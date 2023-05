Výhrady prezidenta k vládě rostou. Seznam výtek, které od něj uslyší premiér Fiala

Komunikace vlády k lidem vyvolává negativní emoce

Nejčastější prezidentova výhrada směrem k vládě se týká nedostatečné komunikace s veřejností. "Přiznám se, že s vámi sdílím vaše obavy," řekl Pavel v Libereckém kraji jednomu z přítomných, který sice volil strany stávající koalice, ale z vlády je nyní zklamaný a její komunikaci považuje za nedobrou.

"Vláda opravdu úplně dobře nekomunikuje. Neříkám, že všechno, co dělá, dělá dobře. Určitě by se daly některé věci dělat líp. Ale i to, co se jí daří, neumí dobře prodat a vysvětlit," řekl Pavel. Následně upozornil, že právě o tomto chce na úterní schůzce s premiérem mluvit.

Podle něj by totiž mnoho kroků, které vláda dělá, veřejnost chápala, kdyby jí je lépe vysvětlovala. "Jenže takhle dává zadarmo munici extrémní opozici, která toho může využívat a radikalizovat lidi, kteří jsou nespokojení," řekl prezident.