky. Nejnověji advokáta Marka Nespalu, který samotnou kancelář prezidenta zastupuje v kauze Peroutka. Za poslední dva roky uzavřel Balák s Nespalou bez výběrového řízení dvě smlouvy na právní služby. Tu první na dva roky v roce 2018 za 1 815 000 korun s DPH. Druhou před třemi týdny na 2 178 000 korun. Oba kontrakty mají jedno společné - bez daně jejich maximální hodnota nepřesahuje dva miliony. Balák je tak podle zákona mohl s advokátní kanceláří uzavřít bez výběrového řízení.

Předmětem smluv, které odsouhlasil policií obviněný Balák, je přitom mimo jiné i "zastupování klienta (…) před státními orgány, především soudy všech stupňů, správními orgány, státním zastupitelstvím apod.". Na dotaz, zda nehrozí, že tak prezidentská kancelář částečně platí obhajobu i Balákovi, který ji dle policie připravil o miliony, kancléř Mynář neodpověděl.

U příležitosti kolaudace stavby uspořádal Balák loni v létě do Lán exkurzi pro média, na kterou kriticky píšící novináře nepozval. Z cesty vznikla videoreportáž, kterou Hrad zveřejnil. Natočila ji manželka kancléře Alex Mynářová. "Pan Balák je vskutku odborník ve svém oboru, rozumí tomu, jak to tu vypadá, a věděl spoustu podrobností," mluvila jako jediná z novinářů v reportáži stážistka Frekvence 1.

Na serveru Parlamentní listy pak vyšel text od Zemanova "dvorního novináře" Radima Panenky, který je mimo jiné s mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem spoluautorem knihy rozhovorů se Zemanem. "Šéf Lesní správy Lány chtěl definitivně rozptýlit všechny pochybnosti a dokázat, že veškeré práce byly nejen nutné, ale proběhly zcela standardně a bez manipulací," začíná text a následně vyjmenovává Balákovy argumenty.