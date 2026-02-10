Své oběti zbili, kopali je a holili jim hlavy. Samozvaní lovci pedofilů čelí obžalobě

Skupina mladých lidí z Prahy, deset mužů a jedna žena, má v polovině února stanout před Obvodním soudem pro Prahu 9. Osm z nich bylo v době spáchání činů nezletilých. Informoval o tom server iRozhlas.cz.
Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů. Dnes o tom informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle serveru mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích zakládali falešné profily a vydávali se za náctileté dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak bili, kopali nebo jim holili vlasy a obočí. Státní zástupkyně navrhuje většinu z nich potrestat roční až třicetiměsíční podmínkou, pro jednoho žádá úhrnný trest 15 měsíců vězení.
Žalobkyně podle serveru zmiňuje tři případy, o prvním již média informovala v roce 2024. Na videa, která kolovala po sociálních sítích, tehdy upozornil server Seznam Zprávy. Obžaloba podle zjištění iROZHLAS.cz a Radiožurnálu popisuje, že "lovci" se na jaře 2024 na internetu vydávali za čtrnáctiletou Terezku a seznámili se tak s asi šedesátiletým mužem, s nímž si domluvili schůzku. Místo nezletilé dívky na něj ale v lese čekali dva mladiství, kteří ho začali mlátit.
"Po muži chtěli, aby jim dal svůj telefon, a při přetahování o něj ho udeřili obuškem a kopali. Následně mu odemčený telefon prohledali a vrátili a pak se mu pokusili oholit hlavu. Nakonec mu ještě sebrali tašku s doklady, které ukázali i na videu. Muže také donutili na kolenou se omluvit, že je pedofil," napsal iROZHLAS.
Druhý případ je prvnímu podobný, ve třetím to byla pomsta dealerovi drog. Ten měl údajně okrást kamarádku jednoho ze členů skupiny, a proto ho pod záminkou koupě drog skupina opět vylákala na schůzku. Policie ale na místě všechny zadržela. Přivolal ji člověk, který skupinu slyšel, jak si akci plánuje.
Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí ze zvláště závažného provinění loupeže. U dívky ve formě účastenství a u mladíků ve formě spolupachatelství. Deseti obžalovaným navrhuje žalobkyně podmínky a jednomu nepodmíněný úhrnný trest 15 měsíců vězení. Tento mladistvý byl přítomen u všech tří skutků popsaných v obžalobě a někteří ostatní členové skupiny ho také označili jako zakladatele telegramových skupin, kde se domlouvaly "akce", napsal server. Je navíc stíhán ještě kvůli těžkému ublížení na zdraví, kterého se dopustil v roce 2025, aktuálně je ve vazbě.
O případech skupin takzvaných lovců pedofilů policie informovala již v létě 2024. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek tehdy na webu policie uvedl, že kauzu nejpočetnější skupiny vyšetřují policisté spolu s Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 9. Členové skupin se podle mluvčího inspirovali převážně na sociálních sítích v zahraničí. "Tito samozvaní lovci však svým jednáním mohou porušit zákon a dopustit se celé řady trestných činů, a to i zvlášť závažného zločinu loupeže či těžkého ublížení na zdraví," upozornil tehdy Vinčálek.
