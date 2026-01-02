Lékaři mohou začít používat e-žádanky, pacienti webový portál

Od nového roku začínají fungovat některé nové prvky elektronického zdravotnictví, jako jsou webový portál pacienta, elektronické žádanky na některá vyšetření a e-poukazy na zdravotnické prostředky.
Povinné jejich používání zatím není, e-žádanky ale musí zařízení přijmout, pokud mu v tom nebrání technické důvody. Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už avizoval změnu zákona, která by používání e-žádanek nakázala podobně jako u elektronických receptů na léky.
„Klíčové je, aby se zapojilo co nejvíce poskytovatelů péče. Je to důležitý předpoklad pro plné využití potenciálu elektronizace zdravotnictví,“ uvedl ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn.
Elektronickou žádanku je nově možné vystavit pro konzilia, rehabilitace a vyšetření zobrazovacími metodami, jako jsou rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonance nebo počítačová tomografie (CT).
Podle dřívějších vyjádření bývalého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bude možné díky nim sledovat například čekací lhůty na vyšetření nebo díky sdílení výsledků bránit opakování stejných vyšetření.
Pacienti své e-žádanky uvidí v mobilní aplikaci EZKarta nebo na nově spuštěném webovém portálu eZdraví. První rok bude provoz pilotní, dál bude možné vydávat i papírové žádanky.
Lékaři mohou také nově elektronicky vystavovat posudky pro řidičská oprávnění nebo zbrojní průkazy. Vzniká také sdílený zdravotní záznam, kam lékaři mohou zadat data o výsledcích preventivních vyšetření pacienta, aby byly dostupné i jejich kolegům.
V takzvaném emergentním záznamu, který může využívat například zdravotnická záchranná služba, bude uvedena krevní skupina, alergie nebo prodělané závažné reakce na léky.
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.
Trump bere vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Prý kvůli pověrčivosti
Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident.
Brazilský exprezident Bolsonaro se musel po hopitalizaci vrátit do věznice
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se po zhruba týdenní hospitalizaci musel ve čtvrtek vrátit do věznice. Informovaly o tom agentury.
Rittich v českém souboji gólmanů zcela vyhořel, pět gólů schytal také Dobeš
Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.