Ruský imperialismus pro nás bude stálou hrozbou, vysvětloval Lipavský studentům

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který před týdnem jednal v USA se špičkami tamní politiky, zamířil v úterý na zcela odlišnou půdu. Na Náchodsku v česko-polském pohraničí se setkal se studenty, podnikateli i běžnými občany. Nejmladší člen vlády tím zahájil sérii jízd po regionech.

"Poslouchám hudbu například k počítačovým hrám. Ale to je dost osobní otázka, člověk se tím nemůže úplně chlubit, protože to je ostuda, co poslouchám," přiznával váhavě Jan Lipavský před několika desítkami studentů náchodského gymnázia.

Přijel jim vysvětlovat, v čem spočívá diplomacie, a debatovat s nimi o české zahraniční politice. Brzy ale zjistil, že bude muset leccos prozradit i ze svého soukromí, protože právě to studenty hodně zajímá. Třeba zrovna to, jakou hudbu poslouchá. "Jsou to různé popové věci, abych měl dobrou náladu. Od všeho něco," dodal, aniž by jmenoval konkrétní zpěváky nebo skupiny.

"Jaké jste měl známky na střední škole? Bavila vás škola? Jaké umíte jazyky? Mohl byste nám říct nějakou veselou historku z politiky?" ptali se dál studenti a ministr už odpovídal konkrétněji než na dotazy k hudbě. Studenti se dozvěděli, že nynějšího šéfa diplomacie střední škola až tak moc nebavila, známky neměl nejlepší, ale politika a dějepis ho zajímaly už od dětství.

Popisoval například, jak na otázku učitelky, na co se díval o Vánocích, ve slohu odpověděl, že sledoval zprávy. "A k tomu jsem nakreslil obrázek znělky televizních zpráv. Bylo to ve třetí třídě. A já za to dostal od paní učitelky pětku, protože očekávala, že nakreslím obrázek z nějaké pohádky," vzpomínal.

Přiznal také, že se snažil v knihách najít i recept na to, jak být úspěšný. "Měl jsem rád například Steva Jobse, zajímalo mě, co ho definuje, a vybral jsem si jeho urputnost. Z každého člověka nebo jeho příběhu jsem se snažil něco vytáhnout," řekl náchodským gymnazistům.

4:40 Ministr zahraničí Jan Lipavský debatoval se studenty v Náchodě. | Video: Radek Bartoníček

Zeman se mnou nemluvil, s Pavlem je to skvělé

Kromě odlehčenějších otázek však studenti položili i takové, které - jak poznamenal Lipavský - byly jako od novinářů. Například co lze očekávat v situaci, kdy Ukrajina nad Ruskem zvítězí. "To, jak dopadne válka, nevíme. Já věřím, že Ukrajina zvítězí," řekl Lipavský s tím, že si v obraně země proti agresorovi zatím vede velmi dobře.

"Ale ať už zvítězí, nebo i kdyby padla, Rusko ji nějak rozparcelovalo a pokud by Slovensko sousedilo s Ruskem, tak nás bude dál ohrožovat. Protože to, co nás ohrožuje, není Putin a Rusko jako takové, ale ohrožuje nás myšlenka ruského imperialismu," pokračoval. A vysvětluje, co imperialismus znamenal například v dobách, kdy v Československu byli sovětští vojáci a poradci.

Téma Ukrajiny studenty i jejich učitele zajímalo, týkala se ho většina otázek. Ministr musí odpovídat například na to, zda probíhají jednání o míru mezi oběma zeměmi nebo zda konflikt nemůže přerůst v globální katastrofu.

"Ukrajina měla v minulosti snahu o jednání s Ruskem, ale poté, co Rusko zabilo například mnoho civilistů v Buči, viděla, že nemá smysl s Ruskem vyjednávat," odpovídal Lipavský. Zdůraznil, že žádné jednání o míru nesmí proběhnout bez účasti Ukrajiny. "To by bylo jako v případě Československa a mnichovské dohody," připomněl rok 1938.

Studenty zajímaly také jeho vztahy s novým prezidentem Petrem Pavlem. "Naše vztahy jsou skvělé. Myslím, že na nejdůležitější témata máme velmi podobné názory," svěřil se a zároveň přiznal, že byl v mnohem obtížnější situaci za předchozího prezidenta Miloše Zemana, který ho původně nechtěl členem vlády jmenovat a otočil až po schůzce s premiérem Petrem Fialou.

"Ale vůbec se mnou nemluvil, kromě dvou oficiálních akcí. Nebylo to příjemné období," řekl Lipavský k Zemanovi. Dodal, že dlouho ani nevěděl, jestli se má na působení v čele diplomacie připravovat, když týdny četl v novinách, jak ho Zeman odmítá.

Díky, že neohýbáte hřbet před Ruskem

Přestože ho spolupracovníci informovali, že už musí jít kvůli dalšímu programu, ministr chtěl v setkání se studenty pokračovat. "Jen se ptejte dál," vybízel je a po skončení se s nimi fotil tak dlouho, jak potřebovali. "Ale jenom selfie," upozorňoval s úsměvem.

Lipavský je členem vlády, která je podle průzkumů ještě méně oblíbená než předchozí kabinety. Například podle posledního průzkumu CVVM je většina lidí nespokojena s jejím programem, činností, komunikací i složením kabinetu. Neoblíbeností se propadla ještě pod vládu Petra Nečase, která padla před deseti lety.

"Snažím se být s občany v kontaktu, protože člen vlády si má vytvářet obrázek o tom, co se děje v Česku. Takže nyní jsem tady a chystám se například do Litvínova," sdělil Aktuálně.cz ministr, který z Náchoda zamířil do Broumova na setkání s místními podnikateli a později na besedu s veřejností.

Při setkání s podnikateli mimo jiné slyšel, jak se snaží svůj region rozvíjet a také na jaké problémy narážejí. Jeden z podnikatelů upozorňoval na to, že lidé přestávají nakupovat a jak vysoká inflace zhoršuje sociální situaci lidí. "Nemůže mít na inflaci vliv to, že hodně podporujeme Ukrajinu?" zeptal se. Lipavský ho ujišťoval, že tomu tak není, protože miliardy korun pomoci nehrají v české ekonomice až tak významnou roli. "Na inflaci mají bezprostřední vliv především ceny energií," řekl ministr. Také další podnikatelé mu tvrdili, že ekonomická situace lidí v regionu se zhoršuje, na pesimistické zprávy navíc reagují dalším šetřením.

Lipavský ale slyšel také slova díků. "Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat, že neohýbáte hřbet před Rusákem," obrátil se na něj podnikatel Bohuslav Šolc z Lesní společnosti Broumov.

